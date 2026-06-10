正解のない「今」をどう生きればいいのか？『決定版　ニーチェの教えがマンガで3時間でマスターできる本』6月11日（木）発売

有限会社明日香出版社

「神は死んだ」──その一言で知られる哲学者ニーチェ。

しかし彼の思想は、決して難解な抽象理論ではありません。

むしろ本質はきわめてシンプルで、

「他人の価値観に支配されず、自分の人生を生き切ること」です。

本書は、そのニーチェ哲学の核心を、

現代のビジネス・人間関係・自己実現に直結する形で、マンガでわかりやすく解説した一冊です。

哲学初心者でも3時間で本質がつかめる構成になっています。

ニーチェが語ったのは、単なる思想ではなく「生き方そのもの」です。

・なぜ今の時代、人は不安や無気力に陥るのか

・「評価される人生」と「自分で決める人生」の違いとは

・失敗や未熟さを“武器”に変える思考法

・常識を疑い、価値を創造する人間になる方法

・孤独や混乱を、創造のエネルギーに変える力

これらすべてが、ニーチェの言葉を通して立ち上がってきます。

ビジネスで成果を出したい人にも、

生き方そのものを見直したい人にも、

そして“自分の軸”を持ちたい人にもおすすめです。

■目次

第1章 ニーチェ哲学の基本中の基本

第2章 自分を信じて行動する人になる

第3章 不安や失敗、未熟さをプラスにする

第4章 「常識」を疑い、見方を変えてみる

第5章 身体の声に耳を傾け、力を出せるようになる

第6章 「自由」は混乱や破壊のあとで手に入る

第7章 子どものように遊ぶことの大切さ

第8章 ニーチェ的「未完成人生」のすすめ

■著者略歴

大竹 稽（おおたけ けい）

哲学者、教育者。超学力塾塾長。

１９７０年愛知県生まれ。旭丘高等高校から東京大学理科三類に入学。５年後、医学と決別。大手予備校に勤務しながら子供たちと哲学対話を始める。30代後半で、東京大学大学院に入学し、フランス思想を研究した。専門は、アランやモンテーニュらのモラリスト、サルトル、カミュら実存の思想家。

著書に『哲学者に学ぶ 問題解決のための視点のカタログ』『60分でわかるカミュのペスト』など。編訳書に『超訳 モンテーニュ中庸の教え』『賢者の智慧の書』など。禅僧との共著として『知的くすぐり感冴えて』など。

■書籍情報

・書名：『決定版 ニーチェの教えがマンガで3時間でマスターできる本』

・著者：大竹 稽

・ISBN：9784756924711

・ページ数：200

・本体価格：1800円

・判型：A5並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0hz1hIPx



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