【名古屋市東区】インターナショナルスクール（英語保育園）の園児たちが消防士へ「ありがとう」を届ける！

株式会社アライブ消防士さんにお手紙を自慢げに見せる子どもたち

株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営するアライブインターナショナルスクール（英語保育園）では、2026年5月11日（月）から16日（土）までの1週間、「サンキューウィーク "Thank You Week"」を開催し、その活動の中で名古屋市消防局の東消防署富士塚出張所を訪問しました。そして、市民の安全を守る消防士の皆さまに、子どもたちから手作りのメッセージカードを贈りました。

この取り組みは、子どもたちが身近な人への感謝の気持ちを言葉で表現することを通じて、共感力や思いやり、コミュニケーション力といった非認知能力を育むことを目的としてアライブのスクール全体が毎年実施している教育活動です。期間中、子どもたちは家族や友だちへの感謝の気持ちをメッセージやアートクラフトで表現するとともに、地域で働く方々へ感謝の気持ちを届けました。

感謝の輪を地域へ

子どもたちには不思議な力があります。子どもたちの笑顔や幸せそうな姿は周囲の大人たちにも伝わり、その温かな気持ちはさらに周囲へと広がっていきます。アライブでは、感謝の輪を家庭だけでなく地域へ広げる取り組みとして、これまでに、給食を届けてくださる業者の方々や地域のコンビニエンスストアの皆さま、アライブイングリッシュスクール東校周辺で見守ってくださっている地域の方々へ、子どもたちが作ったメッセージカードや感謝の言葉を届けています。今年度は、名古屋市の東消防署富士塚出張所を訪問し、子どもたちは、私たちの暮らしや安全を守ってくださっている消防士の皆さまへ、心を込めて作ったメッセージカードをプレゼントしました。

消防士さんと一緒のお写真

「これは私が書いたんだよ！」「この絵を描いたの！」「見て見て！」と、自分が作ったカードを消防士の皆さまに一生懸命説明しながら手渡す姿がとても印象的でした。「どうやったら消防士になれるの？」「かっこいい！」と消防署の職員の方々ともコミュニケーションを育んでいました。子どもたちにとっては、ただカードを渡すだけではありません。「自分の気持ちを相手に伝えたい」、「自分が頑張って作ったものを見てもらいたい」という純粋な思いがあふれていました。消防士の皆さまは、そんな子どもたちを温かく迎えてくださり、消防車の見学や記念撮影など貴重な体験の機会を提供してくださいました。子どもたちは、地域社会を支える仕事について学ぶとともに、自分たちの感謝の気持ちが相手に届き、喜んでもらえる体験をすることができました。

※写真掲載許可あり

ご家族へは手作りの花束と感謝のメッセージを

インターナショナルスクール（英語保育園）の子どもたちは、ご家族への感謝の気持ちを込めて、画用紙やカラフルなポンポンを使ったオリジナルのブーケクラフトを制作しました。完成した花束には、一人ひとりが英語で書いたメッセージカードを添え、お迎えの際に保護者の方へ笑顔で手渡しました。

また、今回のサンキューウィークでは、子どもたちが「誰に感謝を伝えたいか」の集計も行いました。その結果、インターナショナルスクール（英語保育園）の園児たちは、全員が家族に向けてメッセージを書いていました。メッセージの内容としては、「ご飯を作ってくれてありがとう」「遊んでくれてありがとう」「いつも一緒にいてくれてありがとう」といった言葉が多く見られました。この結果からは、園児にとって家族、とりわけ保護者の存在が最も身近で大切な存在であることがうかがえます。また、日々当たり前に感じている家族の支えに気づき、それを言葉にして伝える経験が、感謝の心や共感力を育む機会になっていることが分かりました。現在アライブでは、子どもたちが「誰に」「どのような感謝の言葉」を伝える傾向があるのかについて分析を進めています。今後はアライブイングリッシュスクール（英会話スクール）の子どもたちとの比較も行い、年齢や学習環境による違いについても検証していく予定です。

