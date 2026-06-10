70社超のビジコン事務局担当者が集結。企業内イノベーションを支える“事務局”に光を当てる国内唯一のアワード「ビジコンAWARDS 2026」最優秀賞が決定

株式会社フィラメント



大企業向けの新規事業支援を行う株式会社フィラメント（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：角 勝）は、2026年6月10日、企業内の新規事業提案制度（以下、ビジコン）の運営を担う事務局の取り組みを表彰する「ビジコンAWARDS 2026」を開催しました。ビジコンAWARDSは、企業内イノベーションを支えるビジコン事務局の取り組みを評価・表彰する国内唯一のアワードとなり、2025年の初開催に続き2回目の開催となります。

当日は70社を超える企業から160名を超えるビジコン事務局担当者が集まり、ビジコンの制度設計や応募者支援、事業化支援などをテーマに、企業や業界の垣根を越えた活発な議論が交わされ、企業内新規事業を支えるビジネスコンテストの実践知が共有される場となりました。本年度は24社がエントリーし書類選考を通過した6社が最終審査会に登壇。審査員による厳正な審査の結果、最優秀賞には株式会社JTBの「JUMP」が選出されました。

□なぜ事務局に注目するのか

近年、企業が実施する新規事業提案制度（ビジネスコンテスト）は、社員のアイデアを事業化へとつなげる仕組みとしてだけでなく、人材育成や組織変革を促す取り組みとしても活用が広がっています。一方で、制度の目的や企業規模、運営年数によって最適な制度設計や運営手法は大きく異なり、その運営に唯一の正解はありません。そのため、多くの事務局は試行錯誤を重ねながら、自社に適した制度づくりに取り組んでいます。しかし、そうした知見やノウハウは企業ごとに蓄積される一方で、企業間で共有される機会は決して多くありません。ビジコンAWARDSでは、事務局の取り組みに光を当てることで、各社が培ってきた実践知や運営ノウハウを共有し、個社に蓄積された知見を業界全体の資産へと転換することを目指しています。

□最終ノミネート企業一覧

・カシオ計算機株式会社「IBP（Idea Booster Program）」

・株式会社JTB「JUMP」

・大東建託株式会社「HIRAKU」

・千代田化工建設株式会社「F1 PROJECT」

・本田技研工業株式会社「IGNITION」

・ロート製薬株式会社「明日ニハ」



□最優秀賞

株式会社JTB

「JUMP」(nextender)



「JUMP」は、株式会社JTBグループ全体のイノベーション創発プログラム「nextender」の中にある、全グループ社員対象のアイデアコンテスト。「nextender」では、JUMPを含む多様な挑戦の機会を提供する「CHALLENGE」と、イノベーションに関する学びとつながりの場「KNOWLEDGE」が連動し、事業アイデアの価値向上・事業の実現と、グループ全体のイノベーション文化・風土醸成／挑戦者拡大へと繋げている相乗効果が高く評価され、最優秀賞に選出されました。

□審査員コメント

まず、今回登壇された企業は、特に良い事例が集まっていると感じました。その中でも、大賞に選ばれたJTBさんは、会社としてイノベーション経営を実践することを意識し、企業の新しい未来を創る、という強い意思をもった素晴らしい事務局達によって運営されている点が印象的でした。（一般社団法人Japan Innovation Network Chairperson 理事 紺野 登 氏）



大賞に選ばれました、JTBさん、おめでとうございます。「nextender」という大きな枠組みの中にビジコンがあるのがポイントですね。自社の人材というアセットをうまく活用し、JTBの人材がさらに強化される仕組みが際立っていました。ぜひ今回の「JUMP」が「nextender」を通じて、さらに素晴らしい会社を目指していただきたいと思います。（早稲田大学大学院経営管理研究科 教授 入山章栄 氏）



□ビジコンAWARDS主催者コメント

2年目を迎えたビジコンアワード、今年はエントリー企業も観覧企業も大幅に増え、共有される知見のバリエーションも質も格段に豊かになってきたと思います。同じ悩みをもつ企業同士の垣根を取り払い、つながりを生み、日本全体の「イノベーションを生む力」を高めていくことに貢献できるよい機会になっていると思います。来年はより一層、多様な創意工夫が交換されていく場にアップデートしていきたいと思っています。（株式会社フィラメント 代表取締役CEO 角 勝）

□今後の展開

ビジコンAWARDSは、毎年開催するアワードとして継続しながら、社内ビジコンを支える事務局同士が学び合い、つながる場として発展を目指します。今後はアワードに加え、交流会や調査活動、事例共有、情報発信などを通じて、企業内イノベーションを支える事務局のネットワーク形成と相互交流を促進してまいります。また、本アワードのエントリーシートや参加事務局へのアンケート、審査会でのプレゼンテーション内容をもとに、制度設計や運営上の特徴、各社の工夫や課題を分析した「ビジコンAWARDSレポート」を2026年秋に発行予定です。本レポートでは、社内ビジコンの実態や最新動向を可視化し、他社事例から学べる実践的な知見を広く共有してまいります。ビジコンAWARDSは今後も、企業内イノベーションを支える事務局の挑戦を社会に発信するとともに、社内ビジコン業界における知見の蓄積と共有を促進するプラットフォームとして発展してまいります。

□ビジコンAWARDSとは

ビジコンAWARDSは、企業が実施する社内ビジネスコンテスト（ビジコン）の運営を担う事務局の取り組みに焦点を当て、その挑戦と成果を評価・表彰する国内唯一のアワードです。

近年、社内ビジネスコンテストは、新規事業創出に加え、人材育成や組織変革を促す取り組みとしても活用が進んでいます。その成功の背景には、制度設計や運営、応募者支援、事業化支援などを担う事務局の存在があります。

ビジコンAWARDSでは、事務局の努力や工夫を可視化し、その知見を広く共有することで、より多くの企業がビジコンを通じて企業変革に挑戦しやすい環境づくりを目指しています。事務局の優れた取り組みを社会に発信することにより、新規事業創出の仕組みの進化と持続的な企業変革の加速に貢献してまいります。

□イベント概要

名称：ビジコンAWARDS 2026

開催日：2026年6月10日（水）

会場：港区立産業振興センター ホール大

所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア

主催：株式会社フィラメント

パートナー：ASCII STARTUP、CNET Japan、新規事業Talks、Biz/Zine、FINDERS

URL：https://bizcon-awards.com/2026

□会社概要

会社名：株式会社フィラメント／Filament Inc.

設立：2015年4月9日

代表者：代表取締役 CEO 角 勝

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-1-1 2F

事業内容：新規事業創出支援および人材組織開発

URL：https://thefilament.jp