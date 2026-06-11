株式会社百鬼(本社：愛知県名古屋市)は、オーダーメイド衣装ブランド「Sugar Lacy(シュガーレイシー)」の活動を2026年6月1日(月)より本格展開いたしました。





Sugar Lacyは、コンセプトカフェ向け制服、生誕祭衣装、卒業衣装、イベント衣装などを制作するオーダーメイド衣装ブランドとして、2025年12月1日にスタートしました。





コンカフェ制服1





■始まりは一着の制服から

Sugar Lacyの原点は、株式会社百鬼が運営するコンセプトカフェ「MAID en PINK」の制服制作でした。

デザイナーのらきゅは、アパレル業界で既製服デザインに携わった経験を持ちながらも、以前からオーダーメイド衣装制作への憧れを抱いていました。

MAID en PINKの制服リニューアルの話が上がった際、





「その制服を作らせてください」





と自ら申し出たことが全ての始まりでした。

完成した制服は実際に店舗で採用され、その後、生誕祭衣装やイベント衣装の制作依頼へと発展。





その経験を通じて、衣装は単なる服ではなく、人の魅力や店舗の世界観を表現する重要な存在であるという考えに至り、Sugar Lacyとしてブランド化されました。





コンカフェ制服2





■現場目線から生まれる衣装づくり

Sugar Lacyの特徴は、デザインだけでなく「着る側の視点」を重視していることです。

可愛さだけではなく、





・実際に働きやすいこと

・写真映えすること

・店舗の世界観を表現できること

・着る人が自信を持てること





を大切にしながら、一着ずつ制作を行っています。





コンカフェ制服3





【料金・制作期間の目安】

価格 ：66,000円(税込)～

制作期間：約4週間～

※詳細はお問い合わせください。





【デザイナープロフィール】

名前 ：らきゅ

経歴 ：アパレル業界にて既製服デザインに5年間従事後、2025年12月よりSugar Lacyのデザイナーとして活動開始





■これまでの制作実績

ブランド立ち上げ以降、





・シーズンイベント衣装 3着

・生誕祭衣装 2着

・店舗制服 3店舗分





を制作。

そのうち2店舗分は株式会社百鬼運営店舗にて実際に採用されています。





Maid en Pink 制服





■制服は求人力になる

Sugar Lacyでは、制服は単なる作業着ではないと考えています。

特にサービス業において、制服は店舗や企業の世界観を表現し、働く人のモチベーションや応募動機にも影響を与える重要な要素です。

実際にコンセプトカフェ業界では、制服が店舗選びや応募理由の一つになることも少なくありません。





私たちは、制服には企業の魅力を伝える力があると考えています。





巫女イベント衣裳





■コンカフェ業界の外へ

今回プレスリリースを配信する理由は、これまで主にコンセプトカフェ業界内で展開してきたSugar Lacyの取り組みを、より広い業界へ知っていただくためです。





今後は飲食店、美容業、サービス業など、制服が企業ブランディングや採用活動に影響する業種へ展開を進めてまいります。

また、制服制作だけでなく、





・求人用写真撮影

・SNS発信用素材制作

・採用ブランディング支援





などを組み合わせた「求人パッケージ」の提供も予定しています。

Sugar Lacyはこれからも、衣装を通じて働く人が輝ける環境づくりに取り組んでまいります。





生誕衣裳1





【ブランド概要】

ブランド名 ： Sugar Lacy(シュガーレイシー)

サービス開始日： 2025年12月1日

運営会社 ： 株式会社百鬼

事業内容 ： 店舗制服・イベント衣装・生誕祭衣装等のオーダーメイド制作









【会社概要】

会社名 ： 株式会社百鬼

代表者 ： 高橋 美鶴

事業内容： コンセプトカフェの運営、オーダーメイド衣装の制作・販売

URL ： https://www.nakiri.co.jp/