「OCX Compute Fabric」が「Interop Tokyo 2026」Best of Show Award エンタープライズ＆クラウド（クラウドサービス）部門で審査員特別賞を受賞

BBIX株式会社

BBIX株式会社（以下「BBIX」）と株式会社IDCフロンティアが提供する地域分散型クラウドプラットフォーム「OCF（OCX Compute Fabric）」が、2026年6月10日（水）に発表されたインターネットテクノロジーイベント「Interop Tokyo 2026」の「Best of Show Award」エンタープライズ＆クラウド（クラウドサービス）部門において唯一、審査員特別賞を受賞しました。

＜受賞者一覧はこちら(https://f2ff.jp/2026/interop/award/winner/?_ga=2.131931087.1132088173.1780901229-2071464629.1778672365)＞

「Interop Tokyo 2026」は、2026年6月10日（水）から12日（金）まで幕張メッセで開催されるインターネットテクノロジーイベントです。「Best of Show Award」は、出展企業各社からエントリーされる新製品・サービスを、有力メディア各社のキーマンや学術界の識者で構成される審査委員会が審査し、「今年の一品」を決定するアワードです。

BBIXのOCX関連サービスでは、2025年に「OCX Mobile Access」が「Interop Tokyo 2025」Best of Show Award モバイルコンピューティング（5G／6G）部門でグランプリを受賞しています。今回のOCFの審査員特別賞受賞により、OCX関連サービスは2年連続で「Interop Tokyo」Best of Show Awardにおいて注目される結果となりました。

2026年2月に提供を開始した「OCF」は、全国のOCFパートナー拠点にクラウド基盤を分散配置し、クラウド型ネットワークサービス「OCX（Open Connectivity eXchange）」の閉域ネットワークと接続することで、低遅延かつセキュアなマルチリージョン環境を実現するサービスです。

今回、全国のOCFパートナー拠点に分散したクラウド基盤とOCX閉域ネットワークを統合し、低価格なVMサービスを自社ブランドで再販できる仕組みを構築している点が評価されました。また、クラウドの分散配置や閉域接続を求める幅広いユーザーに対応するだけでなく、市場の変化に伴い、VMサービスの継続が困難になったクラウド事業者のニーズを受け止める役割も評価され、審査員特別賞を受賞しました。

企業のクラウド活用が進む中、システムの拠点分散、DR環境の構築、セキュアな企業間接続、クラウドリソースの柔軟な利用など、ITインフラに求められる要件は多様化しています。OCFは、地域分散型クラウド基盤とOCX閉域ネットワークを組み合わせることで、これらの課題に対応し、企業のクラウド基盤・ネットワーク基盤の高度化を支援します。

＜BBIX 技術担当：射塲 明（いば さやか）コメント＞

技術担当として「OCF（OCX Compute Fabric）」が審査員特別賞を受賞したことを大変うれしく思います。

本サービスは、全国のOCFパートナー拠点にクラウド基盤をエッジとして分散配置し、OCX閉域ネットワークと接続することで、セキュアかつ低遅延なマルチリージョン環境を実現するものです。既存のOCXユーザーさまから寄せられた、ネットワークとクラウド基盤を一体で活用したいというニーズを踏まえて開発を進めてきました。

開発にあたっては、このアーキテクチャーを構想段階から約1年でサービス提供環境として整備することが求められ、技術チームにとっても難易度の高いプロジェクトでした。その実現に向けて、IDCフロンティアが持つクラウドインフラに関する知見と、BBIXが培ってきたネットワークサービスの設計・開発ノウハウを組み合わせることで、短期間でのサービス提供を実現しました。

今後もOCFパートナーの皆さまと連携しながら、企業のクラウド活用や拠点分散、セキュアなネットワーク接続を支えるサービスとして、機能拡充と提供価値の向上に取り組んでいきます。