なぜ「サンキューウィーク」を継続するのか

近年、世界の教育現場では、学力だけでは測れない「非認知能力」の重要性が注目されています。非認知能力とは、共感力、協働力、自己肯定感、コミュニケーション力、レジリエンス（困難を乗り越える力）など、生涯にわたって人生を支える力です。

アライブが毎年「サンキューウィーク」を実施している理由は、単に「ありがとうを言う習慣」を身につけるためではありません。感謝の気持ちを持つことで、人は不足しているものではなく、すでに与えられているものや周囲の支えに目を向けやすくなります。例えば、子どもたちが「お母さんがご飯を作ってくれる」「お父さんが送り迎えをしてくれる」「地域の方が見守ってくれている」といった日常の優しさに気づくことは、自分が多くの人に支えられていることを知る大切な機会です。また、自分の成長を支えてくれる家族や友人、先生、地域の人々の存在に気づくことは、人とのつながりや社会との関わりを実感する経験にもなります。こうした気づきは、共感力や思いやりを育み、自分も誰かの役に立ちたいという気持ちにつながっていきます。

さらに、日本では自分の気持ちを言葉で表現することに苦手意識を持つ人も少なくありません。だからこそ、子どもの頃から感謝の気持ちを言葉や行動で伝える経験を積むことが大切だと考えています。誰かの優しさに気づき、「ありがとう」を伝える。その小さな積み重ねが、コミュニケーション力や自己肯定感を育み、将来、地域や社会の一員として人と協力しながら生きていく力につながると、アライブは考えています。

アライブインターナショナルスクールからのメッセージ

「ありがとう」という言葉には、人と人をつなぐ力があります。ただ、私たちは子どもたちに単に「ありがとう」と言うことを教えたいのではなく、自分が多くの人に支えられていることに気づき、人とのつながりを感じられる心を育てたいと考えています。私たちアライブ自身も、多くの方々とのつながりに支えられて歩んできました。特に新型コロナウイルスが蔓延し始めた頃、先の見えない状況の中で、保護者の皆さまと子どもたちからいただいた励ましの言葉や温かなメッセージ、ご家庭で元気に過ごす子どもたちの写真に何度も勇気づけられました。

教育は学校や園だけで成り立つものではありません。子どもたちを中心に、ご家庭、地域、そして多くの方々とのつながりによって支えられています。だからこそ私たちは、子どもたちにも「自分はたくさんの人に支えられている」ということを感じてほしいと願っています。

英語教育は単に言葉を学ぶことではありません。英語を使って人とつながり、世界とつながり、自分らしく生きる力を育むことです。そして、その土台となるのが、人への感謝や思いやり、人とのつながりを大切にする心だと考えています。アライブではこれからも、英語教育と非認知能力育成を融合した教育を通じて、未来を担う子どもたちの成長を支えてまいります。

サンキューウィークの様子はこちら(https://alive-co.com/7262/)

アライブインターナショナルスクールについて

家族に渡す手作りブーケを持つ子どもたち

アライブインターナショナルスクールは、名古屋市東区にある英語イマージョン教育を実践する名古屋市の認可外保育施設です。外国人講師と保育士・看護師などの日本人スタッフが協力しながら、英語力だけでなく、子どもたちの非認知能力や探究心、創造性（クリエイティビティ）を育む教育を行っています。日々の生活や体験学習、プロジェクト学習を通じて、子どもたちは英語を自然に身につけるとともに、自ら考え、挑戦し、仲間と協力する力を育んでいます。

名称：アライブインターナショナルスクール(https://alive-co.com/international/)

運営：株式会社アライブ

代表者：三井博美

所在地：愛知県名古屋市東区泉1-21-15大日ビル2F

電話番号：052-228-4833

対象年齢：2歳～就学前

教育の特色：英語イマージョン教育・非認知能力の育成・STEM教育・探究学習 ・野外学習・遠足・アート・体操・体育プログラム（専門講師による指導）・多文化理解・国際交流

課外プログラム：プロバレリーナによるバレエレッスン・リトミックレッスン・アートレッスンなど

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEMスクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育コラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。