株式会社Knowlbo(代表取締役：斎藤 友男、本社：東京都渋谷区、以下 ナルボ)は、スマホ専用ワークフローアプリケーション“iFlowEX”をリリースします。


販売開始日　　： 2026年7月21日(火)

製品情報ページ： https://www.knowlbo.co.jp/product/iflowex/



■製品について

ワークフローは、基幹システムや業務系システムで、ひとつの機能として組み込まれています。

一方、その他の回付文書も多く存在し、これをシステム化したものがワークフローシステムと言われ、iFlowEXもそのひとつです。

そして、iFlowEXの大きな特長は、スマホでそのまま回付できることです。

「誰に使ってもらいたいか」それは、回付文書をスマホで回付したい会社で、そんな会社にこそ使っていただきたい製品です。



■特長について

●スマホ専用アプリ／ブラウザ対応

アプリとブラウザの両方に対応しており、デバイスや環境を選ばずご利用いただけます。

申請用・承認用それぞれ専用アプリをご用意しています。


●申請から承認まで、スマホ一台で完結

外出先や移動中でも、申請・承認のすべてのフローをスマホだけで完結。業務のスピードアップとペーパーレス化を実現します。


●ワークフローEXとの併用が可能

既存製品「ワークフローEX」とシームレスに連携。現在の業務フローを維持しながら、モバイル対応を追加導入できます。


申請プレビュー

申請入力

承認プレビュー


■会社概要

株式会社Knowlbo(ナルボ)

設立　　： 1986年2月

資本金　： 1,600万円

代表者名： 代表取締役　斎藤 友男

概要　　： パッケージソフトウェアの設計・開発・販売及び保守

　　　　　 自社パッケージソフトウェアによるクラウドサービスの提供

　　　　　 顧客要求事項に基づくソフトウェアの設計・開発

URL　　 ： https://www.knowlbo.co.jp


■導入に関するお問い合わせ先

製品カスタマイズ営業

Eメール ： customize@knowlbo.co.jp

電話番号： 03-5793-5666