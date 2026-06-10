仕事は、ゲームだ。戦略コンサルタントが本気で教える仕事の「しかけ」『仕事を面白くするギミック50』6月11日（木）発売

有限会社明日香出版社

人生は、ゲームだ。

あれやこれやとクリアすべきミッションがあり、

目指すべき目的地がある。

そのために、いろんなことを考え、

必要な行動をし、前に進んでいく。

仕事を「与えられた作業」と捉えず、

「クリエイティブな発想で取り組むべきゲーム」と考えれば、

あなたの毎日は、一気に、明るく楽しく刺激的なものに変わります。

○仕事に、ギミックを仕込もう

そういった際に、とても役に立つテクニックが「ギミック」です。

ギミックは、仕掛け、工夫、あるいはカラクリといった意味ですが、

特にゲームの世界では

「プレイヤーが楽しめる少し特殊な仕掛け」のことを指します。

このギミックを、現実社会の、

とりわけ仕事の中に組み込んでしまうのです。

「条件分岐を仕込んだメールで “ターン数” を減らす」とか、

「報告ではなく“相談”を駆使して仲間を増やす」とか、

「新しい“補助魔法”として英語やテクノロジー知識を身につける」とか。

日々の仕事に、ちょっとした「面白い仕掛け」を入れておくことで、

仕事というゲームを楽しくプレイすることができます。

もし、あなたが仕事に対して

「生真面目で無機質なもの」という気持ちを持っているならば、

ぜひ、本書を読んでみてください。

ぜひ、仕事を「クリエイティブで、

楽しく、ワクワクするもの」に変えましょう。

仕事にかける時間は、人生の中で大きな割合を占めます。

人生を楽しいものにするために、

仕事も全力で楽しんでしまいましょう。

楽しく仕事に取り組めば、きっと仕事の成果も上がります。

評価も上がります。

そうすると、ますます仕事が楽しくなります。

本書は、

「世界をゲームのように見せる

“ＡＲ（拡張現実）グラス”」の

役目を果たします。

さぁ、新たな気持ちで

世の中を見渡していきましょう。

■目次

1章 仕事の"意味"を書き換える

仕事は、ゲームだ

2章 仕事を"高速化"する

効率よく冒険して、メインストーリーを楽しもう

3章 人を巻き込む

遠くに行きたければ、みんなで行こう

4章 成長を加速させる

強敵に立ち向かうための爆速成長戦略

5章 基礎ステータスを上げる

基本パラメータを高め、戦闘力を底上げする

6章 評価を上げる

現実社会で英雄になるために

■著者略歴

田中 耕比古（たなか たかひこ）

株式会社ギックス共同創業者・上級執行役員。

1977年生まれ。2000年、関西学院大学総合政策学部卒業。商社系SI企業に入社。

2004年、アクセンチュア株式会社戦略グループ入社。幅広い領域での戦略コンサルティングプロジェクトに参画。2011年、日本IBM株式会社入社。ビッグデータのビジネス活用を推進。2012年、株式会社ギックスを共同創業。2022年3月、東証マザーズ（現グロース）に新規上場。

著書に、シリーズ10万部を突破した『一番伝わる説明の順番』『仕事の「質」と「スピード」が上がる仕事の順番』（以上、フォレスト出版）や『仮説とデータをつなぐ思考法 DATA INFORMED』（SBクリエイティブ）、『思いつきを価値あるアウトプットに変える思考の手順 』（PHPビジネス新書）など多数。

■書籍情報

・書名：『仕事を面白くするギミック50』

・著者：田中 耕比古

・ISBN：9784756924704

・ページ数：244

・本体価格：1600円

・判型：B6変型

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0daasJKu



■会社情報

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