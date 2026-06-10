「TREES - studio ＆ market」アートプロジェクト「“TOKYO CITY POP” gallery projectVol.8,「Airs」開催！

株式会社S-SIZE

「Airs」



目黒川と桜並木のほとりに建つスタジオ＆マーケット「TREES - studio ＆ market」から、毎日の生活を彩るちょっと素敵なアートを訪れたお客さまに提供していく新しいアートプロジェクト「“TOKYO CITY POP” gallery project」。



中目黒という立地から得たインスピレーションである「CITY」と、生活をいろどるというコンセプトから得た「POP」の2つをテーマに、さまざまなアーティストの方々とギャラリーを盛り上げてまいります。

第8回目は「Airs」と題し、現代アーティスト・梅原和宏をお迎えして開催いたします。

本展では、梅原さんが近年テーマとして取り組んでいる「AIR（空気）」を軸に、静かでありながら強い存在感を持つ作品を展示いたします。

一見シンプルな画面の中には緊張感と静けさが共存しており、作品と向き合うことで、その場の空間や自分自身の感覚までも意識させられます。

近年は「AIR（空気）」という目には見えない存在をテーマに、価値のないものが価値へと変していく過程そのものを作品として表現しています。

静かに漂う空気や、わずかな違和感、美しさ。

作品と空間を通して、普段は意識しない“空気”や感覚に、そっと触れていただける展示となっています。

あなたの日常にも、少し新しい感覚や視点を。

「TREES - studio ＆ market」からお届けいたします。

アーティストプロフィール＆メッセージ



梅原和宏

プロフィール

1993年奈良県大和郡山市生まれ

同志社大学神学部入学、英ブリストルに留学。

帰国後、祖父の会社であるミカサスポーツに入社。野球グラブ職人として修行。

コロナを機にアーティスト活動を本格化。

現代アートの命題である「無価値なものへの価値付与」をテーマに、空気を媒体とした《Air Series》を制作。

通常は意識されず価値を持たない空気に色をつけることをテーマに、価値の成立や鑑賞の枠組みを再定義する試みを行っている。

Instagram：@umehara_kazuhiro_art(https://www.instagram.com/umehara_kazuhiro_art/)

日時/会場/地図

会期：2026年7月2日（木）～7月12日（日）

Open 11:00～Close 18:00 会期中無休

会場：TREES studio&market

東京都目黒区青葉台1-25-13

東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」から徒歩8分

株式会社S-SIZEが運営、レンタルスペース・撮影スタジオの他、ワークショップ・イベントや、マーケットを不定期に開催。2019年より感性豊かなコト・モノ・空間を通じて、クリエイターやブランドにスポットを当てていく空間として展開。

「“TOKYO CITY POP” gallery project」は若手アーティストを中心に年3～4回の開催を予定しています。

公式サイト：https://treesnakameguro.com/(https://treesnakameguro.com)

Instagram：＠trees_nakameguro(https://www.instagram.com/trees_nakameguro/)

決済方法：

会場にてお支払い、またはお支払い手続きをお願いいたします。

対応決済方法：店頭レジ（キャッシュレス）の他、BASEかんたん決済を導入しております。

※BASEかんたん決済 クレジット、キャリア決済、Amazon pay が使用できます

お問合せ

株式会社S-SIZE TREES studio&market

メール：info@treesnakameguro.com

電話：03-6712-2338