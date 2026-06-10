LIMI feu、Yohji Yamamoto NEW YORK WOOSTERにて6月9日(火)よりポップアップイベント開催中

株式会社ヨウジヤマモト

LIMI feuは、6月9日(火)よりYohji Yamamoto NEW YORK WOOSTERにてポップアップイベントを開催中です。

本イベントでは、本ポップアップ限定となるイラストレーターEri Wakiyamaとのコラボレーションアイテムを販売いたします。

また会場では、LIMI feuのアーカイブや2026-27A/Wコレクションの最新作に加え、同コレクションから着想を得てEri Wakiyamaが描き下ろしたイラスト作品も展示しております。

【LIMI feu POP-UP STORE in NY】

開催期間：2026年6月9日(火)～6月14日(日)

住所：52 Wooster Street, New York, NY 10013

TEL：+1 917 409 2470

営業時間：

Monday-Saturday 11:00 - 19:00

Sunday 12:00 - 18:00