株式会社クラウン・クリエイティブ(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：吉野 房彦)は、フィンランドの大手インテリアブランド「VALLILA(ヴァリラ)」の日本におけるライセンス権を取得し、日本市場での本格展開を開始いたします。





VALLILAは、1935年にスイス出身の実業家オットー・ベルナーがフィンランドに設立した絹製造会社を起源とし、90年以上の歴史を持つファブリックブランドです。創業当初はテキスタイルメーカーとしてスタートし、現在ではインテリア、ホームファッション、ファッション雑貨など幅広い分野で展開。社内専属デザイナーが手がけるフィンランドの自然や文化をモチーフにしたデザインは、国内外で高い評価を受けています。





日本展開では、フィンランドで「森の住人」として親しまれるヨーロッパアナグマをブランドアイコンに据えた新ライフスタイルブランドを立ち上げます。「洗練」と「愛嬌」が共存するアナグマのキャラクターと、キノコや草花を描いたオリジナルパターンを軸に、アパレル、バッグ、シューズ、服飾雑貨・生活雑貨を中心としたライセンス展開を行い、「北欧の洗練」と「森の温かみ」を兼ね備えた新しいライフスタイルを提案いたします。





VALLILA





■会社概要

社名 ： 株式会社クラウン・クリエイティブ

所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3 ＰＭＯ平河町3階

代表者 ： 代表取締役社長 吉野 房彦

事業内容 ： ブランド＆キャラクター・ライセンス管理

URL ： https://www.cfg.co.jp

Instagram： https://www.instagram.com/vallila.fi/?__pwa=1#