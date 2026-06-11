株式会社Author（代表：圓尾将隆／大阪府大阪市）が運営する動物専用SNS『AnimaPick（アニマピック）』は、企業などの事業者が手軽に保護動物の支援に参加できる『パートナー制度』を拡充しました。 AnimaPickは、動物保護団体やペットと暮らす方、保護活動を応援したい方などが集まる動物専用SNSです。 パートナーになると、AnimaPick内に広告を掲載でき、掲載費用の一部が保護動物の支援に活用されます。 この度、パートナー向けの施策として、新たな形式の広告掲載を開始しました。 これにより、事業者は保護動物支援に参加しながら、自社のサービスや活動の想いをより多くのユーザーに届けられるようになりました。 AnimaPickを通した保護動物支援の輪は少しずつ広がっており、直近約1年で累計支援額は約1.5倍、参加パートナー数は約3.6倍に拡大しています。 今回の新たな広告掲載を通じて、事業者がより参加しやすい支援の形をさらに広げてまいります。

自己負担と寄付頼みが続く保護活動の現場

環境省の調査によると、犬猫の殺処分数は平成16年度の約39.5万頭から令和6年度の6,830頭へと約98.3％減少しました。 一方で、命をつなぐ保護活動の現場では、医療費や飼育費など継続的な費用が必要であり、その多くは保護活動者の自己資金や善意の寄付によって支えられているのが現状です。 物価高騰や寄付の減少、飼育放棄の増加などにより、継続的な支援の重要性がさらに高まっています。 こうした課題を解決するためには、自己資金や個人からの寄付だけに頼るのではなく、企業などの事業者も支援の輪に参加し、社会全体で支えていく仕組みが必要です。

AnimaPickとは？

こうした課題を解決するために誕生したのが、保護動物の支援につながる動物専用SNSアプリ『AnimaPick』です。 AnimaPickでは、動物保護団体は保護動物の里親募集や日々の活動を投稿できるほか、ペットと暮らす方も日常を投稿することができます。 大きな特徴は、投稿した写真や動画が閲覧されることで、アプリ内で使える「ポイント」が貯まる仕組みにあります。 貯まったポイントは、動物保護団体であれば活動資金やギフトカードに交換でき、ペットと暮らす方は保護団体への寄付に活用できます。 これにより、ユーザーは自分のお金を使わなくても、日常の投稿や閲覧を通じて保護活動を継続的に応援することができます。 この支援の循環を支えているのが、企業などの事業者による『パートナー制度』です。 パートナーになると、月額制でアプリ内に広告を掲載でき、その月額費の一部がユーザーへのポイントとして還元されます。 誰もが無理なく参加できる形で、少しずつ保護動物支援につながっていくことが、AnimaPickの特長です。

今回の新機能

従来の広告掲載はユーザーの発信した投稿の下部に表示されるものでしたが、今回新たに、通常の投稿と同じ形式でパートナーのサービスや活動を届けられる広告掲載を開始しました。 画像や文章を通じて、事業の内容だけでなく、保護動物支援への想いや活動背景も伝えやすいことが特徴です。 これにより、パートナーは継続的な保護動物支援に参加しながら、自社のサービスや活動への想いをより伝えやすくなり、認知拡大や社会的なイメージ向上にもつなげやすくなります。

・従来の広告イメージ

ユーザーの発信した投稿下部に表示される形式の広告でした。

・新形式の広告イメージ

通常の投稿の形式で、パートナーのサービスや活動を紹介できる広告です。

これまでの実績

AnimaPickは、スマホアプリのリリース以降、全国130以上の動物保護団体に加え、保護動物に関心の高い4,000名を超えるユーザーが参加するプラットフォームへと成長しています。 直近1年間では、累計支援額が約80万円から1,201,214円へと約1.5倍に増加し、参加パートナー数も約10社から36社へと約3.6倍に拡大しました。 公式Instagramのフォロワーは1.3万人を超え、アプリ外でも保護動物に関心のある方々へ情報を届けています。

https://www.instagram.com/animapick/

今後もAnimaPickでは、動物を想う人、保護活動者、事業者がそれぞれの立場で参加できる、新しい保護動物支援の形を広げていきます。

代表コメント

動物保護活動の現場では、医療費や飼育費など、継続的な資金確保が長年の課題となっています。 AnimaPickは、ユーザーの日常の行動が少しずつ保護活動の支援につながる仕組みをつくってきました。 その仕組みを支えてくださっているのが、AnimaPickの活動に賛同してくださるパートナーの皆さまです。 一方で、運営を続ける中で、企業や個人事業主の皆さまにとっては、「支援したい気持ちはあっても何から始めればよいのか分からない」「支援していることをどのように伝えればよいのか分からない」といった課題もあると感じてきました。 今回の機能拡充は、そうした課題に向き合うための取り組みです。 広告掲載を通じて、サービスの発信だけでなく、保護動物支援への想いや活動背景も届けられる。 そんな仕組みを整えることで、より多くの事業者の皆さまに、無理なく継続できる新しいCSR活動の選択肢として活用していただければ幸いです。 AnimaPickはこれからも、動物を想う人、保護活動者、事業者がそれぞれの立場で参加できる、持続可能な支援の仕組みづくりに取り組んでまいります。 株式会社Author 代表取締役 圓尾将隆

AnimaPickパートナーの詳細

AnimaPickパートナーでは、広告掲載だけでなく、毎月の活動レポートの提供など、保護動物支援の取り組みを見える形で発信できる仕組みを提供しています。 また、掲載する広告の制作も無料でサポートしているため、初めて広告掲載に取り組む事業者でも参加しやすい仕組みとなっています。 パートナー制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

https://www.animapick.com/partner-info

AnimaPick運営事務局 Email：media@animapick.com

会社概要

会社名：株式会社Author 代表者：代表取締役 圓尾将隆 所在地：大阪府大阪市 事業内容：動物保護活動支援プラットフォーム「AnimaPick」の企画・開発・運営