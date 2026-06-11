南榮工業株式会社（本社：宮崎県都城市都北町5025、代表：石神憲一）は、2026年4月29日（水･祝）に幕張メッセにて開催された、「花友フェスタ」に出展いたしました。 公式YouTubeやnoteでも大人気の”根活おじさん”もブースに立ち、多くのお客様にLINEやオンラインショップに登録していただきました。

花友フェスタについて

■花友フェスタとは

花友フェスタとは、大分県の多肉植物生産農家「Lier.succulent」が主催する日本最大のガーデニングフェスタ。 当日、幕張メッセには1万人以上が来場するという盛況ぶりで、南榮工業のブースにも斬新な商品を求めてたくさんのお客様がご来場くださいました。

■南榮工業in花友フェスタ

南榮工業は、農業用ビニールハウスやパイプ車庫の製造・販売などを起こなう国産メーカーです。 今回の出展では、花友フェスタにご来場いただく方に向けて、さまざまな園芸用品を展示・販売。 目玉商品である”MIRAI POT”はもちろん、デザイン性が高い、作家による一点物の陶器鉢や肥料などもご用意しました。

目玉商品”MIRAI POT”

今回の目玉商品、MIRAI POT。 オックスフォードで作られた、 根腐れをゼロにする次世代の植木鉢です。意匠登録済みの独自形状が「エアープルーニング効果」を発揮し、根の成長を最適化します。 UV加工や撥水加工もされているため、泥汚れが浸透しにくく、まるごと水洗いも可能です。

植木鉢としてももちろん、愛犬を運ぶバッグや汚れ物を入れるかごとしてもご利用いただけるなど、さまざまな使い方があります。 蒸れにくくデザイン性も高いので、日常遣いにぴったりとご好評いただいています。

※商品の購入にはユーコンシェルジュの会員登録（無料）が必要です。

■出展概要

https://nan-a.i16.bcart.jp/product.php?id=60

| 項目 | 内容 | | ----- | ------------------------------------------------------------------------ | | イベント名 | ～ガーデニング愛の祭典～花友フェスタ | | 会期 | 4月29日（水･祝） | | 会場 | 幕張メッセ | | 開催時間 | 09:00～16:00（最終入場 15:30） | | 公式サイト | [花友フェスタ公式サイト](https://hanatomofesta.com/?utm_source=chatgpt.com) | | 主催 | [Lier.succulent株式会社](https://lier-succulent.com/?utm_source=chatgpt.com) | | 出展ブース | G-7 |

南榮工業について

■南榮工業とは

ビニールハウスなど園芸用品、パイプ車庫などの製造・販売、園芸・フラワーギフト専門店の運営やドローン（DJI）の販売、教習、メンテンナンスも行う企業です。

ユーコンシェルジュ

南榮工業が園芸部門として運営するのが、会員制の公式オンラインショップ「ユーコンシェルジュ」。 ただ商品を買う、というより、製品の正しい使用方法や栽培の技術、販売のノウハウなど、さまざまな角度から農業に関する情報をお客様と共有しながらコミュニケーションを取ることができる場としてお客様よりご好評いただいています。

https://lin.ee/Vh4K38X

”根”活

植物は、根が多ければ病気になりにくいという特徴があります。 そのため、根を増やす方法を研究し情熱を注いでおり、これを根活と呼んでいます。 これを発信するのが、根活おじさん。YouTubeチャンネルにて土作りや肥料の選び方、商品の使い方、MIRAI AGRI LAB.という根活おじさんのいちじく農園での研究風景などを動画で紹介しています。

■各種リンク

https://nan-a.i16.bcart.jp/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ SNS / 公式リンク一覧 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ Note：https://note.com/kuwaman_88 LINE：https://lin.ee/Vh4K38X Instagram：https://www.instagram.com/uconcierge_nana/ YouTube：https://www.youtube.com/@kuwaman88

■今後の展望

農業部門としては、今後、兼業農家さんを増やして日本の食料自給率を上げること、食育などを促進していくことを目指しています。 そのために、週末の管理のみで栽培可能な農園や野菜を簡単に育てられるMIRAI POTについての発信をより強化していきます。 また、今回のようなイベントにも積極的に参加していく予定です。

会社概要

【会社名】 南榮工業株式会社 【本社所在地】〒885-0004 宮崎県都城市都北町5025 【企業HP】https://nan-ei.net/corporate/index.html 【ブランド】ユーコンシェルジュ（ https://nan-a.i16.bcart.jp/ ）／JDC（ https://japandronecenter.com/ ）／NAN-A（ https://nan-ei.net/ ）