全国高校 e-Motorsports 選手権 アオハル GP 2026 ～supported by グランツーリスモ～ 8月4日開催
ウエインズトヨタ神奈川株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：宮原 漢二、以下ウエインズトヨタ神奈川）は、高校生を対象とした「全国高校 e-Motorsports 選手権 アオハル GP 2026～supported by グランツーリスモ～」（以下、本大会）を2026年8月4日（火）に開催することをお知らせいたします。
本大会は、本日6月10日より参加する選手の募集を開始いたします。
また、本大会の運営には、eスポーツ事業に取り組む通信事業者の中部テレコミュニケーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中島 弘豊、略称：ctc）が参画します。
さらに、本大会に先立ち7月には、レーシングドライバー大湯 都史樹選手、プロeモータースポーツ TakuAn 選手、菅原 達也選手ら豪華ゲストに加え、2026年2月開催のプロローグイベントに参加したアオハル GP OB選手等が参加するエキシビションマッチが開催され、その様子を配信いたします。
背景
ウエインズトヨタ神奈川はこれまで、地域貢献やクルマファンづくりの一環として e-Motorsports に取り組んできました。特に若年層に対して「クルマ」を好きになってほしい・身近に感じてほしいという思いから、2026年2月21日に全国の高校生トップ選手を招待して「アオハル GP ～supported by グランツーリスモ～ プロローグ」を開催いたしました。そして本年8月に、高等学校・高等専門学校に通う現役学生が広く参加可能な、全国の高校対抗大会として、「全国高校 e-Motorsports 選手権 アオハル GP 2026～supported by グランツーリスモ～」を開催いたします。
ctc はこれまで培った eスポーツイベント運営のノウハウを活かし、2月プロローグイベントにつづき、本大会の企画・運営を行います。特に、昨年12月まで開催していた全国の高校生以上の学生を対象にした eスポーツ大会「ExCROSS BLUE LEAGUE 2025」では、多くの学生に参加いただき、若手プレイヤーの活躍の場を創出してまいりました。
学生と e-Motorsports がつながる懸け橋となり、e-Motorsports を通じて自動車業界全体を盛り上げてまいります。
大会開催にあたる想い
今までグランツーリスモに馴染まれてきた方はもちろん、新たに e-Motorsports を始めてみたいと考えている方も、仲間と一緒に参加することでアオハル（青春）の１ページを刻み、思い出をつくっていただきたいと考えています。
また、7月に開催するエキシビションマッチでは、リアルのモータースポーツで活躍している選手やグランツーリスモ優勝経験のある選手も出場し、8月の本大会に向けてリアルとバーチャルの両面から盛り上げてまいります。
大会概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55994/table/13_1_9e3f127108b92f8d6e08fe96b4219039.jpg?v=202606110951 ]
※同日にアオハル GP エキシビション PRIDE MATCH vol.2～supported by グランツーリスモ～ も開催
アオハル GP エキシビション PRIDE MATCH vol.1 ～supported by グランツーリスモ～ 概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55994/table/13_2_7c60e8f18a817a63cd67717b074d76e0.jpg?v=202606110951 ]
出演者情報 ※50音順
WEINS 鵜飼 幸希選手
WEINS 藤岡 航選手
SCARZ TakuAn選手
SCARZ Rin選手
ZETA DIVISION 菅原 達也選手
ZETA DIVISION 奥本 博志選手
FENNEL 大湯 都史樹選手
ゲスト 平手 晃平選手
その他、豪華ゲストも出演予定
会社概要
ウエインズトヨタ神奈川株式会社
代表取締役社長：宮原 漢二
所在地：神奈川県横浜市中区山下町33
設立：1956年
資本金：1000万円
従業員数：4,524名（2026年4月時点）
コーポレートサイト：https://www.weins-toyota-kanagawa.co.jp/corporate
主な事業内容
新車（トヨタ・レクサス）の販売
U-Car（中古車）の販売
自動車の整備・点検・修理
自動車関連部品、用品、オイルなどの販売
損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
自動車のリース事業
自動車の買取り事業
携帯電話（au）の販売
社名：中部テレコミュニケーション株式会社
略称：ctc（小文字）
代表取締役社長：中島 弘豊
所在地：愛知県名古屋市中区錦1-10-1
設立：1986年
資本金：388億1648万円
従業員数：993名（2026年4月時点）
株主：KDDI株式会社、中部電力株式会社
コーポレートサイト：https://www.ctc.co.jp
主な事業内容
【コンシューマ事業（個人のお客さま向け）】
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県において高速・高品質な光インターネットサービス「コミュファ光」をご提供
お客さまの毎日の暮らしを総合的に豊かにするサービスをラインナップした「コミュファlife+」の提供
【ソリューション事業（法人のお客さま向け）】
光ファイバーネットワーク、データセンター
DXやセキュリティ、ヘルスケア等におけるICTソリューションの提供
【eスポーツ事業】
eスポーツイベントの企画・運営、制作、コンサルティング、eスポーツを通じた新規事業創出、常設 eスポーツスタジアム「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」の運営、施設デザイン、設計
2025年以降、JAF（日本自動車連盟）公認の国内唯一の e モータースポーツ大会「UNIZONE（ユニゾーン）」に参画