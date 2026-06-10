【参加費無料・登壇者総フォロワー6,000万人超】SNS時代の本質に迫る大型オンラインイベント「SNS万博 powered by HERO’ZZ」を2026年7月20日（月・祝）に開催

株式会社HERO'ZZ

SNSインフルエンサー育成スクール「HERO'ZZ UNIVERSITY」（運営：株式会社HERO'ZZ、学長：VAMBI）は、オンライン大型イベント「SNS万博 powered by HERO’ZZ」を2026年7月20日（月・祝）に開催することをお知らせします。

SNSの最前線で人を動かしてきた起業家・クリエイター・インフルエンサーが集結し、「発信力」と「影響力」を高めるための学びを1日かけてお届けします。参加費は無料、YouTubeで配信し、10,000人規模の参加を見込んでいます。



■ AI時代に求められるのは「人の心を動かす力」

AIの進化により人材の代替が進み、商品やサービスの差別化も難しくなりつつある今、これからの時代に求められるのは「人の心を動かす力」です。心を動かし続ける発信ができるかどうかで、人生やビジネスの成功確率は大きく変わります。



「SNS万博 powered by HERO’ZZ」では、スペシャルゲストによるトークセッションを通じて、SNSの最新ノウハウやインフルエンサーの裏話、有名起業家によるビジネス戦略など、発信力と影響力を高めるための学びを幅広くお届けします。

本イベントが扱うのは「SNSの表側」だけではありません。



なぜ人は集まるのか

なぜ炎上は起きるのか

なぜSNSで影響力が生まれるのか



といったSNS時代の本質にまで踏み込み、第一線で人を動かしてきた登壇者だからこそ語れる視点で、影響力の「正しい使い方」を議論します。

■ 開催概要および参加方法

イベント名：SNS万博 powered by HERO’ZZ

日時：2026年7月20日（月・祝）13:00～18:30

開催形式：オンライン（YouTube配信）

参加費：無料

登壇者総SNSフォロワー数：6,000万人超

主催：株式会社HERO’ZZ

参加方法：下記の特設ページURLよりご案内に従ってお申し込みください

https://expo.herozz.co.jp/

■ 豪華登壇者について（敬称略・順不同）

本イベントには、総フォロワー6,000万人超を誇る、各界の第一線で活躍する登壇者が一堂に会します。宇宙事業・飲食・メディアなど幅広い領域で活動し続ける堀江貴文氏、YouTubeチャンネル登録者数200万人超を誇るトップクリエイターのカジサック氏(キングコング梶原雄太)、タレント・インフルエンサー・実業家など多数の顔を持つゆうこす氏、国内最速でYouTube登録者数1,000万人を達成したVAMBI氏、元FiNC創業者で現在はREAL VALUE CEOを務める溝口勇児氏など、各分野のトップランナーが出演。

さらには、YouTube含む関連動画の累計再生数10億回を突破しているYouTube番組「LAST CALL」の出演者、大赤字ホテルをSNSで立て直した「ど素人ホテル再建計画」氏など、発信力と影響力で“成果”を出し続けている実践者らにもご登壇していただきます。



【登壇予定者(一部)】

溝口勇児

ヴァンビ（VAMBI／HERO’ZZ 代表取締役CEO・FOUNDER）

カジサック(キングコング梶原雄太)

堀江貴文

林尚弘

ゆうこす

カイシャイン

ど素人ホテル再建計画

大出整（CROSS FM 代表）

駒居康樹(株式会社Levela 代表)

東京グルメ

あっすん

ゆずず

ねおまる



ほか

※登壇者および内容は、予告なく変更となる場合があります。

※各セッションの登壇者・詳細については、公式LINEにご登録いただいた方に順次ご案内いたします

■SNSキャンペーンについて

本イベント開催を記念し、事前登録・視聴参加促進を目的としたSNSキャンペーンを実施いたします。

【事前登録キャンペーン】

・実施期間：2026年6月10日（水）～7月19日（日）

・参加方法：キャンペーン期間中に、下記特設ページより「SNS万博」への事前登録を完了された方が

対象となります。

・賞品／特典：SNS運用を学べるオンライン講座や限定コンテンツのほか、Amazonギフトカード等

のギフト券、iPhone、Nintendo Switchなど、総額60万円相当の賞品を抽選でプレ

ゼント予定です。

・当選発表：SNS万博当日に発表いたします。

・キャンペーン特設URL：https://expo.herozz.co.jp/

* 応募はお一人様1回までとなります。

* 当選権利の譲渡・換金はできません。

* 賞品内容は予告なく変更となる場合があります。

* 応募状況や抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

* 不正行為が確認された場合は応募を無効とする場合があります。

* 本キャンペーンは景品関連各社とは関係ありません。

■ 主催者 VAMBI コメント

AIの進化により、人材の代替が進み、商品やサービスの差別化も難しくなっている今の時代に求められるのは、「人の心を動かす力」です。心を動かし続ける発信ができるかどうかで、人生やビジネスの成功確率は大きく変わります。この「SNS万博」を通じて、ぜひ"発信力"を身につけてください。

【学長 VAMBIについて】

YouTuber。

ゆんと共に「ヴァンゆん」として活動、2023年9月9日解散。

並行して2022年7月10日に開設したソロチャンネル「スパイダーメーン」では、374日でYouTubeチャンネル登録者数1,000万人を達成し、日本最速記録を樹立。2023年9月9日にヴァンゆんを解散後はソロ活動に専念し、現在は「Spider VAMBI」としてチャンネルを運営。

【HERO'ZZ UNIVERSITYについて】

HERO'ZZ UNIVERSITYは、日本最速でYouTubeチャンネル登録者数1,000万人を突破した学長VAMBIが監修する、1年制のインフルエンサー育成スクールです。受講生一人ひとりに専属マネージャーがつく完全個別コンサル体制と、えっちゃん・こめお・ゆうこすをはじめとする実績ある現役インフルエンサー講師陣が特徴です。

学習は「01 インプット期（知識習得・アカウント設計）」→「02 アウトプット期（成功パターンの発見・ファン獲得）」→「03 将来への準備期（案件獲得・ネットワーク構築）」の3ステップで構成。卒業後の進路サポート（案件紹介・事務所紹介・提携企業への就職機会）も提供します。

【会社概要】

会社名：株式会社HERO'ZZ

設立日：2024年1月26日

代表者名：白井 竜樹

本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝二丁目2番12号浜松町PREX 5階

事業概要：SNS運用支援、スクール事業

会社サイトURL：https://herozz.co.jp/