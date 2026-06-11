日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「朝の準備」についてのアンケートを実施しました。

朝の時間帯は、家族みんなが一斉に動き出す慌ただしい時間。起床や朝食、着替え、登園・登校準備などに追われ、「早くして！」を繰り返している家庭も多いのではないでしょうか。 そこでママスタセレクトでは、「朝の準備で“一番つまずく”のはどこですか？」というアンケートを実施。選択肢には「子どもの準備」「家事」「夫」「その他」の4つを設定しました。

■アンケート結果 もっともつまずくのは「子どもの準備」

アンケートの結果、もっとも多かったのは「子どもの準備」で56.1％と半数を超える結果に。朝の慌ただしさの中心には、子どものペースやそのサポートがあることがうかがえます。

◆食事がとにかく長引く

（フリー回答より） 「朝ご飯を食べるのが遅い」 「なかなかご飯を食べない」 「食事中に気が散って時間がかかる」

など、食事が進まないことに悩む声が多数寄せられました。せっかく早起きしても、朝食に時間がかかることで、その後の準備が次々と後ろ倒しになってしまう家庭もあるようです。

◆小さい子どもだと……

「起きない」 「着替えない」 「遊び始める」 「イヤイヤが続く」

といった困りごとも多く見られました。子ども自身に悪気はなくても、わが子のマイペースな行動や気分の変化によって予定通りに進まず、ママたちの焦りやイライラにつながっている様子がうかがえます。

◆前日に準備を済ませていても……

「急に遊び始める」 「出発直前にトイレと言い出す」 「ママ見て！ が止まらない」 「準備したはずなのに忘れ物をする」

など、前日に準備を済ませていても安心できないという声も。子どものいる朝ならではのイレギュラーに振り回される実態も見えてきました。

■家事や夫、自分自身に原因がある場合も

朝のつまずきポイントは子どもだけではありません。「家事」と回答した人は18.4％、「夫」は15.1％、「その他」は10.4％という結果になりました。

◆朝はゆっくり支度するタイプのパートナー

「夫に“顔を洗って寝癖を整えて”と言ったら怒られた」 「まだ眠いと言って動かない」

夫の支度にストレスを感じている妻もいるようです。

◆ほかにも朝の悩みはたくさん

「自分自身が起き上がるまでに時間がかかる」 「愛犬の世話が欠かせない」 「同居家族がいるため朝の家事を完璧に終わらせなければならない」

など、ほかにもそれぞれ異なる事情を抱えていることもわかりました。

その他のコメントは、ママスタセレクトで紹介しています。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1587230

■朝のバタバタには「誰かが悪い」では片づけられない複合的要因がある

家族全員のスケジュールを管理しながら、食事や洗濯、身支度まで同時進行でこなしているママたち。朝のバタバタは、「誰かが悪い」と単純に片づけられるものではなく、家族それぞれのペースや役割、突発的な出来事が重なった結果といえそうです。 なかには、「家族の準備を優先して、自分のことはいつも後回し」という声もありました。思い通りに進まない朝が続いていても、それだけ家族のために動いている証拠なのかもしれません。

【アンケート概要】 実施期間：2026年5月9日～2026年5月10日（2日間） 回答人数：603人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1587230

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