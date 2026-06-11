【新商品】【今日から使える】Xperia 1VIII対応 新製品発売のお知らせ【レイ・アウト】

Xperia 1VIII専用アクセサリー

ハイブリッドケース

黄ばみにくいポリカーボネート素材を背面に使用したハイブリッドケースです。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。

【対応機種】Xperia 1VIII 【カラー】クリア 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート 【売価】1,870円（税込み） 【型番】RT-RXP26H1CC22/CM

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ハイブリッドケース リング付き

透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。背面には、スタンドとしても使える便利なリングを搭載。

【対応機種】Xperia 1VIII 【カラー】クリア 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、アクリル、アルミニウム合金 【売価】3,630円（税込み） 【型番】RT-XP26H1CC23/CM

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ソフトケース 精密設計

全体を柔らかいTPU素材で仕上げ、衝撃吸収性に優れ、艶のあるメタリックな光沢感が魅力なソフトケースです。

【対応機種】Xperia 1VIII 【カラー】クリア / ブラック / ピンクゴールド / レッド / シルバー 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂 【売価】 クリア : 1,760円（税込み） ブラック / ピンクゴールド / レッド / シルバー : 2,420円（税込み） 【型番】 クリア : RT-RXP26H1PFC2/CM ブラック : RT-RXP26H1PFC2/BM ピンクゴールド : RT-RXP26H1PFC2/PGM レッド : RT-RXP26H1PFC2/RM シルバー : RT-RXP26H1PFC2/SVM

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ハイブリッドケース maru Pietra

さらさらとしたマットな質感で、指紋が目立ちにくいハイブリッドケース。落ち着いたくすみカラーが、端末に上品な印象をプラスします。

【対応機種】Xperia 1VIII 【カラー】マットブラック / カーボンブラック 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート 【売価】2,420円（税込み） 【型番】 マットブラック : RT-RXP26H1K6TB/MB カーボンブラック : RT-RXP26H1K6TB/CBB

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【NEW】ハイブリッドケース maru レザリア スタンド

シックな質感のレザーが上品さを引き立てるハイブリッドケース。マグネットで折りたためる便利な縦型スタンド付き。フラットになるのでポケットに入れても邪魔になりません。

【対応機種】Xperia 1VIII 【カラー】ブラック / レッド 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、合成皮革(ポリウレタン)、マイクロファイバー、マグネット 【売価】3,410円（税込み） 【型番】 ブラック : RT-RXP26H1K7TB/B レッド : RT-RXP26H1K7TB/R

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【NEW】ハイブリッドケース maru レザリア ポケット

シックな質感のレザーが上品さを引き立てるハイブリッドケース。ミニマルでおしゃれに使える便利なカードポケット付き。フラットになるのでポケットに入れても邪魔になりません。

【対応機種】Xperia 1VIII 【カラー】ブラック / レッド 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、合成皮革(ポリウレタン)、マイクロファイバー、マグネット 【売価】3,300円（税込み） 【型番】 ブラック : RT-RXP26H1K8TB/B レッド : RT-RXP26H1K8TB/R

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手帳型レザーケース

衝撃に強く、カード3枚収納可能、日常使いに便利な多機能手帳型ケースです。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。

【対応機種】Xperia 1VIII 【カラー】ブラックレッド / ダークネイビー 【素材】合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット 【売価】3,080円（税込み） 【型番】 ブラックレッド : RT-RXP26H1ELC1/BR ダークネイビー : RT-RXP26H1ELC1/DN

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ガラスフィルム マルチケースフィット 高透明

表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。 ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。

◼︎高透明タイプ 【対応機種】Xperia 1VIII 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 1,430円（税込み） 【型番】RT-RXP26H1F/SCG3

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◼︎ブルーライトカット高透明タイプ 【対応機種】Xperia 1VIII 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 1,870円（税込み） 【型番】RT-RXP26H1F/SMG3

ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き 硬度10H

誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しないキット付きのガラスフィルムです。美しい高透明仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見えます。

◼︎高透明タイプ 【対応機種】Xperia 1VIII 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 1,980円（税込み） 【型番】RT-RXP26H1FK3/SCG

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【お問い合わせ先】

株式会社レイ・アウト 住所：〒104-0043 東京都中央区湊3丁目3番2号 前田セントラルビル2F TEL: 03-6733-1394 FAX: 03-6745-7694 Email: products@grow-holdings.com 公式WEB：https://www.ray-out.co.jp/ （一般の皆様） https://www.ray-out.co.jp/pages/contact （企業様） WEB:https://www.ray-out.co.jp/pages/corporate_contact ※本製品に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 ※本製品には製品内容に記載された以外の物は同梱されていません。 ※製品改良などのために仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。