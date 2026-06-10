渋谷再開発6,000億円の全容が始動 ─「東急」のインタビューレポートを配信｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」
株式会社エンヴァリス
インタビューレポートはこちら :
https://envalith.com/ja/companies/9005/reports/019eb0fb-1dbb-7786-98ab-263eaac4cbf3?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=interview&utm_content=9005
- 渋谷再開発6,000億円投資の確実な執行体制
- 規律ある財務戦略とバランスシートの最適化
- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。
- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。
次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、東急株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：堀江 正博、証券コード：9005、以下「東急」）の2026年3月期 通期決算 インタビューレポートを配信いたしました。
インタビューレポートはこちら :
https://envalith.com/ja/companies/9005/reports/019eb0fb-1dbb-7786-98ab-263eaac4cbf3?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=interview&utm_content=9005
レポートから見える「3つのポイント」- 全事業横断の価格転嫁と収益成長の設計図
- 渋谷再開発6,000億円投資の確実な執行体制
- 規律ある財務戦略とバランスシートの最適化
次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」
日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。
- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。
- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。
https://www.envalith.com