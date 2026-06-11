ナノバブルの力で日常の豊かな暮らしを目指す株式会社アルベール・インターナショナル(大阪府箕面市、代表取締役：二谷 欣哉)は、夏の旅行シーズンに向け、携帯可能な浄水ナノバブルアタッチメント「浄水革命ナノバブール」の旅行用途での提案を強化いたします。旅行先や宿泊施設では、地域によって異なる水質や塩素量の影響により、「髪がまとまらない」「いつものシャンプーなのにパサつく」「肌が乾燥する」といった悩みを感じるケースがあります。特にホテルや旅館では、衛生管理の観点から塩素濃度が高めに維持されている場合もあり、水環境の違いが髪や肌のコンディションに影響を与えることがあります。

「浄水革命ナノバブール」は、浄水機能による塩素低減と、微細なナノバブルによるやわらかな水あたりを両立したアイテムです。コンパクトで持ち運びしやすく、工具不要で簡単に取り付けできるため、ホテルや旅館のシャワーにも手軽に使用可能。旅行や帰省、出張など、外出先でも普段に近い髪・肌のコンディションを保ちたいというニーズに対応する“持ち歩く浄水ナノバブル”として、新たなトラベルアイテムの提案を進めてまいります。





浄水革命ナノバブール シャワーイメージ





■旅先で髪がまとまらない原因は“水環境”

旅行先で髪や肌のコンディションが変わる背景には、地域や施設ごとに異なる“水環境”があります。

日本の水道水は、蛇口での残留塩素濃度を0.1mg/L以上保持することが法令で定められています。また、その濃度は、水源の汚染度や浄水場からの距離により、地域・時期で変動します。そのため、塩素濃度が高いほど、カルキ臭と呼ばれる独特のにおいや味を感じやすくなります。また、ホテルや旅館では受水槽を経由する施設も多く、衛生管理の観点から塩素濃度が高めに維持される場合があります。こうした違いが、旅行中に「髪がまとまらない」「パサつく」と感じる一因になると考えられています。









■トラベルアイテムの新常識「浄水革命ナノバブール」がお役立ち

＜ナノバブルによるやわらかな水あたり＞

旅行中は乾燥や紫外線、移動疲れなどで髪や肌への負担が増えやすくなりますが、「浄水革命ナノバブール」が発生させる水10Lあたり約1兆6千億個の微細なナノバブルが、やさしい水あたりと保温・保湿性を保つことで、シャワー時間をより快適に過ごすことができます。

検証の一例として、30代後半男性が41℃のシャワーを30秒間手の甲にあてたところ、ナノバブールを使用した場合は未使用時に比べ、測定時の体表温が3度以上高く記録されました。また、室温21℃の環境下でシャワー後にうるおい量を測定したところ、数値が29％から50％へと変化。入浴後の体感や肌状態の感じ方に違いが生じる可能性が示されています。(自社調べ)





ナノバブール使用前後の体温の違い





ナノバブール使用前後のうるおい量をチェッカーで計測





＜コンパクトで持ち運びしやすい＞

旅行・帰省・出張など、荷物が増えやすいシーンでも持ち運びしやすいコンパクト設計。1個約52gで手のひらに収まるサイズのため、スーツケースや旅行ポーチにも入れやすく、「旅先専用の大きな機器を持っていくのは大変」という負担を軽減します。





手のひらサイズ





＜工具不要でホテルでも簡単装着＞

特別な工具を使わず、ホテルや旅館のシャワーに簡単に取り付けできるのも特徴です。到着後すぐに使い始められるため、小さな子ども連れの旅行や出張時など、時間に余裕がない場面でも手軽に使用できます。





工具不要で簡単取り付け





＜地域ごとに異なる“水環境”に塩素除去で対応＞

塩素を含む水道水は、消毒のために使われていますが、肌への刺激や髪のつっぱり感やきしみ感がでてしまい、不快感につながる場合があると考えられています。塩素を除去できるナノバブールを使用することで、皮膚や頭皮の油分を守る助けになり、より“柔らかい水”の印象につながります。





塩素に反応する試験薬を入れた実験を実施 残留塩素濃度が高いほどピンク色が濃くなる





油分の変化





うるおい変化





※30代後半男性：41℃のシャワーを右足に当てる前と後の比較

※2025年6～7月のそれぞれ14日間で検証したうるおい量・油分量をチェッカーで計測









■商品概要

商品名 ： 浄水革命ナノバブール

材質 ： 本体・キャップ…ポリカーボネート

ナノバブル発生器…ポリプロピレン

ろ材 ： 亜硫酸カルシウム

パッキン ： シリコン

Oリング ： NBR

耐熱温度 ： 60℃

除去物質 ： 水道水中の残留塩素

遊離残留塩素除去能力： 約4,000L

推奨使用期間 ： 使用開始より約2か月

販売価格(税込) ： 1本 2,750円 3本セット 6,600円

販売先 ： アルベール・インターナショナル

( https://art-verre.stores.jp/items/69a7c0674961f5981b03c15a )

楽天市場

( https://soko.rms.rakuten.co.jp/mignonne-shop/jousui_001/ )

