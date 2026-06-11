中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛ける株式会社ゴルフ・ドゥ(本社：埼玉県さいたま市中央区　代表取締役社長：佐久間 功)は、「オールアイテム買取査定UPキャンペーン」を2026年6月20日(土)～7月5日(日)に、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、兵庫県、山口県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県にある「ゴルフドゥ！」26店舗において開催いたします。


オールアイテム買取査定UPキャンペーン


■オールアイテム買取査定UPキャンペーン概要

期間：2026年6月20日(土)～7月5日(日)

内容：1. 買取査定　オールアイテム10％UP

　　　2. お買替え　店内中古ドライバー、アイアンセット5％OFF

　　　　 ※買取査定10％UP＋ご購入5％OFFとなります。

　　　3. 特典1で買取の価格が付かない場合　お引取り1点につき50ポイント進呈


＜注意事項＞

(1)中古品割引、買取査定割増は、他の特典・サービスと併用できません。

(2)Sランク、単品アイアンおよびゴルフ用品(キャディバッグ、シャフトを除く)は、買取査定割増の対象外です。

(3)お引取りしたゴルフクラブ、キャディバッグは、メンテナンス後に販売させていただく場合がございます。

(4)「ゴルフドゥ！オンラインショップ」は本企画の対象外です。



■実施店

(茨城県)　水戸店

(栃木県)　宇都宮鶴田店(N)

(埼玉県)　大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店(N)、

　　　　　川越店(N)、草加店、吹上店、深谷店

(千葉県)　グローボ蘇我店(N)、柏店、成田美郷台店

(東京都)　環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、

　　　　　昭島武蔵野店(N)

(神奈川県)厚木店

(兵庫県)　イオンタウン加古川店

(山口県)　山口防府店

(福岡県)　福岡有田店、春日店

(佐賀県)　佐賀北店

(熊本県)　熊本南店、菊陽バイパス店

(大分県)　東大分店

※無印は「ゴルフドゥ！」、(N)は「ゴルフドゥ！NEXT」です。



■ゴルフドゥ！

全国に68店舗(2026年6月11日現在)を展開するリユースゴルフショップです。「ゴルフドゥ！」に加えて、ゴルフスクールを併設した「ゴルフドゥ！NEXT」、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ( https://www.golfdo.com/ )」があります。



■当社概要

商号　　： 株式会社ゴルフ・ドゥ

代表者　： 代表取締役社長　佐久間 功

所在地　： 〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-1

設立　　： 2000年4月

事業内容： リユースゴルフショップ「ゴルフドゥ！」の直営店および

　　　　　 同フランチャイズチェーンの本部運営、

　　　　　 無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の運営

資本金　： 5億1,583万円

URL　　 ： https://www.golfdo.co.jp/