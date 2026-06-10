浜松市による首都圏の関係人口づくり施策「うなぎのぼりアワー」を始動

株式会社花咲爺さんズ

浜松市 観光・シティプロモーション課は、首都圏で浜松の魅力を楽しみながら、浜松との新しい関わり方を育てていくプロジェクト「うなぎのぼりアワー」を始動します。

本プロジェクトでは、浜松の食、文化、スポーツ、観光、まちづくりなど、自分が好きなこと・気になっていることをテーマに、東京でイベントを企画・開催してみたい方を募集します。

「浜松のおいしいものを誰かと楽しみたい」

「浜松のものづくりや文化について、もっと知ってみたい」

「東京から浜松のチームを応援する仲間がほしい」

「いつか浜松に行くきっかけをつくってみたい」

そんな小さな関心やアイデアを出発点に、企画づくりから当日の運営まで、事務局が伴走するので安心して始められます。

他にも、イベントを通して同じような思いを持つ人と繋がれたり、情報交換ができるなど様々なメリットがあります。

今回の募集のメインは企画側ですが、もちろんイベント時にはどなたでもご参加いただけますので、参加者として関わってみたいという方も大歓迎です。

ぜひ、ご自身の関心の度合いから、関わり方を選んでいただけると嬉しいです。

楽しみながら浜松との接点が生まれ、そこから人との出会いや次の活動が自然に広がっていく時間を、企画者・参加者の皆さんとともにつくっていくことを目指します。

■「うなぎのぼりアワー」とは？

「うなぎのぼりアワー」は、浜松をテーマにゆるく繋がる時間を、みなさんと共有するプロジェクトです。

首都圏にいながら浜松の魅力に触れたり、浜松に関心のある人同士が出会ったりする、そんな機会を参加者の皆さんと一緒に作っていきます。

大きな活動である必要はありません。

まずは、自分の中にある小さな「好き」や「気になる」をきっかけに、浜松をテーマにした企画イベント、集まりを開いてみることから始まります。

イベント後も、希望する方はオンラインチャンネルなどを通じて、ゆるやかに情報交換や交流を続けることができます。さらに、活動を続けてみたい方には、企画相談や活動紹介の機会など、事務局が継続的にサポートします。

企画以外にも、イベントに参加したり、運営をサポートするなど、関わり方は自由です。みなさんの興味関心の範囲から、自分らしく関われるのがポイントです。

浜松市産業部観光・シティプロモーション課の公式ポータルサイト「うなぎのぼり浜松」にちなんで、企画を通してヒト・モノ・コトの魅力度や幸福度が共創・共育して登っていく時間を共有したい、という思いで名付けました。

■プロジェクトの流れ

公式WEBサイト：https://unaginobori-meetup.jp/

STEP 1：まずは気軽に、浜松をテーマにした企画イベントを開催

たとえば、「遠州綿紬を知ってみる会」「浜松生まれのスイーツ食べ比べ会」「東京から浜松のスポーツチームを応援する会」など、テーマは自由です。

企画づくり、会場調整、当日の運営などは、事務局が一緒に進めます。イベント開催の経験がない方も歓迎します。

STEP 2：イベント後も、希望者はゆるやかにつながれる場へ

イベントをきっかけに、もっと話してみたい、情報交換を続けたいという方は、オンラインチャンネルに参加していただきます。

無理に活動を続ける必要はありません。参加した方の関心に合わせて、浜松に関する話題や企画が自然に広がっていく場を目指します。

STEP 3：続けてみたい活動をサポート

イベントやオンラインでの交流をきっかけに、継続して活動してみたい方には、活動紹介、場所の相談、新規参加希望者への案内、などを通じて、事務局がサポートします。浜松への訪問ツアーに発展させたいなどの希望も事務局が積極的にサポートしていきます。



2027年2月～3月頃には、東京ミッドタウン八重洲／POTLUCK YAESU(https://www.potluck-yaesu.com/)にて、本年度の活動を紹介する展示の機会も予定しています。

