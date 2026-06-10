誰もが楽しめる能楽へ　大槻裕一、成田奏、河村凜太郎ほか若手能楽師による月イチ能楽講座スペシャル『錦木』チケット販売中　SNS連動企画やアフタートークも実施

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ロングランプランニング株式会社



月イチ能楽講座スペシャル『錦木』が2026年8月1日 (土)に矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット販売中 :
http://confetti-web.com/@/nohonceamonth


公式サイト
https://www.instagram.com/noh_once_a_month







伝統芸能・能楽を、より身近に、より立体的に体験できる新たな試みとして、「月イチ能楽講座スペシャル」を開催いたします。



本公演では、通常の上演形式にとどまらず、第一部にて作品理解を深める丁寧な解説を行い、続く第二部で実際の上演をご覧いただく構成を採用。初めて能楽に触れる方にも分かりやすく、また愛好家の方にも新たな発見を提供する内容となっています。





今回取り上げる演目は、恋慕の執心が時を超えて現れる幻想的な名作「錦木」。想いを伝えられぬまま亡くなった男女の魂が、幽玄の世界に立ち現れる物語です。


上演に先立ち、独調「羽衣」（謡と小鼓のみで構成されるシンプルかつ洗練された形式）を披露。能楽の音楽的魅力を凝縮した一曲として、本公演の導入を彩ります。


さらに終演後には出演者によるアフタートークを実施。作品解釈や舞台裏についてのトークを通じて、能楽の奥深さをより一層感じていただけます。







会場ではグッズ販売やSNS連動企画も行い、従来の枠にとらわれない、新しい能楽体験の場を創出します。


「難しそう」というイメージを超えて、誰もが楽しめる能楽へ――。本公演は、その入口となることを目指しています。



＜プログラム＞


13:00 開場／14:00 開演


【第一部】能「錦木」解説「錦木徹底解説」


15:00 休憩
【第二部】上演
独調「羽衣」


謡：観世喜正


小鼓：成田奏


能　「錦木」
シテ：大槻裕一


地謡：大槻文藏 ほか


ワキ：福王和幸 ほか


アイ：野村裕基


笛：松田弘之


小鼓：成田奏


大鼓：河村凜太郎


太鼓：小寺真佐人


【終演後】アフタートーク


17:30 終演（予定）




月イチ能楽講座とは



「月イチ能楽講座」は、能楽をより身近に感じてもらうことを目的に、大阪・京都・東京にて定期開催している能楽普及企画です。


若手能楽師を中心に、実演・解説・体験を組み合わせた構成を特徴とし、「分かりやすさ」と「本格性」を両立した内容で、初心者から愛好者まで幅広い層に支持されています。


舞台上での軽妙なトークや、装束・楽器の紹介など、従来の鑑賞スタイルにとらわれないアプローチを取り入れ、能楽の魅力を多角的に発信。各地で継続的に開催しながら、新たな観客層の開拓と文化継承の両立を目指しています。


また、SNSや映像コンテンツを活用した情報発信にも力を入れ、現代における能楽の新しい楽しみ方を提案しています。



開催概要

月イチ能楽講座スペシャル『錦木』


開催期間：2026年8月1日 (土)


会場：矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）



■出演者


●月イチ講座メンバー


大槻裕一


成田奏


河村凜太郎


●シテ方観世流


大槻文藏


観世喜正


観世淳夫


鵜澤光


谷本健吾


上野雄介 ほか


●狂言方和泉流


野村裕基


●ワキ方福王流


福王和幸 ほか


●笛方森田流


松田弘之


●太鼓方観世流


小寺真佐人



■チケット料金
Ｓ席：10,000円


Ａ席：7,000円


Ｂ席：6,000円


U25席（Ｂ席）2,000円


（全席指定・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
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