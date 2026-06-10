描き下ろしイラストを使用したラッフルくじ限定オンラインくじTVアニメ「NINKŪ-忍空-」ラッフルくじが発売決定！

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、アニメ放送開始30周年を経て今なお愛され続ける名作「TVアニメ「NINKŪ-忍空-」ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

本オンラインくじは、アニメ放送開始30周年を経て今なお愛され続ける名作の魅力を凝縮した、メモリアルなラインナップとなっております。

最大の目玉は、本企画のために描き下ろされた限定イラストです。風助、藍朓、橙次、黄純の4人が今再び並び立つ姿は、ファン必見の仕上がりとなりました。

注目は、描き下ろしイラストをスタイリッシュにレイアウトした「Tシャツ」です。4人の鋭い眼差しをデザインに落とし込んだ、ハイセンスな一着に仕上がりました。また、デザインが選べる「ミニタオル」や、デスクに飾れる「アクリルスタンド」など、推しのキャラクターを確実に手に入れられる豪華な仕様となっております。

さらに、劇中の技名をモチーフにした「技キーホルダー」や、コレクションに最適な「缶マグネット」など、30年の時を超えて当時の熱狂が蘇るバラエティ豊かなアイテムを多数ご用意いたしました。

【くじの実施概要】

商品名：TVアニメ「NINKŪ-忍空-」ラッフルくじ

販売期間：2026年6月10日（水）19:00～2026年6月30日（火）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1296

商品発送時期：2026年9月下旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：Tシャツ 全1種

B賞：【選べる！】ミニタオル 全2種

C賞：【選べる！】アクリルスタンド 全４種

D賞：技キーホルダー 全4種

E賞：缶マグネット 全8種

F賞：ステッカー 全8種

5連特典：待受画像 全5種

10連特典：クリアファイル 全1種

Wチャンス第1弾：【当選者1名様】B賞ミニタオル(風助)

Wチャンス第2弾：【当選者1名様】B賞ミニタオル(ロゴ)

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1296

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)桐山光侍／集英社・ぴえろ

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

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＜RAFFLE問い合わせ先＞

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