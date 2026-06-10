自殺未遂を起こしたいじめの被害者は、かつて娘をいじめていた加害者でした――。SNS総再生1.4億回超を記録した、しろやぎ秋吾の“いじめ”セミフィクション最新作『娘はいじめなんてやってない』を初実写化！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道）は、しろやぎ秋吾による人気コミック『娘はいじめなんてやってない』（KADOKAWAコミックエッセイ編集部）を同名実写化したBUMPオリジナルショートドラマを2026年6月10日（水）19時よりBUMP独占で配信開始いたします。原作は、売上1億円超えのヒット作『娘がいじめをしていました』につづき、いじめ問題のタブーに切り込んだセミフィクション作品です。

前作『娘がいじめをしていました』のBUMPオリジナル実写化は、2025年下半期ランキング1位を獲得し、SNS総再生回数1.4億回超えを記録するなど大きな話題を集めました。本作では、ある中学校で生徒が屋上から飛び降りた事件をきっかけに、遺書に名前を書かれた娘を「信じたい」と願う母・青山翼の葛藤を描きます。

「私はいじめなんてしていない」――娘の言葉を信じようとする母の前に突きつけられる、SNS上の告発、”いじめた証拠”とされる画像、過去のいじめ、そして復讐の連鎖。いじめた側は忘れても、いじめられた過去は消えない。加害者／被害者の構図では語りきれない現代のいじめ問題を、ショートドラマならではの緊迫感ある展開で描くヒューマンドラマです。

■「信じたい」と「信じきれない」の狭間で揺れる、実力派キャスト陣

那須凜演じる主人公・青山翼は、娘・茜の「私は、いじめなんかやってない」という言葉を信じようとする母親。過去に茜がいじめを受けていたとき、自分の言葉が娘を追い詰めてしまったという後悔を抱えながら、今度こそ娘の味方であろうともがきます。舞台『アルビオン』『春の終わりに』『ザ・ドクター』での演技により第29回読売演劇大賞・杉村春子賞を受賞し、近年も『イザボー』『ケエツブロウよ―伊藤野枝ただいま帰省中』『破門フェデリコ』などで確かな存在感を示してきた那須が、母としての愛情と疑念、怒り、後悔が入り混じる繊細な感情を体現します。

青山茜を演じるのは、NHK大河ドラマ『どうする家康』、TBS『笑うマトリョーシカ』、フジテレビ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』、日本テレビ『放課後カルテ 2025秋』、日本テレビ『良いこと悪いこと』など、数々の話題作に出演してきた松岡夏輝。かつて紫村俊介からいじめを受けた過去を持ちながら、事件後は一転して「加害者」として世間に晒されていく少女を演じます。「やっていない」と訴えるまっすぐさの奥に、誰にも言えなかった傷と葛藤を抱える難役に挑みます。

茜の父・青山優役には、TBS『最愛』、NHK連続テレビ小説『らんまん』など話題作への出演で存在感を放つ朝井大智。遺書やSNS上の情報を前に、娘を信じきれず現実的に動こうとする父親を通して、家族の中にも生まれる疑念とすれ違いを映し出します。

俊介の母・紫村愛美を演じるのは、演劇を中心に、ドラマ・CMと多岐に渡り活躍し、近年は劇団「スリーピルバーグス」の旗揚げや、企画ユニット「爍綽と」の主宰など、俳優業にとどまらず企画・プロデュース領域でも注目を集める佐久間麻由。意識不明となった息子を守りたい一心で「正義の告発」へと突き進みながら、やがて息子の過去と、自らが誰かを追い詰めていた事実に向き合う母親の揺れを演じます。

男子生徒・紫村俊介役には、舞台『鬼滅の刃』其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里、ミュージカル『忍たま乱太郎』、テレビドラマ『ウルトラマンブレーザー』などで注目を集める武井ダマセノ瑠珂。かつて誰かを傷つけた過去を抱え、「変わったつもり」でも消えない罪悪感と恐怖に追い詰められていく少年を演じます。

俊介の父・紫村秀樹役には、スーパー戦隊シリーズ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』でキジブラザー／雉野つよし役を演じ、シリーズ史上初の男性ピンク戦士として話題を集めた鈴木浩文。息子を傷つけた相手を許せない父親の怒りと、事実が反転していく中で直面する戸惑いを体現します。

