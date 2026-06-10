生成AIでアニメ制作できる人材を育成する「AIアニメコース」を新設！受講生募集をスタート!! 6/19（金）にオンライン個別説明会も開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）が運営する未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」はこのたび、生成AI技術を活用してアニメ映像を制作できる人材を約2か月で育成する集中プログラム「AIアニメコース(https://www.cr-ca.com/class-detail/15/)」を新設し、受講生の募集をスタートしました。なお、6月19日（金）に、同コースにご興味をお持ちの方を対象にオンライン個別説明会を開催します。



「C&R Creative Academy」は、受講料無料の未経験者を対象としたゲームクリエイター育成プログラムです。「3Dモーション」や「ゲームエフェクト」など、12のコースがあり、現役のゲームクリエイターたちが講師を務めています。過去5年間で500名以上のプロクリエイターを業界に輩出し、毎年の就職率は90％以上を実現。そんな「C&R Creative Academy」では今回、「AIアニメコース」を新設し、受講生募集をスタートしました。



「AIアニメコース」は、生成AI技術を活用してアニメ映像を制作できる人材を約2か月で育成する集中プログラムです。近年、画像生成AI・動画生成AIの進化により、アニメ制作のワークフローは大きく変化しています。これらの最新技術を理解し、実務で活用できるスキルとして習得します。カリキュラムは基礎からスタートし、AIツールの使い方だけでなく、「どう使うか」「どう制作に落とし込むか」までを重視。実務を想定した課題制作とフィードバックを通じて、現場で通用するアウトプット力を養います。また、修了後はAIスキルが活かせる制作現場や新規領域へのキャリア支援を行います。ご興味をお持ちの方はまずはオンライン個別説明会にご参加ください。



【AIアニメとは】

画像生成AI・動画生成AI・音楽生成AIの飛躍的な進化により、これまで大規模なチームと長期間の制作期間を必要としていたアニメ制作が、少人数あるいは個人でも可能になりつつあります。「AIアニメ」とは、こうした生成AIツールを活用しながら、人間の演出意図とビジョンを核に作品を組み立てていく制作スタイルのアニメーションを指します。本コースでは、AIを単なるツールではなく、自身のクリエイティブを拡張するパートナーとして使いこなすことを目指します。AIへの知見と映像への造詣を組み合わせることで、ディレクション領域と実制作領域の両方で活動の場が広がります。



現在、以下のような事例があります。

・AIを活用した映像クリエイター（CM・MV・ショートアニメ等）

・AIアニメ作品の監督・演出

・既存のスタジオ／制作会社における AI活用ワークフローの設計・運用

・個人または小規模チームでのオリジナルアニメ作品制作



▼AIアニメのサンプル

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HiiSFfjWaqk ]

https://youtu.be/HiiSFfjWaqk?si=BMnLg43edRdF02Zz

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CwQxVC59MnY ]

https://youtu.be/CwQxVC59MnY?si=_ChdTEFQr3_Vb7k4

※この映像はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。





【C&R Creative Academyとは】

「3DCGキャラクターモデル」「3DCG背景モデル」「3Dモーション」「VFX/ゲームエフェクト」「モーショングラフィックス」「CGブラッシュアップ」「夜間モデル＜キャラ・背景＞」「ゲームエンジニア」「ゲームプランナー」「2DCGアニメーター」「Webデザイン」「ゲームUI/UXデザイン」の12のコースがあり、いずれも豊富な開発経験を持つ現役クリエイターが講師を務めます。制作技術を身につけるだけではなく、ポートフォリオの作成アドバイスも実施し、就業に至るまで全面サポートいたします。これまでに本講座を修了された方の就職率は90％以上！講座受講料は全て無料です。



Webサイト：https://www.cr-ca.com/

X：https://twitter.com/cr_C_Academy

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC5Q99vUthz97cfGC6xleSjA

C&R Creative Academy「AIアニメコース」概要

■受講期間

2か月間～

※アカデミー入学以降の受講期間です。期間は受講生の進捗状況によって前後します



■受講時間

平日 月～金 土日祝休み 19：00～21：00（コアタイム）

※上記時間帯は講師よりリアルタイムでフィードバックを受けることができる時間帯となります。

課題制作にあたり、自主学習の時間は各自確保いただき、制作に取り組んでいただくこととなります。

★受講時間外や土日は、講師の対応はありませんが自習は任意です（月50時間以上、週15時間の稼働を推奨しております）



■受講料

無料（受講前に当社指定の選考［面接］があります。）

本コース受講希望の場合は、Game Creators Farmにご参加いただきAI基礎課題を制作いただきます。

選考申込時には「AI基礎課題作品」＋「自主制作作品」を面接資料と合わせてご提出ください。



■カリキュラム

C&R Creative Academy（本科）受講の前に、Game Creators Farmへご参加いただき、基礎知識を身に付けてからの講習を想定しています。

Game Creators Farm

・基礎：基礎資料から基礎知識の習得、読了

・応用：実際に1つのテーマに沿って動画の生成

C&R Creative Academy（AIアニメコース 本科）

・課題（1）：アニメ調のCM制作

・課題（2）：企画書をもとにMV制作



■講義形式

オンライン（Discord）



■修了条件

各課題を完了させること

※修了後は当社のPlanet Design Studioへの就職or当社エージェントによる就職サポートにて支援します



■必須設備

インターネット接続環境が整っているPC、また簡単な動画編集が可能なスペック

（ Windowsの場合：Intel Core i5 以上、またはAMD Ryzen 5以上 ・メモリ：8GB以上を推奨）



■応募資格

・本気でAIアニメーターを目指し、業界で就職したいと思っている方

・コース指定の時間、期間に講座受講が可能な方

・C&R社指定の試験（面接）を通過された方

・ご自身でPC、各種生成AIツール、動画編集ソフトなどの機材およびソフトの用意ができる方

・生成AIに興味関心がある方



▼AIアニメコースの詳細・お申し込みはこちらから

https://www.cr-ca.com/class-detail/15/(https://www.cr-ca.com/class-detail/15/)

C&R Creative Academy「AIアニメコース」オンライン個別説明会

■日時

2026年6月19日（金）19：30～20：30＜ライブ配信＞



■場所

オンライン



■対象

・C&R Creative Academy「AIアニメコース」に興味をもってる方

・未経験からゲーム・エンタメ業界でプロフェッショナルとして生きていきたい方



■参加費

無料



▼「AIアニメコース」のオンライン個別説明会のお申し込みはこちらから

https://go.cr-ca.com/l/924692/2026-05-26/2nx8w1?_gl=1*2zolcq*_gcl_au*OTg3MjI2MjA4LjE3ODAzODE5MDI.*_ga*MjExMjg5MTY1Ni4xNzgwMzgxOTAy*_ga_17L6K3DQ64*czE3ODA0NTQzMjEkbzIkZzEkdDE3ODA0NTU1NzUkajUzJGwwJGgw#_ga=2.230741403.549226465.1780381902-2112891656.1780381902(https://go.cr-ca.com/l/924692/2026-05-26/2nx8w1?_gl=1*2zolcq*_gcl_au*OTg3MjI2MjA4LjE3ODAzODE5MDI.*_ga*MjExMjg5MTY1Ni4xNzgwMzgxOTAy*_ga_17L6K3DQ64*czE3ODA0NTQzMjEkbzIkZzEkdDE3ODA0NTU1NzUkajUzJGwwJGgw#_ga=2.230741403.549226465.1780381902-2112891656.1780381902)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

C&R Creative Academy事務局

Email：creative-academy@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



＜ゲーム関連セミナー・講座・サービス＞

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)