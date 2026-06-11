株式会社インディバ・ジャパン(本社：東京都目黒区)は、医療機器承認番号を取得した「インディバ(R) Sports＆Rehabilitation」シリーズの最新機種「CT/ATシリーズ」を、2026年5月18日より発売いたしました。





「インディバ(R) Sports＆Rehabilitation CT/ATシリーズ」は、スポーツコンディショニングおよびリハビリテーション分野における高度なニーズに対応する高周波温熱機器です。整形外科、リハビリ施設、鍼灸院、接骨院、スポーツ関連施設、大学・研究機関など、幅広い現場での活用を想定しています。





インディバ(R) Sports＆Rehabilitation CT9





本シリーズは、厳格な電気的および医学的試験を経て開発されており、急性・亜急性・慢性のいずれの疾患においても、安定した電気信号とエネルギー供給を実現。安全性、操作性、即効性、持続性を兼ね備えた次世代型デバイスとして、施術現場を強力にサポートします。









■「CT/ATシリーズ」の主な特長

【安定したパフォーマンスと高い安全性】

厳格な電気的・医学的試験をクリアし、急性・亜急性・慢性疾患すべてにおいて安定したエネルギー供給を実現。安全性と信頼性の高い施術環境を提供します。





【高度な接触検知システムを搭載】

インディバ(R)独自の高度な接触検知システムを採用。安全性と使いやすさを両立し、快適で安心感のある施術体験を実現します。





【コンパクト設計による高い機動性】

コンパクト設計により持ち運びが容易で、スポーツチームへの帯同や遠征先など、さまざまな現場で柔軟に使用可能です。施術品質を維持しながら、高い機動力を発揮します。





【多用途に対応する豊富な電極】

多種多様な電極を採用し、手・手首・足などの小さな関節を含むあらゆる部位への施術に対応。幅広い施術ニーズに応えます。





【無痛で快適な施術】

施術時の痛みがなく、組織損傷のリスクも抑えられるため、患者様は安心して継続的な施術を受けることができます。





【即効性と持続性】

初回施術から効果を実感しやすく、患者様の満足度向上と施術継続意欲の向上につながります。





【無料講習制度による充実した導入支援】

経験豊富な専門家による無料講習を、人数・回数無制限で受講可能。導入時はもちろん、継続的なスキル向上を支援し、実技講習費などの負担を抑えたサポート体制を構築しています。





【安心の長期保守サービス】

導入後も長期間安心して利用できるよう、充実したアフターサポートと長期保守サービスを提供します。





【専用通電クリームによる施術効率向上】

高周波電流を効率よく透過させる専用通電クリームを採用。機器性能だけでなく、施術結果の追求においてもインディバ社ならではの品質を提供します。









■製品概要

・製品名 ： インディバ(R) Sports＆Rehabilitation CT/ATシリーズ

・医療機器承認番号取得： 管理医療機器 特定保守管理医療機器 クラスII

医療機器承認番号 ｜ 30800BZX00138000

・発売日 ： 2026年5月18日

・導入対象 ： 整形外科、リハビリ施設、鍼灸院、接骨院、

スポーツ関連施設、大学・研究機関 など





インディバ(R) Sports＆Rehabilitation CT8

インディバ(R) Sports＆Rehabilitation AT7





■今後の展望

株式会社インディバ・ジャパンは、スポーツ医療およびリハビリテーション分野における技術革新を通じて、施術者と患者双方にとってより価値の高いソリューションを提供し、健康維持とパフォーマンス向上に貢献してまいります。









■会社概要

会社名： 株式会社インディバ・ジャパン

所在地： 東京都目黒区碑文谷5-15-1

URL ： https://indiba.co.jp