「信じる」とは、何を見ないことなのか。実力派キャスト陣が織りなす感情のぶつかり合いが、いじめ、SNS、家族、正義という身近で切実なテーマを、視聴者自身の問題として突きつけます。

■BUMPオリジナルショートドラマ『娘はいじめなんてやってない』 あらすじ

ある中学校で、生徒が屋上から飛び降りた。

生徒の名前は紫村俊介。命は取り留めたが、意識不明の重体。そんな中、俊介の同級生・茜の母、青山翼の元に一本の電話が入る。

「俊介君の遺書に、娘さんの名前が」――娘がいじめに、関わっていた？

信じられなかった。俊介はかつて、茜をいじめていた張本人なのだから。翼は茜を問い詰める。

「私は、いじめなんかやってない」

そのまっすぐな言葉に、翼は娘を信じると決めた。しかし、事件はSNSで拡散し、「加害者の母娘」への批判は激化していく。

信じたい。でも、信じきれない。揺れる母が辿り着く「いじめ」の真実とは――。

https://youtu.be/khl-_Tghux8

■作品概要

■出演者プロフィール・コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/154_1_b79f1903806061539af036a84b53d8dd.jpg?v=202606110951 ]

那須凜（青山翼役）

東京都出身。劇団青年座所属。2015年に劇団青年座に入団、以降、舞台を中心に活躍。第29回読売演劇大賞杉村春子賞を受賞。第59回紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞。主な出演作に【舞台】『星の降る時』『品川猿の告白』『破門フェデリコ』『ケエツブロウよ‐伊藤野枝ただいま帰省中』ミュージカル『イザボー』『夜叉ケ池』など

＜コメント＞

初めに脚本を読ませていただいた時、複雑な母親の心情の変化が興味深いなと思ったのと同時に、子供を持ったことない自分に果たしてこの役が務まるのかどうか不安でした。

監督が非常に丁寧にお芝居を一緒に創り上げてくれて、茜役の夏輝ちゃんと撮影を重ねる中で母親としての深い葛藤が生まれてきました。

この作品は、被害者と加害者の子供たち、二人の母親に大きな焦点が当たっています。

自分のことではなく、自分の命を懸けてでも守りたい子供のことだからこそ、思いがけない行動に出てしまう二人の親たちの心の機微に目を向けていただけたら嬉しいです。

そしてその親の背を見つめながら、子供たちはどんな成長を迎えるのか。秘密を抱えながら葛藤する茜役、夏輝ちゃんの素晴らしい演技にもご注目ください！

松岡夏輝（青山茜役）

2013年6月5日生まれ。

主な出演作に大河ドラマ『どうする家康』（2023年/NHK）、『笑うマトリョーシカ』（2024年/TBS）、『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（2025年/CX）、『放課後カルテ 2025秋』（2025年/NTV）、『良いこと悪いこと』（2025年/NTV）などがある。そのほか、映画・CMと幅広く活動中。

＜コメント＞

青山茜役を演じさせていただきました、松岡夏輝です。

中学生の茜は、友達や家族との関わりの中でたくさん悩み、葛藤しながら成長していく女の子です。私も茜と同じ中学生なので、共感できる部分がありました。

いじめというテーマを通して、人と人とのすれ違いやそれぞれが抱える思いを描いた作品で、茜を演じる中で、自分の気持ちをうまく伝えられない苦しさや、誰かを理解することの難しさについて深く考えました。

この作品を通して、SNSの使い方や、人との向き合い方、言葉の重みについて考えるきっかけになり世界からいじめが無くなる事を願っています。

1人でも多くの方の心に何かを残せたら嬉しいです。

朝井大智（青山優役）

1988年、京都府生まれ。

台湾出身の父と日本人の母を持ち、台湾五大家族「霧峰林家（むほうりんけ）」の第10代目の子孫にあたる。

台湾で活動した後、2018年に活動拠点を日本に移す。

主な出演作品に、『最愛』(TBS/2021)、『フェルマーの料理』(TBS/2023)『東京サラダボウル』(NHK/2025)がある。

＜コメント＞

最初にお話をいただいた時、いつも拝見していたBUMPさんの作品に参加できる喜びと同時に、ショートドラマという限られた尺の中で今回のテーマをどう描くのか期待と不安がありました。また、中学生の茜の父親・青山優を務められるのか心配もありましたが、脚本を読んで優は父親として成長途中の人間だと感じました。この物語は子どもだけでなく大人も未完成であり、いじめに直面した際の人として、親としての弱さに強いリアリティを感じました。

