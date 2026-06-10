Illustrator初心者でもチラシ制作ができるまでに成長する！90日間見放題で基礎力UP!! eラーニング「素材づくりから学ぶIllustrator基礎講座」の販売スタート！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）のプロフェッショナルエデュケーションセンター（PEC）はこのたび、これからIllustratorを学びたい初心者やWeb制作ツールの基礎力を高めたい方などを対象としたeラーニング「素材づくりから学ぶIllustrator基礎講座Vol.１（2026年度版）(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174563/?rls)」の販売をスタートいたしました。



Webサイトをデザインするうえで最も必要なツールの一つとしても挙げられるIllustrator。ロゴやアイコン、MAP、背景パターンなど、Webサイトを構成するパーツには、Illustratorで作成する素材が数多くあります。本eラーニングでは、全7回（約6時間30分）の講座で、ロゴやアイコンなどの素材作成を通して、ペンツールの使い方から、図形や文字の取り扱いといったIllustratorの基礎を学べます。



IllustratorでWebサイトのデザインにも活用できるような簡単なチラシを制作できるようになることを目標に設定しておりますので、Illustratorを触ったことのない初心者や、苦手意識がある方にもおすすめです。また、初心者の方向けには、Illustrator・Photoshopそれぞれの環境設定やツール一覧などの事前学習コンテンツもついてきます。購入後は90日以内であれば何回でもご視聴いただけますので、Illustratorの基礎をしっかりとマスターしたい方は、ぜひご受講ください。



なお、複数名でのお申し込みや集合研修への使用も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。



＜ご購入前に確認ください＞

※使用アプリケーションは以下です。事前にご準備をお願いします。

●Adobe Illustrator

●Adobe Photoshop

※講師はIllustratorCC最新版、Windowsにて講義を行いますが、Mac環境での受講も可能です。

※Illustratorの必要システム構成についてはadobeサイトにてご確認ください。

※Photoshopの必要システム構成についてはadobeサイトにてご確認ください。

・2026年１月に実施したセミナーのアーカイブ動画です。

・Illustrator・Photoshopそれぞれの事前学習コンテンツ付（動画）ですので、しっかり準備をしてから開始できます。



＜事前学習コンテンツ＞

・Illustrator事前学習(1)(2)

・Photoshop事前学習(1)(2)



＜講座の内容＞

（1）ペンツールを使って直線、曲線、コーナーを描く

（2）ペンツールで写真をなぞって、イラストを作成

（3）パスファインダーという機能を使って図形を組み合わせたピクトグラムを作成

（4）ワープ機能を使って文字を変形しロゴを作成

（5）パターン機能を使用してパターンの作成

（6）Illustratorで作成した素材をPhotoshopに取り込み活用する方法

（7）イラストの入ったチラシを作成



＜こんな方におすすめ＞

・これからIllustratorとPhotoshopを学びたい方

・Illustratorの基礎力を高めたい方

・Illustratorを使用して素材を作成したい方

eラーニング 素材づくりから学ぶIllustrator基礎講座Vol.１（2026年度版）

■講師

島内麻衣（しまうち・まい） 氏

イラストレーター

2008年日本工学院CG科卒業後、テレビ業界のCG制作会社で勤務、2013年からフリーランスとしてチラシやノベルティ、動画編集などの制作を行っている。フジテレビ「Mr.サンデー」では、スタジオフリップやモニタ内情報画面、飛び込みタイトルなどの制作業務を担当。

使用ソフト：

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After effects

Adobe Premiere



■対象

・これからIllustratorを学びたい方

・Illustratorの基礎力を高めたい方 など



■価格

33,000円（税込）



■視聴可能期間

購入後90日間



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174563/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174563/?rls)



▼複数名受講・研修使用に関するお問い合わせはこちらから

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-01-24/qnxh2(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-01-24/qnxh2?rls)



▼PECのクリエイター向け研修サービス詳細

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【eラーニングに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

eラーニング「Illustrator基礎講座」担当

TEL：03-4565-9875

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜マーケティング・ディレクション関連セミナー＞

▼セールスライティング基礎講座（eラーニング／全26章）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150226/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150226/?rls)



▼その他のマーケティング・ディレクション関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_marketing-direction/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_marketing-direction/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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