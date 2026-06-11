株式会社HSレストラン(本社：大阪市北区、代表取締役社長：松田 研)が運営する、33年愛され続けるラーメン店「宮っ子ラーメン」は、山幹南武庫之荘店の開業8周年を記念し、2026年6月19日(金)～6月21日(日)および6月26日(金)～6月28日(日)の計6日間、「山幹南武庫之荘店8周年祭」を宮っ子ラーメン全5店舗で開催いたします。





山幹南武庫之荘店8周年祭





■地域の皆さまへの感謝を込めて全店合同開催

宮っ子ラーメン山幹南武庫之荘店は、おかげさまで開業8周年を迎えることとなりました。

これまで支えてくださった地域のお客様への感謝の気持ちをお伝えするため、今年は山幹南武庫之荘店だけでなく、宮っ子ラーメン全5店舗合同で周年祭を開催いたします。

期間中は宮っ子ラーメンを代表する人気メニューを特別価格で提供するほか、ご来店いただいたお客様全員に次回ご利用いただける100円値引券をプレゼントいたします。





特別価格メニュー





■開催概要

イベント名： 宮っ子ラーメン 山幹南武庫之荘店8周年祭

開催期間 ： 第1弾 2026年6月19日(金)～6月21日(日)

第2弾 2026年6月26日(金)～6月28日(日)





■実施店舗：宮っ子ラーメン 全5店舗

・本店

兵庫県西宮市段上町1丁目6-7

(阪急今津線「甲東園駅」徒歩4分)

専用駐車場8台／TEL：0798-53-7735





1993年創業！創業33周年の本店





・伊丹店

兵庫県伊丹市荻野8丁目52

(国道176号線沿い／荒牧バラ園近く)

専用駐車場16台／TEL：072-784-3733





2003年オープンの伊丹店！





・十三東口店

大阪府大阪市淀川区十三東2丁目9-19

(阪急各線「十三駅」徒歩1分)

TEL：06-6306-6777





大阪唯一の店舗！十三東口店！





・山幹南武庫之荘店

兵庫県尼崎市水堂町3丁目15-17

(阪急神戸線「武庫之荘駅」徒歩10分)

専用駐車場9台／TEL：06-6480-5919





8周年を迎える山幹南武庫之荘店





・西宮中前田店

兵庫県西宮市中前田町1-21

(JR神戸線「西宮駅」徒歩10分)

提携駐車場あり／TEL：0798-78-6066





2019年オープンの西宮中前田店！





■周年祭特別企画！人気看板メニュー2品を200円引きで提供

≪チャーシューメン≫

通常価格1,130円(税込) → 特別価格930円(税込)

宮っ子ラーメン自慢の醤油豚骨スープに、柔らかく甘みのある自家製チャーシューを贅沢に8枚盛り付けた人気メニューです。

チャーシューは厳選した豚もも肉のみを使用し、麺やスープとの一体感を生み出すため薄切りに仕上げています。醤油豚骨スープとの相性も抜群で、多くのお客様に支持され続ける看板商品のひとつです。





大人気！チャーシューメン

大満足のダブルチャーシューメン





≪白菜ラーメン≫

通常価格1,130円(税込) → 特別価格930円(税込)

宮っ子ラーメン創業以来の名物メニューです。

白菜は注文ごとに一杯一杯丁寧に炒め、その後スープでじっくり炊き上げることで、白菜本来の甘みと旨みを最大限に引き出しています。

手間暇を惜しまず仕上げることで、宮っ子ラーメン伝統の醤油豚骨スープのコクと白菜の優しい甘みが調和した、他では味わえない一杯となっています。長年にわたり多くのお客様から支持され続ける宮っ子ラーメンを代表する看板商品です。





宮っ子定番！白菜ラーメン

人気のメニューがこの一杯に！白菜チャーシューメン





■ご来店のお客様全員に100円値引券をプレゼント

周年祭期間中にご来店いただいたお客様全員へ、次回使える「お好きなラーメン100円値引券」をプレゼントいたします。

ご利用いただいたお客様へ感謝の気持ちを込め、次回も宮っ子ラーメンをお楽しみいただける特典をご用意しました。

※十三東口店は券売機運用のため、レシートにクーポンを印字いたします。









■宮っ子ラーメン 5つのこだわり

チャーシュー： 厳選した豚もも肉のみを使用。

麺やスープに絡みやすい薄切り仕上げ。

青ねぎ ： ねぎ本来の風味と香りを生かすため、毎朝店舗でカット。

麺 ： 小麦の旨味を最大限に引き出した特注の中細ストレート麺。

醤油 ： 醤油の町・香川県小豆島で醸造された香り高い醤油を使用。

スープ ： 厳選した豚皮・豚足などを使用した、

コク深くまろやかな極上スープ。









■宮っ子ラーメンについて

宮っ子ラーメンは1993年の創業以来、「毎日でも食べたくなるラーメン」を目指し、地域のお客様に愛され続けてきました。

伝統の醤油豚骨スープとたっぷりの青ねぎ、自家製チャーシューを特徴とし、世代を超えて親しまれる味を守り続けています。

現在は兵庫県・大阪府で5店舗を展開し、地域密着型のラーメン店として多くのお客様にご利用いただいています。









■会社概要

社名 ： 株式会社HSレストラン

設立 ： 2022年1月4日

沿革 ： 1947年4月 前身である阪急産業株式会社が飲食事業を開始

2022年4月 同社飲食事業を承継

代表者 ： 代表取締役社長 松田 研

本社所在地： 〒530-0013 大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー12階

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： 給食食堂、専門店(とんかつ・天ぷら・ラーメン・フレンチ)、

ゴルフ場レストラン、施設内レストラン(ラーメン・カフェ・和食)

公式サイト： https://www.hs-r.co.jp/ (株式会社HSレストラン)

https://miyakko-ramen.com/ (宮っ子ラーメン)

Instagram ： https://www.instagram.com/miyakko_ramen/