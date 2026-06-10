「2026 IBSA Goalball World Championships」 開幕！女子はポーランドに、男子はアルゼンチンに勝利しともに順調な白星発進！

一般社団法人日本ゴールボール協会

2026年6月10日（水）に「2026 IBSA Goalball World Championships」が開幕いたしました。女子は初戦、ポーランドと対戦し、10-0で勝利。男子は、アルゼンチンと対戦し、11-1で勝利。ともに開幕戦を制し、順調なスタートを切りました。

■大会1日目（予選）結果

女子 日本 10-0 ポーランド

男子 日本 11-1 アルゼンチン

■試合を終えた女子キャプテン高橋選手からのコメント

- 第1試合振り返っていかがですか？

初戦ポーランド戦10対0でコールドで勝利することができて、今はすごくほっとした気持ちと嬉しい気持ちでいっぱいです。

- 一番印象に残ったところはどのシーンですか？

得点を取ったところにしつこく重ねられたことがすごく良かったと思っています。それが連続得点につながり、チームとしても盛り上がっていくことができました。安室選手の9-3のボールや木村選手の0からのボールで連続得点を生み出せたことは、すごく良かったところだと思っています。

- 次の試合に向けて一言お願いします。

自分たちで課題をしっかり振り返りつつも、いい雰囲気でできたと思うので、そこをしっかり持っていって明日のウクライナ戦も頑張っていきたいと思います。

■試合を終えた男子キャプテン金子選手からのコメント

- 第1試合振り返っていかがですか？

それぞれができる役割をやりきれたと思いますし、ベンチワークもうまくはまってできたなと思っています。

- 初戦は緊張しましたか？

2年ぶりの公式大会だったので、僕自身、逆に緊張するかどうかちょっと不安だったんですけど、僕はちゃんと緊張したのでいつも通りの大会だなと思って、緊張自体が安心材料になってよかったなと思います。

- 次の試合どんな感じでチームを引っ張っていきたいですか？

キャプテンとして自分のプレーで見せる部分をしっかり見せて、得点を取ってチームを引っ張りつつ、仲間を信じて、チームみんなでもう一勝して、ちゃんと着実に優勝に近づいていきたいと思います。

- 日本で待っている皆さんに一言メッセージお願いします。

はい、初戦突破できて本当に皆さんの応援のおかげです。一つずつ勝っていくので引き続き応援よろしくお願いします。

■試合映像

https://www.youtube.com/live/EUiymu7jdq4?si=1MJSvuYho6Kk_SA5

■関連リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000101312.html

■大会概要

【大会名】2026 IBSA Goalball World Championships

【大会期間】2026年6月6日（土）～16日（火）※試合は6月10日（水）～15日（月）

【開催地】中国・杭州（Hangzhou, China）

■今後の日本戦スケジュール ※日本時間

6月11日（木）

10:00 女子 日本 vs ウクライナ

17:30 男子 日本 vs フィンランド

6月12日（金）

11:30 女子 日本 vs カナダ

16:00 男子 日本 vs ポーランド

6月13日（土）

16:00 女子 準々決勝

20:30 男子 準々決勝

6月14日（日）

17:30 女子 準決勝

19:00 男子 準決勝

6月15日（月）

16:00 女子 3位決定戦

17:30 男子 3位決定戦

19:00 女子 決勝

20:30 男子 決勝