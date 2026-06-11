中古ゴルフショップ「ゴルフドゥ！」が26店舗で買取査定10％UPのキャンペーンを6/20～7/5に開催！ドライバー・アイアンセットのお買替えは5％OFFに
中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛ける株式会社ゴルフ・ドゥ(本社：埼玉県さいたま市中央区 代表取締役社長：佐久間 功)は、「オールアイテム買取査定UPキャンペーン」を2026年6月20日(土)～7月5日(日)に、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、兵庫県、山口県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県にある「ゴルフドゥ！」26店舗において開催いたします。
オールアイテム買取査定UPキャンペーン
■オールアイテム買取査定UPキャンペーン概要
期間：2026年6月20日(土)～7月5日(日)
内容：1. 買取査定 オールアイテム10％UP
2. お買替え 店内中古ドライバー、アイアンセット5％OFF
※買取査定10％UP＋ご購入5％OFFとなります。
3. 特典1で買取の価格が付かない場合 お引取り1点につき50ポイント進呈
＜注意事項＞
(1)中古品割引、買取査定割増は、他の特典・サービスと併用できません。
(2)Sランク、単品アイアンおよびゴルフ用品(キャディバッグ、シャフトを除く)は、買取査定割増の対象外です。
(3)お引取りしたゴルフクラブ、キャディバッグは、メンテナンス後に販売させていただく場合がございます。
(4)「ゴルフドゥ！オンラインショップ」は本企画の対象外です。
■実施店
(茨城県) 水戸店
(栃木県) 宇都宮鶴田店(N)
(埼玉県) 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店(N)、
川越店(N)、草加店、吹上店、深谷店
(千葉県) グローボ蘇我店(N)、柏店、成田美郷台店
(東京都) 環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、
昭島武蔵野店(N)
(神奈川県)厚木店
(兵庫県) イオンタウン加古川店
(山口県) 山口防府店
(福岡県) 福岡有田店、春日店
(佐賀県) 佐賀北店
(熊本県) 熊本南店、菊陽バイパス店
(大分県) 東大分店
※無印は「ゴルフドゥ！」、(N)は「ゴルフドゥ！NEXT」です。
■ゴルフドゥ！
全国に68店舗(2026年6月11日現在)を展開するリユースゴルフショップです。「ゴルフドゥ！」に加えて、ゴルフスクールを併設した「ゴルフドゥ！NEXT」、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ( https://www.golfdo.com/ )」があります。
■当社概要
商号 ： 株式会社ゴルフ・ドゥ
代表者 ： 代表取締役社長 佐久間 功
所在地 ： 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-1
設立 ： 2000年4月
事業内容： リユースゴルフショップ「ゴルフドゥ！」の直営店および
同フランチャイズチェーンの本部運営、
無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の運営
資本金 ： 5億1,583万円
URL ： https://www.golfdo.co.jp/