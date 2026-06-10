LIMI feu、Yohji Yamamoto NEW YORK WOOSTERにて6月9日(火)よりポップアップイベント開催中
株式会社ヨウジヤマモト
住所：52 Wooster Street, New York, NY 10013
Monday-Saturday 11:00 - 19:00
LIMI feuは、6月9日(火)よりYohji Yamamoto NEW YORK WOOSTERにてポップアップイベントを開催中です。
本イベントでは、本ポップアップ限定となるイラストレーターEri Wakiyamaとのコラボレーションアイテムを販売いたします。
また会場では、LIMI feuのアーカイブや2026-27A/Wコレクションの最新作に加え、同コレクションから着想を得てEri Wakiyamaが描き下ろしたイラスト作品も展示しております。
【LIMI feu POP-UP STORE in NY】
開催期間：2026年6月9日(火)～6月14日(日)
住所：52 Wooster Street, New York, NY 10013
TEL：+1 917 409 2470
営業時間：
Monday-Saturday 11:00 - 19:00
Sunday 12:00 - 18:00