ブースでのトロフィー授与の様子BBIX 技術担当：OCF開発チームメンバー（左から：荒木 健至／射塲 明／藤城 拓哉）

「Interop Tokyo 2026」開催期間中、BBIXブース（小間番号：5P06）では、OCFコンソールおよびOCFアカウントポータルのデモンストレーションを実施しています。ブースでは、仮想マシンの作成・起動、ネットワーク設定、利用状況や請求情報の確認など、OCFのシンプルなUI操作を体験できます。また、OCFを活用したシステム構築・運用のユースケースを通じて、拠点分散システムやセキュアな企業間接続の実現イメージを確認できます。

BBIXは、今後もOCFを通じて、企業のクラウド活用や拠点分散、セキュアなネットワーク接続を支えるサービスの拡充に取り組んでいきます。

・地域分散型クラウドプラットフォーム「OCF（OCX Compute Fabric）」について

「OCF（OCX Compute Fabric）」は、BBIXと株式会社IDCフロンティアが提供する地域分散型のクラウドプラットフォームです。全国に展開するOCXの接続拠点を活用し、各地域のデータセンターにクラウド基盤を分散配置することでクラウド環境を柔軟に利用できます。

地域分散型のクラウドプラットフォーム「OCX Compute Fabric（OCF）」

ブースでは、OCFコンソールおよびOCFアカウントポータルのデモンストレーションを実施しています。仮想マシンの作成・起動、ネットワーク設定、利用状況や請求情報の確認など、OCFのシンプルなUI操作を体験できます。

OCFの主な提供価値

・企業の拠点や利用地域に近接したクラウド環境を支援

・OCX閉域ネットワークを活用し、セキュアで低遅延な接続環境を提供

・複数拠点を活用したマルチリージョン構成やDR環境の提供

・OCFコンソール上で、仮想マシンの作成・起動やネットワーク設定などを一元的に管理可能

・OCFアカウントポータル上で、利用状況や請求情報の確認、再販管理や運用管理が可能

・データセンター事業者やパートナー企業にとって、新たなクラウドサービス提供基盤として

活用可能

・クラウド型ネットワークサービス「OCX（Open Connectivity eXchange）」について

「OCX（Open Connectivity eXchange）」は、クラウド、データセンター、モバイル環境などをセキュアかつ柔軟に接続するクラウド型ネットワークサービスです。

ブースでは、AIモデルの学習・推論やクラウド活用の拡大に伴い増加する大容量データ通信を支えるネットワーク基盤として、OCXの活用事例を紹介しています。

・「Interop Tokyo 2026」BBIXブースについて

クラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange（OCX）」

BBIXブースでは、「あらゆる『つなぎたい』をデザインする。～ NaaSが拓く、共創型ビジネスの未来 ～」をテーマに、OCXの各サービスを紹介しています。サービスの特長に加え、実際の利用シーンの想起を促すデモンストレーションも実施中です。

BBIXの展示ブース（イメージ）BBIXブースの詳細はこちら :https://f2ff.jp/2026/interop/exhibitor/show.php?id=3965&lang=ja

「Interop Tokyo 2026」 出展概要

会期：2026年6月10日（水）～12日（金）

時間：10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

会場：幕張メッセ国際展示場 ホール3～8

小間番号：5P06イベント

公式サイト：https://interop.jp/

※ご来場には事前登録が必要です。イベント公式サイトの「来場登録」からご登録ください。

▪️BBIX株式会社について

BBIXは、日本を中心にアジア太平洋、ヨーロッパ、北米で、様々な事業者様間の広帯域で安価なインターネット接続を実現するIXサービスを提供しています。また、専用ポータルから簡単にクラウドサービスやデータセンターへの接続を可能にするクラウド型ネットワークサービス、Open Connectivity eXchange（OCX）により高セキュリティー、低遅延かつ拡張性のあるサービスを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】

BBIX株式会社 マーケティング担当

E-mail：ocx-marketing@bbix.net

BBIX株式会社（英文社名：BBIX, Inc.）

URL：https://www.bbix.net

本社所在地：東京都港区海岸1-7-1

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 佐々木秀幸

設立年月日：2003年6月13日

資本金：1億円

株主：ソフトバンク株式会社 100%

事業内容：電気通信事業法に基づく電気通信事業、電気通信設備の賃貸・保守および管理の受託、コンピューターのハードウエア・ソフトウエアの開発・販売・保守および管理の受託

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