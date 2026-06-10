ミュゼプラチナムよりAIアイドル／Aidle（エーアイドル）「SHINE」始動最先端のAIクリエイティブ技術・知見を駆使し、新たなブランドコミュニケーションへ

ミュゼ・メディア・HD株式会社

美容・健康・ライフスタイル事業を軸に多角的なサービスを展開するミュゼ・メディア・HD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、AIクリエイティブ領域で事業を展開するKazera株式会社（所在地：東京都港区、共同代表取締役：岩本慶和、宮脇有夢）の技術・制作ノウハウを活用し、AIアイドル／Aidle（エーアイドル）「SHINE」を企画・制作いたしました。

SHINEは、AIとアイドルを掛け合わせた新しい存在であり、AI技術を活用して生み出されるビジュアルやキャラクター性を持ちながら、ブランド発信・顧客接点・世界観形成を担う次世代型のブランドパートナーです。

単なるAI生成キャラクターや広告ビジュアルではなく、SNS、Web、広告、動画、キャンペーンなど複数の接点を横断しながら、ブランドの思想や魅力を継続的に届けるAidleとして展開していきます。

今後SHINEは、ミュゼプラチナムの新ミューズとして、ミュゼ関連サービス・商品の情報発信に登場していく予定です。また、2026年7月上旬には、ミュゼプラチナム公式テーマソング「ミュゼサンシャイン」でのデビューを予定しています。

さらに、Aidleとしての活動を発展させながら、さまざまな企業・ブランドとのコラボレーションやプロモーション展開も視野に入れています。

本リリースでは、Aidle「SHINE」の概要、AIクリエイティブ技術の活用、今後の展開方針についてお知らせいたします。

1. Aidleとは

Aidleとは、AIとアイドルを掛け合わせた新しい存在です。

AI技術を活用して生み出されるビジュアルやキャラクター性を持ちながら、ブランド発信・顧客接点・世界観形成を担う次世代型のブランドパートナーとして活動していきます。

従来のキャラクター施策は、認知獲得や話題化を目的とした広告・キャンペーンでの一時的な活用に留まりやすい側面がありました。

一方、Aidleは、SNS、Web、広告、動画、キャンペーンなど複数のチャネルを横断しながら、ブランドの思想や世界観を継続的に発信し、生活者との接点を積み重ねていく存在です。

SHINEは、そうしたAidleの考え方をもとに、ブランドと生活者をつなぐ新しいコミュニケーションの形として誕生しました。

2. AIクリエイティブ技術を活用したSHINEの企画・制作

SHINEの企画・制作にあたっては、独自AIの研究開発およびAIクリエイティブ領域で事業を展開するKazeraの技術・制作ノウハウを活用しています。

Kazeraは、AIによるビジュアル生成や映像表現、コミュニケーション設計などを通じて、企業やブランドが持つ価値を新しい形で届けるAIスタートアップ企業です。

SHINEでは、Kazeraが持つAIクリエイティブの知見を取り入れながら、ミュゼ・メディア・HDが展開する美容・ヘルスケア・ライフスタイル領域のブランド資産をもとに、Aidleとしての世界観やコンテンツ展開を設計しています。

Kazeraは本取り組みについて、「SHINEを通じて、AIクリエイティブとブランドコミュニケーションを掛け合わせた新しい表現の可能性を広げていきたい」としています。

Kazera株式会社 公式サイト：https://kazera.jp/

3. SHINEに込めた想い

SHINEという名称は、ミュゼのブランドスローガン「ALL WOMEN SHINE」の想いをもとにしています。

美容やライフスタイルに関する情報を、より楽しく、より身近に届けること。

そして、企業やブランドと生活者との接点を、親しみやすく前向きなものにしていくこと。

SHINEは、そうした新しいブランドコミュニケーションを担うAidleとして誕生しました。

4. 今後の展開について

SHINEは、まずミュゼプラチナムをはじめとするミュゼ関連サービスや商品、キャンペーン情報の発信に登場していく予定です。

また、ミュゼプラチナムの新ミューズとして、2026年7月上旬にミュゼプラチナム公式テーマソング「ミュゼサンシャイン」でのデビューを予定しています。

6月下旬には、SHINEのメンバー紹介やキャラクター情報、特設サイトの公開を予定しています。また、7月以降は動画、SNSなどを活用したコンテンツ展開を順次予定しています。

将来的には、Aidleとしての活動領域を広げながら、さまざまな企業・ブランドとのコラボレーションやプロモーション展開も視野に入れています。

＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞

ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp