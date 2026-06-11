株式会社太陽が運営する「おもしろTシャツの俺流総本家」は、名入れができる駅看板風Tシャツを2026年6月12日(金)に新発売いたします。 本商品は、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、税込2,680円で販売いたします。 商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/4580042763645.html

商品詳細

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/4580042763645.html

鉄道の駅看板をモチーフにしたデザインに、お好きなお名前や文字を入れて作れるオリジナルTシャツです。まるで自分だけの駅名標のようなデザインを楽しめるため、お子様から大人まで幅広い世代にお楽しみいただけます。 サイズはキッズ110cm～160cm、大人用S～XXLまでご用意。親子でおそろいのコーディネートを楽しむことはもちろん、一人で着ても存在感のあるデザインに仕上げました。 誕生日や父の日・母の日のプレゼント、家族の記念品、鉄道好きの方へのギフトにもおすすめです。

ラインカラー｜選べる16色

素材・仕様について

コットン100％の5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚に仕上げています。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ちます。

サービス概要

新商品：名入れ駅看板風Tシャツ 発売日：2026年6月12日(金) 価格：税込2,680円 商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/4580042763645.html 販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／ 俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。 ■楽天ランキング1位を多数獲得 楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。 ■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！ 俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。 ■高品質とお客様満足度へのこだわり すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽 代表者：片岡正徳 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11 設立：2009年 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務 お問い合わせ（9：00～18：00） TEL：0479-74-8261 FAX：0479-74-8338 俺流総本家楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/ 俺流総本家オンラインショップ https://www.oreryu-souhonke.jp/ 公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています） https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/