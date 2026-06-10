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日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団のOsaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)は、ジョン・ウィリアムズ作曲の「ジュラシック・パーク」「ハリー・ポッター」「スター・ウォーズ」など、映画⾳楽史に残る名曲の数々をお届けするコンサートの開催いたします。 そして、本公演は、令和8年度 文化庁「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択され、18歳以下の方は無料でご招待、付き添いの方は半額でご入場いただけます。

Osaka Shion Wind Orchestra がお送りするジョン・ウィリアムズの映画⾳楽。 プログラムは、「ジュラシック・パーク」「ハリー・ポッター」「スター・ウォーズ」など、映画⾳楽史に残る名曲の数々をご⽤意。 Shionの迫⼒のサウンドで、ジョン・ウィリアムズの魅⼒を存分にご堪能いただけます。

公演概要

日時：2026年6⽉20⽇(⼟) 14:00開場／15:00開演 指揮：永峰 ⼤輔 演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 会場：兵庫県⽴芸術⽂化センター KOBELCO⼤ホール

プログラム

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E5%B8%82%E9%AB%98%E6%9D%BE%E7%94%BA2-22

■ 雅の鐘（J.ウィリアムズ／編曲：P.ラヴェンダー） ■「スーパーマン」より テーマ（J.ウィリアムズ／編曲：小長谷 宗一） ■「ジュラシック・パーク」より サウンドトラック・ハイライト（J.ウィリアムズ／編曲：P.ラヴェンダー） ■「シンドラーのリスト」より テーマ（J.ウィリアムズ／編曲：J.デハーン） ■「スター・ウォーズ」より コンサート・セレクション（J.ウィリアムズ／編曲：真島 俊夫） メイン・タイトル／ダース・ベイダーのテーマ（帝国のマーチ）／レイア姫のテーマ／ ヨーダのテーマ／王座の間とエンド・タイトル ■「レイダース 失われたアーク≪聖櫃≫」より レイダース・マーチ（J.ウィリアムズ／編曲：P.ラヴェンダー） ■「ハリー・ポッターと賢者の石」より（J.ウィリアムズ） ヘドウィグのテーマ／ホグワーツよ永遠に／ダイアゴン横丁／クィディッチ／不死鳥フォークス／ 家族の肖像／ハリーの不思議な世界 ※やむを得ぬ事情により、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

令和8年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業について

本公演は、令和8年度 文化庁「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択されております。 18歳以下の方は無料でご招待、付き添いの方は半額でご入場いただけます。

チケット

18歳以下：無料 お付き添いの方：5,000円→半額2,500円 ※通常価格のチケットを既にご購入いただいている場合、交換及び払い戻しはできませんので、予めご了承ください。

お申し込みについて

■ 申込条件：〈平成20年（2008年）4月2日以降に生まれた〉18歳以下の方。 ※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。 ■ 申込可能枚数：お1人様4枚まで ■ 受付期間：2026年6月16日(火)23:59まで（先着事前申込制） ※招待枚数には限りがございますので、予定枚数に達し次第、受付を終了させていただきます。予めご了承ください。 ■ お申し込み時の注意事項： ※応募はWEBのみでの受付となります。

https://ticket.pia.jp/sp/ticketInformation.do?eventCd=2613595&rlsCd=003

お申し込みについてのお問い合わせはこちら

サウンドクリエーター TEL：06-6357-4400（平⽇ 12:00～15:00 ※祝⽇を除く）

指揮：永峰 大輔

https://shion.jp/concert/20260620-2/

1977年千葉県生まれ。同志社大学法学部を経て、洗足学園音楽大学附属指揮研究所で学ぶ。2012年神奈川フィルハーモニー管弦楽団副指揮者、2015年NHK交響楽団にてパーヴォ・ヤルヴィのアシスタントを務めた。 これまでに、2011年ニコライ・バセーリビッチ賞（ウクライナ）、2014年第5回ICW国際指揮コンクール最優秀指揮者（アメリカ）などを受賞。 最近では「ディズニー・オン・クラシック」客演指揮者として三度の全国ツアーを成功に導いた他、日本フィルハーモニー交響楽団「第364回横浜定期演奏会＜秋季＞」や「第47回九州公演日本フィル in Kyushu 2022」に客演し、好評を得ている。2024年には洗足学園創立100周年記念公演祝祭音楽劇『MATEKI』の指揮と音楽監修を担当するなど、オペラの分野にもその活動の場を広げている。

Osaka Shion Wind Orchestraプロフィール

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

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お問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団 〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138 フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30) 広報担当：前田