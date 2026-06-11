株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する大分県九重町のふるさと納税返礼品として、大分県九重町産「浅岡農園の梨」を掲載中です。梨の品種は、豊水・秋月・甘太・新高の4種うち、おいしい旬の時期に採れる梨をお届けします。寒暖差の激しい畑で、甘みを閉じ込めて育った梨です。 本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

こだわりポイントをご紹介

「食べた瞬間に感動する梨」を目指し、樹上完熟に徹底してこだわっています。甘みが最大限に乗る直前まで樹上完熟することで、梨本来の芳醇な香りと滴るような果汁を引き出します。土作りにこだわることで､木そのものを健康に保ち、毎年安定して高品質な実をつけるための基礎体力を大切にしています｡

生産者の想い

ふるさと納税を、単なる制度ではなく「九重町との架け橋」と捉えています。箱を開けた瞬間に、農園の空気感まで伝わるような最高の一玉を届けるため、形・大きさ・色味を厳選し、遠く離れた場所で待つ寄附者の方へ「今年も頼んで良かった」と思ってもらえるよう、一番良い状態の梨を一つひとつ丁寧に手作業で梱包し、感謝を込めて送り出しています。

対象返礼品について

▼楽天 浅岡農園の梨 〈容量が選べる〉約2.7kg 約5kg 約10kg https://item.rakuten.co.jp/f444618-kokonoe/019-002/ ▼チョイス 浅岡農園の梨 約2.7kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/44461/6468816?utm_source=oitaken_kokonoemachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_44461 浅岡農園の梨 約5kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/44461/4948161?utm_source=oitaken_kokonoemachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_44461 浅岡農園の梨 約10kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/44461/6488472?utm_source=oitaken_kokonoemachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_44461

大分県九重町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f444618-kokonoe/ https://www.furusato-tax.jp/city/product/44461?utm_source=oitaken_kokonoemachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_44461

九重町は大分県の南西部に位置し、総面積271.37km2に及ぶ広大な面積を有しています。 久住山、大船山、三俣山などの九州の屋根と呼ばれる九重山群、日本屈指の高原美を誇る飯田高原、九重“夢”温泉郷といわれる随所に湧き出る温泉、滝や渓谷に見る美しい水景観、火山景観等があり、四季折々の美しい自然景観と日本一の高さを誇る「九重“夢”大吊り橋」など豊富な観光資源に恵まれています。 自然、人、伝統・・・、田舎の原風景の残る故郷、それが九重町です。 九重町では、頂いたご寄付への感謝の気持ちを込めて、お礼の品として九重町が自信をもってお届けできる九重町の産品のみを返礼品としてご紹介しています。 九重町に来ていただいて楽しんでいただくも良し、自慢の産品をご自宅で楽しんでいただくも良し！様々な産品をお届けします。

寄附金の使い道について

(1)九重町の自然保護・保全事業 (2)高齢者の福祉向上事業 (3)コミュニティ推進事業 (4)雇用創出事業 (5)子育て支援事業 (6)定住促進事業 (7)観光振興事業 (8)農林業振興事業 (9)使途を指定しない

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form