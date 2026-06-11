唯一無二の深みある低音ボイスを活かし、アニメ『呪術廻戦』や『遊☆戯☆王』シリーズをはじめとした声優としての代表作はもちろん、俳優としてトリプル主演を務めたドラマ「ラムネモンキー」や、2026年公開の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』への出演も控えるなど、多方面でマルチに活躍中の津田健次郎が、このたび自身初となるオフィシャルファンクラブ「ツダケンクラブ」を開設、2026年7月1日(水)正午にグランドオープンすることが決定いたしました。 そして、津田の誕生日当日となる本日（6月11日）プレサイトがオープンし、無料登録受付もスタートいたしました。さらに「ツダケンクラブ」に向けた、本人からのメッセージも到着！プレサイトでは同メッセージを録り下ろしのボイスメッセージとして聴くことができます。 津田健次郎に関する様々なコンテンツの提供や限定グッズの販売、ファンクラブイベントの実施など、充実の内容でお届けする「ツダケンクラブ」に、どうぞご注目ください！

津田健次郎メッセージ

さあ、突然ですが…僕のファンクラブ「ツダケンクラブ」が7月1日(水)12時にオープンいたします。ここでしか見られない動画や、お仕事現場での様子が垣間見えるスタッフブログもありますので、ぜひぜひ参加していただけたらなと思っております！ このタイミングでね、急にファンクラブ立ち上がるんですよ～～。 ファンクラブの名前は「ツダケンクラブ」ということにしていますが、会員の皆さんの呼び名も、つけていけたらなんて思っています。まずは略して「ツダクラ」にすればいいのかな？（笑） 「ツダケンクラブ」参加者の、あなたの呼び名はまだ確定していないので、ぜひこれは募集したい！僕のラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」の方に送ってください～！勝手に今、立ち上げました（笑）。 「ツダケンクラブ」は、7月1日(水)12時にオープンしますので、ぜひぜひ参加してください！ 詳しいことはXやインスタなどで告知していきます。よろしくお願いします！

津田健次郎 Official Fanclub「ツダケンクラブ」

https://tsudakenclub.jp/

※2026年7月1日(水)12:00グランドオープン ●会費 月額払い：550円（税込） 年額払い：6,600円（税込） 決済手段（月額／年額払い共通）： クレジットカード、docomo・au・SoftBankの携帯会社のキャリア決済 ※年額払いのみの場合はコンビニ払いも可能です ●コンテンツ内容 ・会員限定コンテンツの閲覧(STAFF BLOG／MOVIE) ⇒お仕事現場での裏側の様子を、スタッフ目線からのレポートや密着動画でご紹介。 ・お楽しみコンテンツ ⇒不定期でお楽しみコンテンツを公開。 ・バースデーメッセージ ⇒会員様のお誕生日当日に津田健次郎からお祝いメッセージが届きます。 ・会員限定グッズ販売 ⇒ここでしか手に入らない限定グッズをご購入いただけます。 ・ファンクラブイベント ⇒津田健次郎と特別な時間を過ごせるファンクラブイベントを実施。 ・ファンクラブ先行チケット受付 ⇒出演イベントのチケットを先行受付にてお申込みいただけます。 ・会員限定グループチャット ⇒ツダケンクラブ会員様同士での交流をお楽しみいただけます。 ・メールマガジン配信 ⇒出演情報やイベント情報など、津田健次郎に関する最新情報を随時配信。 ●入会特典 ・入会ありがとう動画 ⇒入会してくれたあなたに感謝の気持ちを込めて津田健次郎からのメッセージをお届け。

津田健次郎プロフィール

アニメ、洋画吹替、ナレーターなどの声優業・舞台や映像の俳優業を中心に、映像監督や作品プロデュースなど幅広く活動している。 所属：ANDSTIR（アンドステア） 生年月日：6月11日 血液型：O型 出身地：大阪府 趣味：カメラ・バイク 方言：関西弁 受賞歴：第15回（2020年度）声優アワード主演男優賞、第53回（2024年度）ベストドレッサー賞 芸能部門

https://tsudaken.jp/ https://www.instagram.com/2_da_ken/ https://x.com/tsuda_ken