昨年、日傘累計出荷本数54万本超となった日傘「PROTECT U（プロテクトユー)」を展開する株式会社i.D（代表取締役：堀井昭一、本社：東京都港区）は、子どもの夏の外出・登下校時の暑さ対策に向けた遮熱日傘「PROTECT U KIDS（プロテクトユー キッズ）」を開発し、2026年4月15日より全国で順次出荷を開始いたしました。

深刻化する猛暑と子どもの熱中症搬送数の増加を受け、温度上昇を最大21.4℃抑制する同日傘の出荷数が2ヶ月で既に16,500本を突破しました。

【子どもの熱中症搬送数が4年で約1.8倍に増加】

地球温暖化による猛暑の深刻化を受け、文部科学省と環境省は、学校設置者等が熱中症対策ガイドラインを作成・改訂する際の参考資料として「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」を公表しており、学校現場でも熱中症対策の見直しが進んでいます。

総務省消防庁が発表した「令和7年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況」によると、2025年5月～9月の全国の熱中症救急搬送人員は100,510人となり、平成20年の調査開始以降で最多となりました。年齢区分別では、新生児3人、乳幼児531人、少年8,447人で、子どもにあたる区分の合計は8,981人。2021年の4,976人から、4年間で約1.8倍に増加しています。





環境省の熱中症予防情報でも指摘されている通り、子どもは体温調節機能が十分に発達していないことに加え、大人に比べて身長が低く、路面からの照り返しの影響を受けやすいとされています。こうした背景から、学校現場や家庭において、帽子に加えて日傘を活用するなど、登下校時の暑さ対策を見直す動きが見られます。

【子ども用遮熱日傘の販売数は約2ヶ月で3.5万本に】

猛暑の長期化を背景に、通学時の暑さ対策として日傘を取り入れる家庭や学校が少しずつ広がっています。こうした動きの中で、株式会社i.Dでは子どもの体格や登下校時の安全性に配慮した子ども用遮熱日傘「PROTECT U KIDS」を開発し、2026年4月15日より全国で順次出荷を開始しました。





2026年4月15日から出荷を開始した「PROTECT U KIDS」は2ヶ月で既に16,500本の出荷数を突破。小学生の登下校や夏場の外出時の暑さ対策として選ばれるケースが目立ち、昨年、同社の大人用の日傘を子供用に購入されたお客様からは、「娘の通学用に購入しました」「息子用に購入しました。軽く暑さもカバーでき大満足です」といった声が寄せられています。

【「PROTECT U KIDS」詳細】

「PROTECT U KIDS」は、UVカット率99.9%以上、遮光率99.99%以上、紫外線保護指数UPF50+を備えた子ども用遮熱日傘です。一般財団法人ニッセンケン品質評価センターによる生地試験では、遮熱率55%以上、ブルーは58%を計測。5分後の比較では、温度上昇を他の日傘と比べて最大21.4℃抑制する結果が確認されています。





また、単に大人用を小さくするのではなく、子どもの使いやすさと安全性を追求した専用設計を施しています。炎天下での視認性を高めるため、傘の縁に「反射テープ（パイピング）」を施したほか、小さな子どもでも指を挟みにくく、けがを防ぐ安心の「手開き式（安全カバー付き）」、周囲への接触リスクを減らす「丸い露先」を採用しています。

・商品名： PROTECT U KIDS（プロテクトユー キッズ）

・金額： 1,980円（税抜） / 2,178円（税込）

・カラー展開（全3色）： K-01 ブルー、K-02 ピンク、K-03 オフホワイト

・サイズ・重量： 親骨の長さ 50cm / 全長 約66cm / 重量 約280g～285g

【今後の展開：熱中症対策の義務化と酷暑化に向け、遮熱プロダクトを拡充】

気象庁の暖候期予報では、2026年6月～8月の気温は全国的に高い見込みとされています。また、2025年6月1日からは職場における熱中症対策を強化する改正労働安全衛生規則が施行され、一定の暑熱環境下で作業が見込まれる場合、事業者には体制整備や手順作成、関係者への周知が義務付けられました。熱中症対策は、家庭・学校・職場で取り組むべきテーマになりつつあります。

株式会社i.Dでは、日傘に加え、遮熱帽子や遮熱UVカットパーカーなど、遮熱機能を備えた商品の開発とラインアップ拡充を進めてまいります。





本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。





【会社概要】

名称：株式会社i.D

所在地：東京都港区南青山5-16-5 MA FIVE 2F

代表者：代表取締役 堀井昭一

業務内容：健康食品・化粧品・日用雑貨などの商品企画・販売及び輸出

URL：https://www.id-official.com/





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担当：山田

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