■こんな方を募集します

浜松に関するテーマで、東京で小さなイベントや集まりを開いてみたい方を募集します。

イベント立ち上げの経験がなくても、事務局が一緒に伴走しますので、「少し興味がある」という方もぜひご応募ください。

・ 浜松の魅力を誰かと楽しみたい方

・ 浜松で出会った食・文化・人・場所について、もっと深く知ってみたい方

・ 浜松にまつわる活動をしている方

・ 浜松出身・在住ではないけれど、浜松に関心がある方

・ 東京から浜松へ遊びに行くきっかけをつくってみたい方

・ 浜松のスポーツ、音楽、ものづくり、食、観光、移住、まちづくりなどに関心がある方

■テーマは自由です

テーマは、グルメ・スイーツ、観光、推し活、スポーツ、健康、移住、まちづくり、起業など、浜松に関するものであれば自由です。

たとえば、以下のような企画も歓迎します。

・ 浜松餃子以外の浜松グルメを楽しむ会

・ 浜松ゆかりのスイーツを食べ比べる会

・ 東京から浜松のスポーツチームを応援する会

・ 浜松への旅行プランをみんなで考える会

・ 浜松への移住に関心がある人で話してみる会

・ 遠州地域の工芸やものづくりに触れる会

ニッチなテーマでも構いません。

「自分はこれが好き」「誰かと一緒に知ってみたい」と思えるテーマがある方を歓迎します。

※応募多数の場合、事務局にて選定させていただく場合があります。

■サポート内容

どなたでも気軽に企画にチャレンジできるよう、事務局が以下のサポートを行います。

1. 企画・運営の伴走サポート

企画内容の整理、会場選定、当日の運営などを一緒に行います。

2. 告知・集客サポート

イベント実施時の告知や広告配信をサポートします。

3. WEBサイトでの活動紹介

「うなぎのぼりアワー」公式WEBサイトにて、企画者の思いやイベント内容を紹介します。

4. オンラインチャンネルの用意

イベント後も希望者が交流できるオンラインチャンネルの立ち上げをサポートします。

5. 継続や発展のご相談

イベントやオンラインチャンネルのやり取りを経て、継続・発展させたいという方とどう発展させるか、壁打ちや可能な施策のサポートについてお話させていただきます。

6. 活動紹介の場の提供

2027年2月～3月頃に、東京ミッドタウン八重洲／ POTLUCK YAESU(https://www.potluck-yaesu.com/)にて、活動を紹介する展示機会を提供します。

■2026年度 スケジュール

2026年

6月10日（水）：公募開始

7月1日（水）：「うなぎのぼりアワー」キックオフイベント

7月14日（火）：公募締切

7月20日（月）：選考結果通知

8月以降：企画イベントの開催など、活動希望内容に応じて調整

2027年

2月～3月頃：東京ミッドタウン八重洲／POTLUCK YAESU(https://forms.gle/me28vvg9oh77JAQx7)にて活動紹介展示を予定

※スケジュールは進行状況により変更となる場合があります。

■応募フォーム

浜松に関するテーマで、イベント企画に興味がある方はこちらからご応募ください。

お申込フォーム：https://forms.gle/me28vvg9oh77JAQx7

■7月1日（水）開催「うなぎのぼりアワー」キックオフイベント

「うなぎのぼりアワー」のプロジェクト説明に加え、企画のイメージを体験できる仮部活動や、浜松の旬の食材を使った食事を楽しみながら、浜松の魅力に触れるイベントを開催します。

プロジェクトに興味がある方、応募を検討している方は、ぜひご参加ください。

当日会場でのご相談も承ります。

■【同時募集】運営サポートメンバー

詳細・お申込：https://unaginoborihour0701.peatix.com

「うなぎのぼりアワー」を一緒に盛り上げてくれる運営サポートメンバーも募集します。

企画者や参加者としてだけでなく、運営面からプロジェクトに関わりたい方、チャレンジする人を支えたい方、イベントの裏方を経験してみたい方を歓迎します。

こんな方におすすめです。

・ リーダーや参加者とは別の形で、浜松に関わってみたい方

・ 企画にチャレンジする人をサポートしたい方

・ イベント運営や場づくりに関心がある方

運営サポートメンバーに参加したい方、興味がある方は、フォームからお問い合わせください。

サポートメンバーお申込フォーム：https://forms.gle/K3RotnsfDDUfHSJd7

■これまでの経緯

浜松市 観光・シティプロモーション課では、首都圏で浜松の魅力に触れる機会をつくることを目的に、2025年度、首都圏で浜松の魅力を発信する「うなぎのぼりMEETUP」を開催しました。

イベントを通じて、首都圏にいながら浜松を楽しみ、応援してくださる多くの方々との出会いが生まれました。

2026年度は、その流れをさらに一歩進め、イベントに「参加する」だけでなく、自分の好きな浜松や気になるテーマをもとに、企画する側としても関われるプロジェクトとして展開します。

参加者の皆さんとともに、楽しさや関心を共有しながら、東京と浜松をつなぐ新しい関わり方を育ててまいります。



■イベントに関して

主催：浜松市 観光・シティプロモーション課

企画・運営：株式会社花咲爺さんズ

お問い合わせ先：【事務局】hamamatsu@h-g3z.com