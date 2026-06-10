石川県主催「AIエージェント時代の企業DXセミナー」を金沢で開催

株式会社ノーコードソリューションズ

株式会社ノーコードソリューションズ（代表取締役社長：仙入 功樹）は、2026年7月21日（火）に石川県主催で開催される 「AIエージェント時代の企業DXセミナー ～Claude Codeの実画面デモで学ぶ実務活用～」 に講師として登壇します。生成AIの「次」のフェーズとして注目されるAIエージェント型ツール「Claude Code」の実際の操作画面を公開し、単なる機能紹介にとどまらず、企業のDX推進・業務改善にどう直結するのかを、京都大学発スタートアップの代表が解説します。会場は金沢クルーズターミナル、参加費は無料（要事前申込）、定員は先着30名です。

▪️開催背景

ChatGPTをはじめとする生成AIの活用が広がる一方、「試してはみたが、実際の業務改善まで踏み込めていない」という声は依然として多く聞かれます。いま最も注目されるのが、自然言語の指示で自律的にタスクを遂行するAIエージェント型ツール「Claude Code」です。

本セミナーは、石川県が県内企業のDX推進・経営支援の一環として企画したものです。機能の概要説明にとどまらず、実際の操作画面（実画面デモ）をご覧いただきながら「自社の業務でどう使うか」という実践的な視点で解説いたします。

▪️プログラム



・【実演】 「Claude Code」実画面デモ・操作感の検証

・【事例】 実務における導入・応用シナリオの紹介

・【質疑】 講師とのディスカッション

▪️このセミナーで得られること



・AIエージェントと従来型生成AI（ChatGPT等）の違いを、実例で理解できる

・実際の操作画面を通じて、Claude Codeが業務でどう動くかを体感できる

・事務作業の自動化・データ処理・レポート作成など、現場で使える活用シーンが分かる

・自社のDX推進・業務改善への落とし込み方を、講師とのディスカッションで持ち帰れる

▪️開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/179817/table/7_1_6a4b817bc85643c5af3f3e78e04f29f6.jpg?v=202606110951 ]▪️登壇者プロフィール

仙入 功樹（せんにゅう こうき）

株式会社ノーコードソリューションズ 代表取締役社長



京都大学発のスタートアップとして、最先端のAI技術・ノーコード技術を用いた企業のDX支援を展開。AIの深い知識とスピーディーな開発をもとにした業務改善が得意。PMやエンジニアだけでなく、ウェビナー講師やエバンジェリストも務める。

▪️お申し込み

定員30名・先着順のため、お早めにお申し込みください。

申し込みはこちら :https://forms.office.com/r/9eYg0WF163

▪️会社概要

ノーコードソリューションズは、「テクノロジーの力で、すべての企業にDXを」を理念に掲げ、AI導入支援・AI開発・AI人材研修を通じた企業のDX・AX推進を支援しています。

DifyやBubbleなどのノーコード・ローコードツールと、Python・JavaScriptなどの専門技術を組み合わせ、戦略策定から開発・現場定着・運用までを一気通貫で提供。エンジニアリソースが限られる中小企業でも、低コスト・短納期でAI活用を実現できる体制を構築しています。

ノーコードの手軽さとプロフェッショナルの技術力を両立させた独自のアプローチで、業種を問わず幅広い企業のビジネス変革に取り組んでいます。



会社名：株式会社ノーコードソリューションズ

代表者：代表取締役社長 仙入 功樹

所在地：〒600-8208 京都府京都市下京区小稲荷町85-2 Grand-K 京都駅前ビル 201

事業内容：Claude Code法人研修、ノーコード／AI活用コンサルティング、AI受託開発

URL：https://nocode-sol.co.jp/