一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会(所在地：鳥取県鳥取市末広温泉町160 2F、会長：西垣 豪)は、鳥取市の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、2026年6月1日より年間を通じて「鳥取市ふるさと物産館」および「鳥取市公認インターネットショップ 『とっとり市(いち)』(以下とっとり市(いち)という)」にて、「物価高騰対策キャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンは、全国的な物価上昇が続くなかで家計負担を軽減するとともに、原材料費・物流費の高騰に直面する地域の生産者・販売事業者の販路拡大を支援する取り組みです。鳥取市産品の購買促進を通じて、市内外の消費を喚起し、地域経済の循環強化と特産品の認知向上を図ります。





最大40％OFFの物価高騰対策応援キャンペーン





■物価高騰が続くなか、生活者支援と地域経済の下支えを両立

物価高騰の長期化により、生活者の食費・生活関連支出は増加しています。一方、地域の生産者・販売事業者も、原材料費や物流費の上昇により安定供給や販売継続に課題を抱えています。特に地方の特産品は、品質や独自性に強みがある一方、継続的な販路の確保と購買機会の創出が重要です。

こうした状況を踏まえ、鳥取市と当協会は、生活者の負担軽減と地域産品の流通促進を両立する施策として本キャンペーンを企画しました。実店舗とECの双方から需要を喚起し、鳥取市産品を手に取りやすくすることで地域経済の活性化を目指します。とっとり市(いち)を活用することで、全国の生活者や贈答需要にもアプローチできる点が特徴です。日常消費と地域応援を両立できる仕組みとして、地域経済の循環強化に寄与します。









■とっとり市(いち)の1,600点以上が対象、最大40％割引の大規模キャンペーン

本キャンペーンでは、山陰最大級の鳥取市公認インターネットショップ「とっとり市(いち)」を中心に、年間を通じて段階的に複数施策を実施します。対象はとっとり市(いち)で取り扱う1,600点以上の全商品で、松葉ガニ、セコガニ、モサエビ、天然岩牡蠣「夏輝」など鳥取ならではの希少な海産物をはじめ、鳥取名産の梨や柿、秋の新米から鳥取産の銘酒まで幅広い産品が含まれます。日常使いはもちろん、お中元や季節の贈りものにも活用しやすい内容です。

6月1日より開始した40％割引のキャンペーンをはじめ、2026年12月まで継続的に実施されるキャンペーンは、とっとり市(いち)のオンラインショップに無料会員登録するだけで、全国の方がご利用可能です。





▼詳細は下記よりご覧いただけます。

キャンペーンオフィシャルサイト：

https://www.tottori-ichi.jp/view/page/campaign2026









■キャンペーン成果を踏まえ、地域産品の販路拡大と魅力発信を継続

当協会では、キャンペーンを通じて得られる利用動向や購買傾向を分析し、地域産品の魅力発信と販路拡大に向けた取り組みを継続します。生活者には「安心して購入できる地域産品との接点」を、生産者・販売事業者には「継続的な販売機会の確保」が提供できるよう継続的に取り組みを推進し、地域ブランドの向上と地域経済の持続的な活性化を目指します。









■主題にかかわる主な施策

・とっとり市(いち)EC応援キャンペーン

期間： 2026年6月1日～6月30日

内容： 商品代金合計5,000円以上購入で40％OFF(送料別)

条件： とっとり市(いち)会員限定、1回のみ





・生活応援キャンペーン 第1弾

期間： 2026年6月1日～6月30日

内容： 商品代金合計3,000円以上購入で30％OFF(送料別)

条件： とっとり市(いち)会員限定、期間中何度でも利用可





・生活応援キャンペーン 第2弾、第3弾

期間： 2026年7月1日～9月30日、2026年10月1日～12月31日

詳細： とっとり市(いち)「お知らせ」で案内予定





・【お中元】シーズン贈り物キャンペーン

期間： 2026年7月1日～9月30日

内容： 商品代金合計5,000円以上購入で2,000円割引(送料別)

条件： とっとり市(いち)会員限定、期間中何度でも利用可





・とっとり名産1000円OFFクーポンキャンペーン

期間 ： 2026年7月1日～12月31日

内容 ： とっとり市(いち)・鳥取市ふるさと物産館での

商品代金合計3,000円以上購入で1,000円割引

オンラインと実店舗の双方で利用できるため、お取り寄せ需要と、

地元住民や来訪者への店頭購買を促進します。

条件 ： 期間中何度でも利用可

施設情報： 鳥取市ふるさと物産館

所在地 ： 鳥取県鳥取市末広温泉町160 1F

アクセス： 鳥取駅北口から徒歩5分

営業時間： 9：00～19：00(1/2・1/3は10：00～15：00)

店休日 ： 年末年始(12/31、1/1)

駐車場 ： 本通パーキングまたは栄町パーキング利用可

(1,000円以上の購入で60分無料駐車券をサービス)









■会社概要

企業名 ： 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会

鳥取市ふるさと物産館、

鳥取市公認インターネットショップ とっとり市(いち)

所在地 ： 〒680-0833 鳥取県鳥取市末広温泉町160 2F

代表者 ： 会長 西垣 豪

事業内容： 鳥取市を中心とした因幡地域の観光宣伝、観光客・コンベンション誘致、観光受入環境整備、国際観光推進等を行うとともに、観光産業の健全な育成を図り、地域経済の活性化および文化の向上に寄与。また、鳥取市および周辺地域の生産品を広く紹介宣伝し、地元物産の販売と販路拡大を通じて物産振興に寄与。





＜各種URL＞

▼公式サイト：

https://www.torican.jp/

▼鳥取市公認インターネットショップ 『とっとり市(いち)』：

https://www.tottori-ichi.jp/

▼鳥取市ふるさと物産館公式LINE：

https://lin.ee/zLFXuUD

▼X(旧Twitter)：

https://x.com/tottori_kankou

▼Instagram：

https://www.instagram.com/tottori_kankou/

▼YouTube：

https://www.youtube.com/@tottoriichi









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会

インターネットショップ とっとり市(いち)係

TEL ： 0857-54-1952

Email ： support@tottori-ichi.jp

対応時間： 平日9：00～17：00