【参加費無料・登壇者総フォロワー6,000万人超】SNS時代の本質に迫る大型オンラインイベント「SNS万博 powered by HERO’ZZ」を2026年7月20日（月・祝）に開催
SNSインフルエンサー育成スクール「HERO'ZZ UNIVERSITY」（運営：株式会社HERO'ZZ、学長：VAMBI）は、オンライン大型イベント「SNS万博 powered by HERO’ZZ」を2026年7月20日（月・祝）に開催することをお知らせします。
SNSの最前線で人を動かしてきた起業家・クリエイター・インフルエンサーが集結し、「発信力」と「影響力」を高めるための学びを1日かけてお届けします。参加費は無料、YouTubeで配信し、10,000人規模の参加を見込んでいます。
■ AI時代に求められるのは「人の心を動かす力」
AIの進化により人材の代替が進み、商品やサービスの差別化も難しくなりつつある今、これからの時代に求められるのは「人の心を動かす力」です。心を動かし続ける発信ができるかどうかで、人生やビジネスの成功確率は大きく変わります。
「SNS万博 powered by HERO’ZZ」では、スペシャルゲストによるトークセッションを通じて、SNSの最新ノウハウやインフルエンサーの裏話、有名起業家によるビジネス戦略など、発信力と影響力を高めるための学びを幅広くお届けします。
本イベントが扱うのは「SNSの表側」だけではありません。
なぜ人は集まるのか
なぜ炎上は起きるのか
なぜSNSで影響力が生まれるのか
といったSNS時代の本質にまで踏み込み、第一線で人を動かしてきた登壇者だからこそ語れる視点で、影響力の「正しい使い方」を議論します。
■ 開催概要および参加方法
イベント名：SNS万博 powered by HERO’ZZ
日時：2026年7月20日（月・祝）13:00～18:30
開催形式：オンライン（YouTube配信）
参加費：無料
登壇者総SNSフォロワー数：6,000万人超
主催：株式会社HERO’ZZ
参加方法：下記の特設ページURLよりご案内に従ってお申し込みください
https://expo.herozz.co.jp/
■ 豪華登壇者について（敬称略・順不同）
本イベントには、総フォロワー6,000万人超を誇る、各界の第一線で活躍する登壇者が一堂に会します。宇宙事業・飲食・メディアなど幅広い領域で活動し続ける堀江貴文氏、YouTubeチャンネル登録者数200万人超を誇るトップクリエイターのカジサック氏(キングコング梶原雄太)、タレント・インフルエンサー・実業家など多数の顔を持つゆうこす氏、国内最速でYouTube登録者数1,000万人を達成したVAMBI氏、元FiNC創業者で現在はREAL VALUE CEOを務める溝口勇児氏など、各分野のトップランナーが出演。
さらには、YouTube含む関連動画の累計再生数10億回を突破しているYouTube番組「LAST CALL」の出演者、大赤字ホテルをSNSで立て直した「ど素人ホテル再建計画」氏など、発信力と影響力で“成果”を出し続けている実践者らにもご登壇していただきます。
【登壇予定者(一部)】
溝口勇児
ヴァンビ（VAMBI／HERO’ZZ 代表取締役CEO・FOUNDER）
カジサック(キングコング梶原雄太)
堀江貴文
林尚弘
ゆうこす
カイシャイン
ど素人ホテル再建計画
大出整（CROSS FM 代表）
駒居康樹(株式会社Levela 代表)
東京グルメ
あっすん
ゆずず
ねおまる
ほか
※登壇者および内容は、予告なく変更となる場合があります。
※各セッションの登壇者・詳細については、公式LINEにご登録いただいた方に順次ご案内いたします
■SNSキャンペーンについて
本イベント開催を記念し、事前登録・視聴参加促進を目的としたSNSキャンペーンを実施いたします。
【事前登録キャンペーン】
・実施期間：2026年6月10日（水）～7月19日（日）
・参加方法：キャンペーン期間中に、下記特設ページより「SNS万博」への事前登録を完了された方が
対象となります。
・賞品／特典：SNS運用を学べるオンライン講座や限定コンテンツのほか、Amazonギフトカード等
のギフト券、iPhone、Nintendo Switchなど、総額60万円相当の賞品を抽選でプレ
ゼント予定です。
・当選発表：SNS万博当日に発表いたします。
・キャンペーン特設URL：https://expo.herozz.co.jp/
* 応募はお一人様1回までとなります。
* 当選権利の譲渡・換金はできません。
* 賞品内容は予告なく変更となる場合があります。
* 応募状況や抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。
* 不正行為が確認された場合は応募を無効とする場合があります。
* 本キャンペーンは景品関連各社とは関係ありません。
■ 主催者 VAMBI コメント
AIの進化により、人材の代替が進み、商品やサービスの差別化も難しくなっている今の時代に求められるのは、「人の心を動かす力」です。心を動かし続ける発信ができるかどうかで、人生やビジネスの成功確率は大きく変わります。この「SNS万博」を通じて、ぜひ"発信力"を身につけてください。
【学長 VAMBIについて】
YouTuber。
ゆんと共に「ヴァンゆん」として活動、2023年9月9日解散。
並行して2022年7月10日に開設したソロチャンネル「スパイダーメーン」では、374日でYouTubeチャンネル登録者数1,000万人を達成し、日本最速記録を樹立。2023年9月9日にヴァンゆんを解散後はソロ活動に専念し、現在は「Spider VAMBI」としてチャンネルを運営。
【HERO'ZZ UNIVERSITYについて】
HERO'ZZ UNIVERSITYは、日本最速でYouTubeチャンネル登録者数1,000万人を突破した学長VAMBIが監修する、1年制のインフルエンサー育成スクールです。受講生一人ひとりに専属マネージャーがつく完全個別コンサル体制と、えっちゃん・こめお・ゆうこすをはじめとする実績ある現役インフルエンサー講師陣が特徴です。
学習は「01 インプット期（知識習得・アカウント設計）」→「02 アウトプット期（成功パターンの発見・ファン獲得）」→「03 将来への準備期（案件獲得・ネットワーク構築）」の3ステップで構成。卒業後の進路サポート（案件紹介・事務所紹介・提携企業への就職機会）も提供します。
【会社概要】
会社名：株式会社HERO'ZZ
設立日：2024年1月26日
代表者名：白井 竜樹
本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝二丁目2番12号浜松町PREX 5階
事業概要：SNS運用支援、スクール事業
会社サイトURL：https://herozz.co.jp/