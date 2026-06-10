誰もが楽しめる能楽へ　大槻裕一、成田奏、河村凜太郎ほか若手能楽師による月イチ能楽講座スペシャル『錦木』チケット販売中　SNS連動企画やアフタートークも実施

ロングランプランニング株式会社

月イチ能楽講座スペシャル『錦木』が2026年8月1日 (土)に矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット販売中 :http://confetti-web.com/@/nohonceamonth

公式サイト

https://www.instagram.com/noh_once_a_month



伝統芸能・能楽を、より身近に、より立体的に体験できる新たな試みとして、「月イチ能楽講座スペシャル」を開催いたします。



本公演では、通常の上演形式にとどまらず、第一部にて作品理解を深める丁寧な解説を行い、続く第二部で実際の上演をご覧いただく構成を採用。初めて能楽に触れる方にも分かりやすく、また愛好家の方にも新たな発見を提供する内容となっています。

今回取り上げる演目は、恋慕の執心が時を超えて現れる幻想的な名作「錦木」。想いを伝えられぬまま亡くなった男女の魂が、幽玄の世界に立ち現れる物語です。

上演に先立ち、独調「羽衣」（謡と小鼓のみで構成されるシンプルかつ洗練された形式）を披露。能楽の音楽的魅力を凝縮した一曲として、本公演の導入を彩ります。

さらに終演後には出演者によるアフタートークを実施。作品解釈や舞台裏についてのトークを通じて、能楽の奥深さをより一層感じていただけます。

会場ではグッズ販売やSNS連動企画も行い、従来の枠にとらわれない、新しい能楽体験の場を創出します。

「難しそう」というイメージを超えて、誰もが楽しめる能楽へ――。本公演は、その入口となることを目指しています。

＜プログラム＞

13:00 開場／14:00 開演

【第一部】能「錦木」解説「錦木徹底解説」

15:00 休憩

【第二部】上演

独調「羽衣」

謡：観世喜正

小鼓：成田奏

能 「錦木」

シテ：大槻裕一

地謡：大槻文藏 ほか

ワキ：福王和幸 ほか

アイ：野村裕基

笛：松田弘之

小鼓：成田奏

大鼓：河村凜太郎

太鼓：小寺真佐人

【終演後】アフタートーク

17:30 終演（予定）

月イチ能楽講座とは

「月イチ能楽講座」は、能楽をより身近に感じてもらうことを目的に、大阪・京都・東京にて定期開催している能楽普及企画です。

若手能楽師を中心に、実演・解説・体験を組み合わせた構成を特徴とし、「分かりやすさ」と「本格性」を両立した内容で、初心者から愛好者まで幅広い層に支持されています。

舞台上での軽妙なトークや、装束・楽器の紹介など、従来の鑑賞スタイルにとらわれないアプローチを取り入れ、能楽の魅力を多角的に発信。各地で継続的に開催しながら、新たな観客層の開拓と文化継承の両立を目指しています。

また、SNSや映像コンテンツを活用した情報発信にも力を入れ、現代における能楽の新しい楽しみ方を提案しています。

開催概要

月イチ能楽講座スペシャル『錦木』

開催期間：2026年8月1日 (土)

会場：矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）

■出演者

●月イチ講座メンバー

大槻裕一

成田奏

河村凜太郎

●シテ方観世流

大槻文藏

観世喜正

観世淳夫

鵜澤光

谷本健吾

上野雄介 ほか

●狂言方和泉流

野村裕基

●ワキ方福王流

福王和幸 ほか

●笛方森田流

松田弘之

●太鼓方観世流

小寺真佐人

■チケット料金

Ｓ席：10,000円

Ａ席：7,000円

Ｂ席：6,000円

U25席（Ｂ席）2,000円

（全席指定・税込）

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