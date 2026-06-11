「バレエ・芸術文化を通して、世界中の“夢の架け橋 ”となる」をミッションに掲げ、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーで構成している「PASONA Awaji World Ballet」のオリジナル 公演、名作バレエ・ハイライト版『Pirates ～海賊と浦島太郎 竜宮城への航海～』を、淡路市の旧アソンブレホールにて、6月13日（土）、14（日）に再演。この度、出演するキャスト陣6名のコメントが届きました！

本公演は、1856年に初演され、世界中で愛されてきた古典バレエの名作「海賊」が、淡路島を舞台に新たな物語として生まれ変わります。日本の代表的な昔ばなし「浦島太郎」の要素を融合させ、荘厳さはそのままに、よりドラマティックでエネルギッシュに再構築されたPASONA Awaji World Balletオリジナルの「海賊」をお届けいたします。 そしてこの度、2日間の主役キャストが決定。それぞれからコメントが届きました！ 「Pasona Awaji World Ballet」とは 2022年、世界情勢が急変する中で、ウクライナから避難してきた 2人のバレエダンサーと世界的バレエダンサー 針山愛美との出会いをきっかけに誕生しました。現在は、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーら計16名が所属し、日々国境や言葉の壁を越え、“バレエ”の舞を通し、発足当初から変わらぬ「平和への想い」と「感謝」をお届けすべく活動を行っています。

6月13日キャスト

コンラッド役：タラス・コヴシュン この役柄では、物語を伝え、その意味を観客の皆様と共有するために、できる限り多くの演技力と感情を込めるよう努めています。私にとって、それは舞台に立つ上で最も重要なことの一つです。もちろん、技術も不可欠であり、私たちは日々、技術向上に励んでいます。私たちのダンスと物語を通して、皆様にパフォーマンスを楽しんでいただき、共感していただければ幸いです。

メドゥーラ役：マリア・ヴォロコビナ これは古典的でエレガントで繊細なので、私のお気に入りの役のひとつです。 メドゥーラのキャラクターを通して、クラシックバレエの優雅さと強さを共有し、美しさと勇気に満ちたユニークな物語をお届けしたいと思います。この美しいキャラクターを生かして、皆さんが楽しんで覚えていただけるようなパフォーマンスを作れるように頑張ります！

浦島太郎役：横田爽磨 今回で浦島太郎は2度目の挑戦になります。 浦島太郎の優しさを前回よりも皆さんに届けられるよう、全力で挑みます！

6月14日キャスト

コンラッド役：倉智太朗 この作品は海賊と浦島太郎、そして淡路島の最高のコラボレーション。その中で踊るコンラッドの力強い踊りは、皆様をステージという大海原に連れて行ってくれるでしょう。溺れる事はないので是非楽しんでください！

メドゥーラ役：ネリア・イワノワ メドゥーラは、私にとって特別な魅力を持つ役の一つです。彼女の優しさや気品、そして内に秘めた強さを表現できるよう、日々向き合っています。 今回この役を踊る機会をいただけたことを大変光栄に思います。作品の世界観や登場人物たちの魅力を、舞台を通してお届けできるよう努めてまいります。

浦島太郎役：オレクシー・ゴギッゼ 浦島太郎は優れた演技力を必要とする役で、難しい動きも含まれている。 とても緊張していますが、みんなが楽しめるように頑張ります！

■名作バレエ・ハイライト版「Pirates ～海賊と浦島太郎 竜宮城への航海～」概要

日程：6月13日（土）、6月14日（日） 時間：16：00開演（15：30開場）より約1時間 出演者： ＜ダンサー＞倉智太朗 /ネリア・イワノワ/スヴェトラーナ・シュリヒテル/マリア・ヴォロコビナ/ソフィア・シェイコ/アナスタシア・レフクット/ソフィア・ヴァレンシコ/セルゲイ・ロモヴィツキ―/コンスタンティン・ツァプリカ/タラス・コヴシュン/オレクシー・ゴギッゼ/マルガリータ・ドゥシャコワ/カテリーナ・エフチコーワ/横田爽磨/山本春姫 ほか ※出演者は変更となる可能性がございます ＜構成・演出・振付・出演＞針山愛美 会場：旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17） 料金：一般／4,000円（税込）、小中高校生／2,500円（税込） ※未就学児以下入場無料 URL：https://www.awajiballet.com/ チケット：teket（テケト）https://teket.jp/6378/67048 右記電話番号からもご購入いただけます 050-3816-3651 問合わせ：TEL 050-3816-3651（9：00～18：00）（株式会社パソナグループ運営）※木曜定休日 E-mail awajiballet@pasonagroup.co.jp

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