調理師専門の人材紹介会社を運営する採用商店株式会社(所在地：福岡県福岡市、代表：大橋 恵)は、70歳以上のベテラン調理師を、全国のホテル・旅館へ無料で紹介する新サービス「じじすけ」を開始いたしました。





詳細： https://jijisuke.com/





じじすけ





【観光需要は過去最高、その裏人材の獲得に不安の声】

日本政府観光局(JNTO)によると、2026年4月の訪日外国人旅行者数は369万2,200人となり、2026年単月として過去最高を記録。さらに、2026年1～4月累計では1,437万人を突破するなど、インバウンド需要は高水準で推移しています。

その一方で、宿泊・観光業界では慢性的な人材不足が続いており、特に“調理部門”の人手不足が深刻化しています。地方の旅館やホテルでは、料理長不在、宴会料理に対応できない、採用難により客室販売を制限、稼働したくても人員不足で営業縮小などのケースも増加。料理提供が宿の価値そのものとなる旅館業態において、料理人不足は経営課題に直結しています。









【シニア即戦力化が注目される一方 まだまだ現場では…】

シニア世代の就労意欲は高まり続けています。総務省統計局によると、65歳以上の就業者数は20年連続で増加。近年では、人手不足解消策として高齢者人材を積極活用する企業も増加中。メディアでも高齢者雇用による人材不足対策の事例が特集されるなど、“シニア即戦力化”は社会的テーマとして注目されています。また、厚生労働省では65歳超雇用推進助成金など、高齢者雇用を後押しする制度整備も進めています。

しかし現状は、健康状態に問題がなくとも、年齢を理由に選考のテーブルにすら上がらないケースが圧倒的に多数です。長年経験を積んだベテラン料理人たちは、70代という年齢だけを理由に、現場復帰の機会を失っています。年齢に対するバリアが強い日本特有の問題のひとつでもあります。





生涯現役





【日本の観光業界を救う じじすけ】

当社では、この「高齢料理人の就労問題」と「観光業界の人材不足」という2つの社会課題を結びつける新たな取り組みとして、「じじすけ」を開始。まだまだ現役で働ける料理人と、即戦力を必要とする宿泊施設をマッチングし、技術継承と人材不足解消の両立を目指します。現在、全国で約60名のベテラン調理師が登録。

調理歴50年以上の料理人を中心に、外資系ホテルの宴会料理長経験者、アメリカ就労経験を持つ寿司職人、フレンチレストラン経営経験者、温泉旅館料理長経験者など、多彩なキャリアを持つ料理人が在籍しています。紹介料は無料。雇用形態については、正社員・契約社員・業務委託・短期ヘルプなど、ホテル・旅館側のニーズに応じて柔軟に対応可能です。





●代表の声

調理師は、70代になっても十分な即戦力として活躍できる、数少ない職業のひとつだと思っています。そして今後、調理師の高齢化はさらに加速していきます。元気なシニア料理人を活かす仕組みづくりに取り組む柔軟な企業も少しずつ増えてきましたが、まだまだ十分ではありません。こうした動きがもっと広がり、高齢料理人が当たり前に活躍できる社会になることが、人材不足という社会課題の解決につながると確信しています。「じじすけ」はその小さな一歩です。





代表の大橋 恵(おおはし めぐむ)





【採用商店株式会社 概要】

代表取締役： 大橋 恵(おおはし めぐむ)

所在地 ： 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1-20

事業内容 ： 調理師専門の人材紹介

URL ： https://saiyo-shoten.com/