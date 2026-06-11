株式会社Signal(本社：東京都港区、代表取締役社長：福島 啓之輔)は、2026年6月11日(木)、「BRIANZA NAGOYA HAERA」を名古屋・栄の新たなラグジュアリーモール「HAERA」にオープンします。Brianza Groupにとって9店舗目となり、東海地方では初出店となります。





BRIANZA NAGOYA HAERAの店内

サカエヤ仕立ての熟成黒毛和牛炭火焼き





◆Brianza Groupについて

La Brianza 六本木本店の店内

Brianza Groupは、株式会社Signal(2001年創業、本社：東京都港区)が運営するイタリアンレストランのグループです 。2001年に代官山で「Ristorante la Brianza」をオープンして以来、都内を中心に店舗を展開。現在では、本格的なモダン・イタリアンをはじめ、中東イタリアン、お米と楽しむイタリアン、イノベーティブ・イタリアンなど、多様な業態を展開しています。さらに、2025年には「La Brianza」と「DepTH brianza」が、2年連続でミシュランセレクテッドに選出されました。





店名の「BRIANZA」は、創業シェフの奥野義幸が修行時代に魅了されたイタリア北部の豊かな自然あふれる地域名に由来します。「街に根差し、地元の方々と共に成長するお店でありたい」という創業時の想いを原点に、現在も多様なスタイルで新たな食の魅力を発信し続けています。









◆『BRIANZA NAGOYA HAERA』

コースの一例

「伝統と革新が出会う、イタリアンの新しい定番」をコンセプトとして、四季折々の地元食材と日本各地の厳選素材を掛け合わせ、地中海の息吹を感じるハーブやスパイス、炭火焼きで表現するモダン・イタリアンを提供します。全国でも限られた店舗でしか取り扱うことのできない希少な食材を、生産者との強い繋がりを通じて仕入れている点も、当店ならではの魅力のひとつです。









◆メニューについて

ランチは3,800円・5,500円・8,800円・12,000円、ディナーは5,500円・8,800円・12,000円(いずれも税込)のコースをご用意しております。炭火の香ばしさとハーブの豊かな彩りが五感を刺激する至高の一皿を、名古屋のパノラマビューとともにお楽しみください。伝統に現代的な感性を融合させた、唯一無二のコース体験をご提供いたします。





＜ランチ＞ フルコース 8,800円(税込)





【スペシャリテ トリュフと卵のオーブン焼き】

Brianza Groupで人気のスペシャリテ「トリュフと卵のオーブン焼き」。とろりとした半熟卵とチーズの濃厚な味わいに削りたての季節のトリュフが絡み合います。





トリュフと卵のオーブン焼き





◆内観

店内は82席。テーブル64席と完全個室2部屋(8席、10席)で構成されています。上質感と居心地の良さを追求した空間は、デートや接待・会食、ハレの日、女子会など多様なシーンに対応します。50名様からの貸切にも対応しており、大人数でのご利用にも最適です。





金と赤をメインとした内装

完全個室は最大8名様・10名様の2部屋ご用意





名古屋の象徴“金のシャチ”をモチーフに、イタリア神話のエッセンスを織り交ぜた壮大なアートが店内空間を華やかに彩ります。本作品は、海外でも人気の高い現代アーティストGEORGE HAYASHI(ジョージ・ハヤシ)が当店のために描き下ろしたオリジナル作品で、空を司る竜と海を司る人魚の禁断の愛をモチーフに、“災いを祓い、人々を守る存在”としての金のシャチを幻想的かつ力強く表現しています。





GEORGE HAYASHI氏による鯱のアート





◆オープンキャンペーン

新店のオープンを記念いたしまして、6月中にコースをご予約・ご来店いただいたお客様を対象に、選べるドリンクプレゼントキャンペーンを開催いたします。





【キャンペーン概要】

・対象期間 ： 2026年6月11日～6月30日 ご来店分まで

・適用条件 ： コース料理をご予約いただいたお客様

・選べる特典内容： グラススパークリング・ノンアルコールカクテル・

食後酒・カフェのうち1杯サービス









【シェフプロフィール】

奥野 義幸(おくの・よしゆき)

株式会社Signal オーナーシェフ

和歌山県の料亭に生まれ育ち、幼少期より家族で料亭や料理旅館を訪れ、自然と和食の素養を身につける。米国の大学を卒業後、企業に就職するも、飲食への強い思いから当時注目を集めていたイタリア料理の世界に魅了され、料理人への転身を決意。都内のイタリア料理店で研鑽を積んだ後、イタリアへ料理留学。イタリア全州を巡り、郷土料理を基礎から学び、ミシュラン1つ星・2つ星を獲得する8店舗にて経験を重ねる。中でもピエモンテ州、リグーリア州の料理を得意とする。現在、オーナーシェフを務めるBRIANZA各店では、ピエモンテ州の食文化を取り入れた「トリュフのオーブン焼き」が名物料理として高い評価を得ている。

オーナーシェフとしてイタリアンを軸にした“奥野スタイル”の料理を展開する一方、日本各地および海外において、飲食店向けの経営コンサルティングやレシピ提供も手がけている。





奥野 義幸シェフ





【店舗情報】

店名 ： BRIANZA NAGOYA HAERA(ブリアンツァ名古屋ハエラ)

経営 ： 株式会社Signal

所在地 ： 愛知県名古屋市中区錦3-25-1 ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA 4F

連絡先 ： 052-684-6655

営業時間： 11：00 - 15：00 (L.O. 13：30)

15：00 - 16：30 (L.O. 16：00)

17：30 - 23：00 (L.O. 21：30)

席数 ： 82席(テーブル席64席、個室2部屋：8席・10席)

URL ： https://la-brianza.com/brianza-nagoya/

予約 ： https://www.tablecheck.com/ja/brianza-nagoya/reserve/message