歌手の杜このみが、6月9日に生放送された「うたコン」に出演。 圧巻のパフォーマンスを披露し、SNSを中心に大きな話題を呼んでいる。 この日の放送で杜は、金沢明子さんとのコラボレーションで「イエロー・サブマリン音頭」をキャッチーかつ抜群の歌唱力で歌い上げ、全国の視聴者を魅了。トレンドワードに浮上するほどの注目を集めた。 杜このみといえば、人気バラエティ番組「千鳥の鬼レンチャン」で10曲連続歌唱を達成したことも記憶に新しい。 私生活では大相撲の髙安関を支え、育ち盛りのお子さん二人を育てるパワフルなママでありながら、ステージではガラリと表情を変えるその高い実力で、世代を超えた支持を集めている。 そんな“令和の歌姫”として勢いに乗る杜このみが、7月22日に満を持してリリースする待望の新曲「告白」のアーティスト写真、およびジャケット写真が本日、初解禁となった。 今回解禁されたジャケット写真は、従来のテイストから一新し、楽曲の世界観を表現した自然体な魅力溢れるビジュアル。 この夏、杜このみが新曲「告白」で日本の歌謡界をさらに熱く盛り上げてくれそうだ。

＜商品情報＞

杜このみ ニューシングル「告白」 2026年7月22日（水）リリース Aタイプ/ TECA-26035 / 定価：\1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD 1.告白 作詞：麻こよみ / 作曲：杉本眞人 / 編曲：佐藤和豊 2.望郷夜風 作詞：麻こよみ / 作曲：杉本眞人 / 編曲：佐藤和豊 3.告白（オリジナル・カラオケ） 4.告白（メロ入りカラオケ） 5.望郷夜風（オリジナル・カラオケ）

Bタイプ/ TECA-26036 / 定価：\1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD 1.告白 作詞：麻こよみ / 作曲：杉本眞人 / 編曲：佐藤和豊 2.江差追分-前唄- 作詞・作曲：北海道民謡 3.こきりこ節（ジャズVer.） 作詞・作曲：富山県民謡 4.告白（オリジナル・カラオケ） 5.告白（メロ入りカラオケ）

＜杜このみ ニューシングル「告白」発売記念！ネットサイン会 開催＞

テイチクオンラインショップにて、「告白」のネットサイン会対象商品（Aタイプ+Bタイプ 2枚で1セット）をご予約（ご購入）いただくと、特製ポストカード に直筆サインとご希望の宛名を入れてプレゼントいたします！また、ご注文時に皆様からの杜このみ応援メッセージ（30文字以内）も募集いたします。宛名とメッセージの記入方法につきましては、後述の【ご希望名に関して】をご確認ください。サインを書いている模様は、テイチクの公式YouTubeチャンネルで生配信いたしますので、リアルタイムでご覧ください。（アーカイブも1週間残りますので、その時間に見られない方もあとからご覧いただけます。） 注意事項をご確認の上、たくさんのご参加をお待ちしております。ネットサイン会対象商品は先着となっており、予定数に達しますと販売終了となります。予めご了承ください。 開催日時 2026年6月21日（日）13:00～（終了時間はサイン終了まで） 配信時間はあくまでも予定のため、前後する場合がございます。予めご了承ください。 視聴方法 当日は下記YouTubeチャンネルにて、ネットサイン会を生配信いたします（視聴無料） TEICHIKU RECORDSチャンネル https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streams 販売期間 2026年5月28日（木）18:00 ～ 6月14日（日）23:59まで ネットサイン会 特典内容 対象商品1セットのご予約（ご購入）につき、特製ポストカード に、直筆サインとお客様のご希望のお宛名を入れて、プレゼントします。 ネットサイン会時にお書きする宛名は、商品注文時に「備考欄」に記入いただくお名前となります。詳しくは後述の【ご希望名に関して】をご確認ください。 お宛名と応援コメントは、区別できるようにご明記ください。 セット内容 2026年7月22日発売 シングル「告白」（Aタイプ＋Bタイプ 各1枚 計2枚セット） 特典：特製ポストカード / 直筆サイン & 宛名 価格 \3,400（税込） 購入ページ（テイチクオンラインショップ） https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002QA4 商品は特典と同送で、発売日の7月22日以降順次のお届けとなります。

＜ニューシングル「告白」発売記念 予約キャンペーン＞

6月22日（月）12:00～ 都内 詳細後日 6月30日（火）15:00～ 京都：イズミヤショッピングセンター六地蔵店 7月1日（水）12:00～、14:00～ 大阪：イオンモール堺北花田 7月5日（日）12:00～ 茨城：イオンタウン水戸南 7月10日（金）12:00～ 埼玉：イオンモール与野 7月20日（月・祝）12:00～ 埼玉：エルミこうのすショッピングモール

＜コンサート情報＞

6月26日（金） 東京・歌舞伎町劇場 杜このみ "推し会" in 東京 7月2日（木） 兵庫・洲本市文化体育館 細川一門スペシャルコンサート 8月27日（木） 東京・歌舞伎町劇場 杜このみ "推し会" in 東京 8月21日（金） "推し会" in 札幌 開催予定 詳細は後日発表となります。 10月13日(火) 東京国際フォーラム 作曲家生活60周年 浜圭介リスペクトコンサート お問い合わせ このみ倶楽部 03-6435-2195（平日 11:00～18:00）

「赤い満月（つき）」

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