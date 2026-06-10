全国高校 e-Motorsports 選手権　アオハル GP 2026 ～supported by グランツーリスモ～ 8月4日開催

ウエインズトヨタ神奈川株式会社

ウエインズトヨタ神奈川株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：宮原 漢二、以下ウエインズトヨタ神奈川）は、高校生を対象とした「全国高校 e-Motorsports 選手権 アオハル GP 2026～supported by グランツーリスモ～」（以下、本大会）を2026年8月4日（火）に開催することをお知らせいたします。

本大会は、本日6月10日より参加する選手の募集を開始いたします。

また、本大会の運営には、eスポーツ事業に取り組む通信事業者の中部テレコミュニケーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中島 弘豊、略称：ctc）が参画します。

さらに、本大会に先立ち7月には、レーシングドライバー大湯 都史樹選手、プロeモータースポーツ TakuAn 選手、菅原 達也選手ら豪華ゲストに加え、2026年2月開催のプロローグイベントに参加したアオハル GP OB選手等が参加するエキシビションマッチが開催され、その様子を配信いたします。

背景

ウエインズトヨタ神奈川はこれまで、地域貢献やクルマファンづくりの一環として e-Motorsports に取り組んできました。特に若年層に対して「クルマ」を好きになってほしい・身近に感じてほしいという思いから、2026年2月21日に全国の高校生トップ選手を招待して「アオハル GP ～supported by グランツーリスモ～ プロローグ」を開催いたしました。そして本年8月に、高等学校・高等専門学校に通う現役学生が広く参加可能な、全国の高校対抗大会として、「全国高校 e-Motorsports 選手権 アオハル GP 2026～supported by グランツーリスモ～」を開催いたします。

ctc はこれまで培った eスポーツイベント運営のノウハウを活かし、2月プロローグイベントにつづき、本大会の企画・運営を行います。特に、昨年12月まで開催していた全国の高校生以上の学生を対象にした eスポーツ大会「ExCROSS BLUE LEAGUE 2025」では、多くの学生に参加いただき、若手プレイヤーの活躍の場を創出してまいりました。

学生と e-Motorsports がつながる懸け橋となり、e-Motorsports を通じて自動車業界全体を盛り上げてまいります。

大会開催にあたる想い

今までグランツーリスモに馴染まれてきた方はもちろん、新たに e-Motorsports を始めてみたいと考えている方も、仲間と一緒に参加することでアオハル（青春）の１ページを刻み、思い出をつくっていただきたいと考えています。

また、7月に開催するエキシビションマッチでは、リアルのモータースポーツで活躍している選手やグランツーリスモ優勝経験のある選手も出場し、8月の本大会に向けてリアルとバーチャルの両面から盛り上げてまいります。

大会概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55994/table/13_1_9e3f127108b92f8d6e08fe96b4219039.jpg?v=202606110951 ]

※同日にアオハル GP エキシビション PRIDE MATCH vol.2～supported by グランツーリスモ～ も開催

アオハル GP エキシビション PRIDE MATCH vol.1 ～supported by グランツーリスモ～ 概要

出演者情報 ※50音順

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55994/table/13_2_7c60e8f18a817a63cd67717b074d76e0.jpg?v=202606110951 ]WEINS 鵜飼 幸希選手WEINS 藤岡 航選手SCARZ TakuAn選手SCARZ Rin選手ZETA DIVISION 菅原 達也選手ZETA DIVISION 奥本 博志選手FENNEL 大湯 都史樹選手ゲスト 平手 晃平選手

その他、豪華ゲストも出演予定

会社概要

ウエインズトヨタ神奈川株式会社

代表取締役社長：宮原 漢二

所在地：神奈川県横浜市中区山下町33

設立：1956年

資本金：1000万円

従業員数：4,524名（2026年4月時点）

コーポレートサイト：https://www.weins-toyota-kanagawa.co.jp/corporate

主な事業内容

新車（トヨタ・レクサス）の販売

U-Car（中古車）の販売

自動車の整備・点検・修理

自動車関連部品、用品、オイルなどの販売

損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務

自動車のリース事業

自動車の買取り事業

携帯電話（au）の販売

社名：中部テレコミュニケーション株式会社

略称：ctc（小文字）

代表取締役社長：中島 弘豊

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-10-1

設立：1986年

資本金：388億1648万円

従業員数：993名（2026年4月時点）

株主：KDDI株式会社、中部電力株式会社

コーポレートサイト：https://www.ctc.co.jp

主な事業内容

【コンシューマ事業（個人のお客さま向け）】

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県において高速・高品質な光インターネットサービス「コミュファ光」をご提供

お客さまの毎日の暮らしを総合的に豊かにするサービスをラインナップした「コミュファlife+」の提供

【ソリューション事業（法人のお客さま向け）】

光ファイバーネットワーク、データセンター

DXやセキュリティ、ヘルスケア等におけるICTソリューションの提供

【eスポーツ事業】

eスポーツイベントの企画・運営、制作、コンサルティング、eスポーツを通じた新規事業創出、常設 eスポーツスタジアム「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」の運営、施設デザイン、設計

2025年以降、JAF（日本自動車連盟）公認の国内唯一の e モータースポーツ大会「UNIZONE（ユニゾーン）」に参画