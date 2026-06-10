【リニューアルしたティースタンドで彩る】「アフタヌーンティーセット ～Pure Peach～」ご予約受付開始

株式会社ホライズン・ホテルズ 金沢ホテル事業所

ANAクラウンプラザホテル金沢（金沢市昭和町／総支配人 玉置 滋憲）では、1階カスケイド ラウンジにて、旬の白桃を主役にした「アフタヌーンティーセット ～Pure Peach～」を、7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で提供いたします。なお、ご予約は、6月10日（水）午前10時より受付を開始いたしました。

本商品は、みずみずしく上品な甘さが魅力の白桃を、さまざまなスタイルで楽しめるアフタヌーンティーです。また、今回よりスイーツを盛り付けるティースタンドを一新。愛らしさと洗練された美しさを兼ね備えた新デザインのスタンドが、優雅なティータイムをより華やかに演出します。

白桃が主役のスイーツが全10種

詳細を見る :https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/offers-restaurants/lounge-afternoontea-peach/

スイーツは、丸い形が愛らしい「白桃ドームケーキ」をはじめ、「白桃タルト」「白桃カスタードパイ」「白桃ミニクレープ」など、白桃の魅力をさまざまな表情で楽しめるアイテムを10種ご用意しました。フレッシュな白桃を贅沢に使用した、桃好きの方を魅了する品揃えです。（画像はスイーツの一部）

白桃ドームショートケーキ白桃タルト白桃カスタードパイ白桃ミニクレープ白桃とアールグレイムース白桃アガージュレ

セイボリーにも桃を使用

セイボリー盛り合わせプレート（チキンサルサバーガー、桃のヴィシソワーズ、チェリートマトのカプレーゼ など）選択メニューの温製（クロッフル・ガレットバー）選択メニューの冷製（サーモンとアボカドのフリュイ仕立て マンゴーとライムのアクセント）

セイボリーは、彩り豊かな盛り合わせプレートと、温製と冷製から選べる一皿、計2種類をご提供。盛り合わせプレートには、桃色のミニバーガーや、桃の冷製スープなどがラインナップ。セイボリーでも桃テイストをお楽しみいただけます。

ドリンクは、紅茶やコーヒーをはじめとする豊富な種類をフリーフローでご提供いたします。さらに、7月8月は、夏季限定のハーブティーが新登場。全16種類からお好みのドリンクをお好きなだけお楽しみいただけます。（ご提供時間：2時間）

【ドリンクメニュー】

コーヒー（アイス／ホット）、カフェラテ（アイス／ホット）、ティー（アイス）、ミルク（アイス／ホット）、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュース、献上加賀棒茶

＜TWGティーセレクション＞

＜TWG＞ナポレオンティー（キャラメルにバニラで香り付けしたティー）

＜TWG＞フルーツマウンテンティー（フルーツやドライフラワーをブレンドしたティー）

＜TWG＞ダージリンティー

＜ハーブ農園 ペザン製 ホテルオリジナルハーブティー＞

・夏の新作「エテ」（ペパーミント、ラベンダー、エルダーフラワー）

・ボヌール Bonheur（ローズマリー、カモミール、バラ）

刷新したアフタヌーンティースタンドで提供する「アフタヌーンティーセット～Pure Peach～」。洗練されたビジュアルと桃のみずみずしい味わいを存分にお楽しみいただける当ホテルの自信作です。

概要

リニューアルしたアフタヌーンティースタンドでご提供

商品名称： アフタヌーンティーセット ～Pure Peach～

提供期間： 2026.7.1（水）～8.31（月）※前日までの要予約

提供時間： 1:00p.m.～5:00p.m. ※ご利用時間：120分

料 金： \5,800（16種類のフリーフロードリンク付き）

提供会場： ANAクラウンプラザホテル金沢 1FL. カスケイド ラウンジ

＊記載の料金は税金・サービス料込みです。

詳細を見る :https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/offers-restaurants/lounge-afternoontea-peach/

ご予約・お問い合わせ

提供会場の吹き抜けで開放感溢れるカスケイド ラウンジ

オンライン、または お電話にて（カスケイド ラウンジ直通：076-224-9802）

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com、その他FacebookやInstagramなどのSNSをご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

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ANAクラウンプラザホテル金沢は1990年に金沢全日空ホテルとして誕生、2007年ANAクラウンプラザホテル金沢へリブランド。加賀百万石の城下町の趣を今に色濃く残す金沢の玄関口金沢駅前に位置し、この気品ある街のシンボルとして親しまれています。石川県立音楽堂に隣接、15年に開通した北陸新幹線金沢駅兼六園口からは徒歩1分と抜群のアクセスを誇り、観光およびビジネスの拠点として最適です。くつろぎと機能性を備えた249の客室と国際会議や各種宴会パーティー、展示会、セミナーなど多目的にご利用いただける大小9つの宴会場、また季節の味わいが楽しめる日本料理、中国料理、鉄板焼、オールデイダイニングの各レストランとラウンジ、バーを備え、洗練された上質なホスピタリティでお客様をお迎えいたします。

金沢駅兼六園口（東口）から徒歩1分のANAクラウンプラザホテル金沢