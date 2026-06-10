『ペルソナ４ リバイバル』についてのトークもお届け「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第3回 6月12日（金）19:00配信決定！

株式会社セガ

『ペルソナ』シリーズのグッズやイベントを紹介する情報番組「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第3回を、6月12日（金）19:00より配信いたします。

また、本番組の配信にあわせて、30周年記念グッズが当たる「フォロー＆感想リプライキャンペーン」も実施予定です。

●「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第3回 6月12日（金）19:00配信

MCは松澤ネキさん。ゲストには小清水亜美さん（『ペルソナ４』シリーズ天城雪子役）を迎え、30周年を記念したグッズやイベント情報をたっぷりご紹介します。

さらに今回は、「P-STUDIO」総合プロデューサーの和田和久も登場。

先日、発売日が2027年2月18日（木）に決定した『ペルソナ４ リバイバル』についてのトークもお届けします。ぜひご覧ください。

■放送日時：6月12日（金) 19:00

■MC：松澤ネキ

■ゲスト：小清水亜美

■視聴URL https://youtu.be/iaKGCYgo6rU

※番組は事前に収録された内容です。

●「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第3回「フォロー＆感想リプライキャンペーン」

「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第3回の配信を記念して、Xの「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）」にて、「P30th ロゴ Tシャツ（白）」が3名様に当たる「フォロー＆感想リプライキャンペーン」を、6月12日（金）19:00より実施いたします。ぜひ番組をご覧のうえ、ご参加ください。

【応募方法】

（１）「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）」をフォロー！

（２）該当の投稿に感想をリプライして応募完了！

＜賞品＞

「P30th ロゴ Tシャツ（白）」3名様

＜応募締切＞

2026年6月12日（金）19:00～6月26日（金）23:59 まで

＜当選発表＞

「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）からDMでご連絡

※投稿にあたりましては、X(旧Twitter)の利用規約を遵守した上で投稿してください。

※非公開のアカウントは抽選の対象外となります。

※ポスト内容は公式にて紹介、お取り上げさせていただく可能性がございます。

※当選のご連絡は「@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)」からDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡させていただきます。Xの設定からDMの受信設定をお願いします。

※DM(ダイレクトメッセージ)の受信は、[設定とサポート/設定とプライバシー/プライバシーと安全/ダイレクトメッセージ]から設定できます。詳細はXヘルプセンターをご参照ください。

※商品の発送は国内のみに限ります。

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