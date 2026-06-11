スマホひとつで、申請から承認まで。“iFlowEX”をリリース7月21日より販売開始
株式会社Knowlbo(代表取締役：斎藤 友男、本社：東京都渋谷区、以下 ナルボ)は、スマホ専用ワークフローアプリケーション“iFlowEX”をリリースします。
販売開始日 ： 2026年7月21日(火)
製品情報ページ： https://www.knowlbo.co.jp/product/iflowex/
■製品について
ワークフローは、基幹システムや業務系システムで、ひとつの機能として組み込まれています。
一方、その他の回付文書も多く存在し、これをシステム化したものがワークフローシステムと言われ、iFlowEXもそのひとつです。
そして、iFlowEXの大きな特長は、スマホでそのまま回付できることです。
「誰に使ってもらいたいか」それは、回付文書をスマホで回付したい会社で、そんな会社にこそ使っていただきたい製品です。
■特長について
●スマホ専用アプリ／ブラウザ対応
アプリとブラウザの両方に対応しており、デバイスや環境を選ばずご利用いただけます。
申請用・承認用それぞれ専用アプリをご用意しています。
●申請から承認まで、スマホ一台で完結
外出先や移動中でも、申請・承認のすべてのフローをスマホだけで完結。業務のスピードアップとペーパーレス化を実現します。
●ワークフローEXとの併用が可能
既存製品「ワークフローEX」とシームレスに連携。現在の業務フローを維持しながら、モバイル対応を追加導入できます。
申請プレビュー
申請入力
承認プレビュー
■会社概要
株式会社Knowlbo(ナルボ)
設立 ： 1986年2月
資本金 ： 1,600万円
代表者名： 代表取締役 斎藤 友男
概要 ： パッケージソフトウェアの設計・開発・販売及び保守
自社パッケージソフトウェアによるクラウドサービスの提供
顧客要求事項に基づくソフトウェアの設計・開発
URL ： https://www.knowlbo.co.jp
■導入に関するお問い合わせ先
製品カスタマイズ営業
Eメール ： customize@knowlbo.co.jp
電話番号： 03-5793-5666