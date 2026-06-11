医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年6月26日（金）、うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkにて、公開医学講座「痛みを放置していませんか？知っておきたい股関節・膝関節の治療」を開催します。本講座は、うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkと医療法人医誠会が協同して実施する公開医学講座シリーズの第14回目となります。

関節の痛みと日常生活への影響

股関節や膝関節の痛みは、立ち上がりや歩行、階段の昇降など、日常生活のさまざまな場面に影響します。痛みを感じながらも受診のタイミングが分からず、様子を見ながら生活しているケースもあります。 本講座では、股関節・膝関節の痛みの主な原因や、症状に応じた治療について、整形外科医が医学的な視点から解説します。関節の痛みに関する理解を深め、適切な受診や治療選択を考える機会とすることを目的としています。

人工関節手術とロボット支援手術の解説

講師は、医誠会国際総合病院 整形外科 主任部長 市地 賢治 医師です。講座では、股関節痛・膝関節痛の原因、保存療法、人工股関節・人工膝関節を含む手術治療について解説します。 また、医誠会国際総合病院で行っているロボット支援手術についても紹介します。それぞれの治療の特徴を知り、医師と相談する際の参考となる情報を伝えます。 参加予約は以下のフォームから受け付けています。 https://forms.gle/bdky8aaG7jcM13xbA

概要

■テーマ：「痛みを放置していませんか？知っておきたい股関節・膝関節の治療」 ■日時： 2026年6月26日(金) 13:30～14:00 ■会場：うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 健康スタジオA ■講師：医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 整形外科 主任部長 市地 賢治 医師 ■内容：「立ち上がると膝が痛む」「歩くと股関節がつらい」――そんなお悩みはありませんか？ 本講座では、股関節痛・膝関節痛の主な原因や治療法、人工関節手術について、整形外科医がわかりやすく解説します。さらに、当院で行っているロボット支援手術についてもご紹介します。 ■参加費：無料（※講座へのご参加は無料です。施設へ入館料が別途必要となります。） ■予約はこちら： https://forms.gle/bdky8aaG7jcM13xbA

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park について

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。 公式 HP：https://umekita-onsen.jp/

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による