Amazon

( https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ3HLJMK )

Yahoo!ショッピング

( https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheaper-shop-sell/4589885660227.html )





浄水革命ナノバブール 商品内容





■浄水革命ナノバブール動画

https://www.youtube.com/watch?v=_w6_2ht-yOI









■ナノバブル水とは





ナノバブル水とは





ナノバブル水とは、ナノバブルと呼ばれる、目に見えないほど小さな気泡が含有した水のこと。ナノバブルの大きさはナノメートル単位で、1ナノメートルは100万分の1ミリメートルにあたります。肉眼で確認することはできませんが、通常の水にはない特性を持ち、さまざまな場面で効果を発揮します。ナノバブルはマイナスの電荷を帯びており、プラスの電荷を持つ汚れやニオイの原因菌に吸着しやすい性質があります。そのため、洗浄や消臭といった用途で注目されてきました。





●通常の気泡(目に見える泡)

コップに水を注いだときに見える泡が、通常の気泡です。サイズが大きいため、すぐに水面へ浮かび、短時間で割れて消えてしまいます。水の中に長くとどまることはありません。





●マイクロバブル(細かい白い泡)

通常の気泡がさらに細かくなると、マイクロバブルになります。水が白く濁って見えるのが特徴です。通常の泡より浮かびにくく、ゆっくりと水中にとどまるため、汚れを包み込んで浮かせる働きがあります。ただし、時間がたつと次第に消えていきます。





●ナノバブル(見えない泡)

マイクロバブルがさらに細かく砕かれると、ナノバブルになります。目では見えないほど小さく、水中を不規則に動き続けます。浮力よりも動きが勝るため、長時間水の中に残り、汚れや菌に近づいて作用しやすい点が特徴です。





マイクロバブルとナノバブル





■アルベール・インターナショナル製「ナノバブール」シリーズの特長

ナノバブールの最大の特長は、当社が名付けた「トルネード水流」という独自構造にあります。開発した部品の中を水が通過すると、螺旋状に勢いよく回転し、摩擦によってミリ単位の泡をナノレベルまで細かく砕きます。水の中で竜巻が起こり、泡をシュレッダーで刻んでいくような仕組みで、この技術は特許を取得しています。

ナノバブルの可能性にいち早く着目し、研究開発を行い、独自の技術を使用し、低コスト・省スペースでナノバブルを発生できる『ナノバブール』の商品化が可能となりました。





ナノバブールなしあり





特許証





■その他のナノバブールシリーズ ※税込表記

洗濯革命ナノバブールS(シングル)トルネード 2,980円

https://art-verre.com/washing-s/

洗濯革命ナノバブールSトルネード





洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード 4,280円

https://art-verre.com/washing-w/

洗濯革命ナノバブールWトルネード





お風呂革命ナノバブールW(ダブル)トルネード 4,280円

https://art-verre.com/shower-w/

お風呂革命ナノバブールWトルネード





散水革命ナノバブール 3,980円

https://art-verre.com/spray/

散水革命ナノバブール





料理革命ナノバブールキッチンW(ダブル)トルネード 4,860円

https://art-verre.com/ryourikakumei-w/

料理革命ナノバブールキッチンWトルネード





■会社概要

株式会社アルベール・インターナショナルは、ナノバブル技術を活用し、誰もが無理なく取り入れられる「健康」と「快適さ」を暮らしの中に届けることを目指す企業です。日本でナノバブルが一般に知られる以前からその可能性に着目し、研究・開発を続けてきました。国内一貫体制で設計から製造までを行い、品質と安全性を確保しながら、水周りを中心に生活に根づく製品づくりに取り組んでいます。





商号 ： 株式会社アルベール・インターナショナル

創業 ： 2009年8月

代表 ： 代表取締役 二谷 欣哉(にたに よしちか)

所在地： 〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家4-6-10-102

URL ： https://art-verre.com/





＊特許＊

・2017年9月8日「微小気泡発生体、および、それを用いた微小気泡含有水発生装置」特許第6205099号

・2021年11月29日「微小気泡発生装置」特許第6984919号

・2022年7月25日「微小気泡発生器具およびシャワーヘッド」特許第7111413号

・2023年3月27日「微小気泡発生システムおよび微小気泡発生キット」特許第7251748号

・2023年8月28日「微小気泡発生器具」特許第7338926号

・2023年11月6日「微小気泡発生器具」特許第7378752号

・2025年4月8日「微小気泡発生器具」特許第7663272号

・2025年5月26日「塩味増強用組成物、および、食材の調理方法」特許第7687749号

・2025年11月4日「微小気泡発生器具」特許第7768620号

・2026年2月20日「微小気泡発生器具および微小気泡の製造方法」特許第7822662号





＊認証＊

・「大阪府経営革新計画承認企業」2017年8月10日 承認(大阪府指令経支第1086-40号)

・「大阪府経営革新計画達成企業」2021年3月23日 達成(大阪府指令経支第1086-40号)

・「大阪府経営革新計画承認企業」2020年11月25日 承認(大阪府指令経支第1081-114号)