実際の撮影現場では、監督の緻密な演出に支えられながら安心して作品づくりに臨むことができ、とても充実した時間を過ごすことができました。

佐久間麻由（紫村愛美役）

俳優・企画制作プロデュース。2022 年に福原充則らと「スリーピルバーグス」を旗揚げ、2023 年には企画ユニット「爍綽と」を立ち上げ、精力的に活動。舞台出演作に、スリーピルバーグス 『リバーサイド名球会』『歌唱劇 パラダイスをくちずさむ』(作・演出：福原充則)、『ジャズ大名』(上演台本・演出：福原充則)、爍綽と『デンジャラス・ドア』(作・演出：安藤奎)、爍綽と『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・バルコニー！！』 (作・演出：萩田頌豊与)、画餅『ホリディ』(作・演出：神谷圭介)、贅沢貧乏『わかろうとはおもっているけど』(作・演出：山田由梨)、劇団かもめんたる『宇宙人はクラゲが嫌い』(作・演出：岩崎う大)、ハイバイ『て』(作・演出：岩井秀人)、『を待ちながら』(作：飴屋法水/演出：山下澄人)、など。

＜コメント＞

“いじめ”という許されざる事象を前に“信じる”ことと“疑う”ことという人間の本能からくる行為に起因する行動や想い。人間は大変複雑な感情と思考を持った動物だと常々思います。このドラマは多面的で多様的であって欲しいと想いながら撮影に参加させていただきました。

ご覧いただいた後に、どんな想いや思考が生まれたかによって、自分の中に現時点で存在する想いや思考を知るきっかけになりましたら幸いです。

わたし自身、“いじめ”について考え続けていきたいと、改めて想い至りました。

武井ダマセノ瑠珂（紫村俊介役）

2014年9月16日生まれ。スペースクラフトジュニア所属。幼少よりモデル活動を始めCMなどに出演、近年では舞台を中心にドラマへも参加。主な作品として、舞台『鬼滅の刃』、ミュージカル『忍たま乱太郎』、ドラマ『ウルトラマンブレーザ』『ファーストステップ３』などがある。

＜コメント＞

僕はマンガでこの物語を読んだことがあったので、自分が知っている作品に受かったと聞いた時には、信じられないくらい嬉しかったです。それと同時に、俊介はいじめる側と、いじめられる側の正反対な演技を両方同じ役の中でするので、そこをどう表現するのかをたくさん考えました。

この作品を通して感じたことは、インターネットやSNSは便利だし楽しいけど、見えてる全てが正しい情報ではないかもしれない、ということを頭に入れながら使わないといけないなと思いました。

僕はまだ小学生なので、ひと足先に中学生の制服を着れて嬉しかったです！

是非、最終話まで見てみてくださいね！

鈴木浩文（紫村秀樹役）

兵庫県出身。

ショートドラマ制作チーム「ごっこ倶楽部」と演劇ユニット「CoZaTo」に所属し、テレビ・舞台・映画・ショートドラマなど幅広く出演している。また1623名義で脚本家としても活動しており、テレビ・舞台・ショートドラマ・CMなどで様々な作品を作っている。

FC: https://suzukideck.bitfan.id/

＜コメント＞

こんにちは、鈴木浩文です。

悲しいけれど、いじめだけはどんな世の中になっても絶対になくならないものの一つだとぼくは思っています。

もし自分の子供がいじめをしていたり、されていたら、どんな言葉をかけてどんな行動をとるのだろう……この物語のようなことが起こり得る可能性だって、決して低くないなと思い演じていました。

また葛監督とはもう何年も前になりますが、二度ほどお仕事をさせてもらっており、前作『娘がいじめをしていました』の時に、実は現場見学にも行かせてもらっていました。

またこうして一緒に撮影ができて、とても嬉しかったです。

皆様に是非この作品を観ていただき、感想など頂けたらありがたい限りです。

■BUMPについて

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでもドラマを楽しむことができます。ラブコメディから復讐系、ミステリーや青春純愛、アクションまでさまざまなジャンルの作品を配信しています。BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月末現在

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■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home