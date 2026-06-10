6月24日より神戸『TOOTH MART』の海のビアガーデン～Summer～開幕！テラスBBQではお肉食べ放題＆ドリンク飲み放題！全天候型の涼しい店内席でも。

株式会社ポトマック

神戸最大級のフードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)」（以下「TOOTH MART」）では、2026年4月23日より開催中の『TOOTH MART 海のビアガーデン2026』が、この夏さらにパワーアップして登場！

テラスBBQでは、なんとお肉が食べ放題。さらに約50種類のドリンクが飲み放題となるほか、フローズンレモネードやポップコーンまでもが食べ放題と、より満足度の高い内容へと進化しました。

加えて、神戸・兵庫のグルメが集まるフードホール内でご利用いただけるお食事券も付いており、バラエティ豊かな料理をその日の気分に合わせてお楽しみいただけます。

夏の納涼会としてはもちろん、カップルでのデートや女子会、ご家族でのお出かけなど、さまざまなシーンに対応できる充実の内容となっています。

お肉食べ放題！ボリューム満点♪食べ飲み放題のテラスBBQ

テラス席限定！BBQ食べ飲み放題プラン おひとり様／5500円（税込）

▼バーベキュープレートセット

★ジャークチキン

★三元豚ポーク

★スモークソーセージ

★豚バラカルビ

・トルティーヤ

・野菜

※★のお肉が食べ放題の対象です

▼ポップコーン食べ放題

▼お食事券1,000円分（お食事券を使って、フードホール内でお好みのお料理をご注文いただけます）

▼ドリンク飲み放題

席時間120分／ラストオーダー90分

＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/539377)

テラス席限定！兵庫県産牛サーロイン＆シーフード付き 海のBBQ食べ飲み放題プラン

おひとり様／9000円（税込）

▼バーベキュープレートセット

・兵庫県産牛サーロイン

・ホタテ

・海老

★ジャークチキン

★三元豚ポーク

★スモークソーセージ

★豚バラカルビ

・トルティーヤ

・野菜

※★のお肉が食べ放題の対象です

▼ポップコーン食べ放題

▼お食事券1,000円分（お食事券を使って、フードホール内でお好みのお料理をご注文いただけます）

▼ドリンク飲み放題

席時間120分／ラストオーダー90分

＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/539376)

平日限定でお得に！BBQ食べ放題ショートプラン おひとり様／3200円（税込）

▼バーベキュープレートセット

★ジャークチキン

★三元豚ポーク

★スモークソーセージ

★豚バラカルビ

・トルティーヤ

・野菜

※★のお肉が食べ放題の対象です

席時間90分／ラストオーダー70分

＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/539629)

全天候型で夏でも涼しい店内席！atoaの水槽を眺めながら楽しむコンボプレート

全天候型の店内席！ミートコンボプレート飲み放題プラン おひとり様／5500円（税込）

▼ミートコンボプレートセット

・ジャークチキン

・三元豚ポーク

・スモークソーセージ

・豚バラカルビ

・トルティーヤ

・野菜

▼ポップコーン食べ放題

▼お食事券1,000円分（お食事券を使って、フードホール内でお好みのお料理をご注文いただけます）

▼ドリンク飲み放題

席時間120分／ラストオーダー90分

＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/539429)

全天候型の店内席兵庫県産牛サーロイン＆シーフード付き海のコンボプレート飲み放題プラン

おひとり様／9000円（税込）

▼海のコンボプレートセット

・兵庫県産牛サーロイン

・ホタテ

・海老

・ジャークチキン

・三元豚ポーク

・スモークソーセージ

・豚バラカルビ

・トルティーヤ

・野菜

▼ポップコーン食べ放題

▼お食事券1,000円分（お食事券を使って、フードホール内でお好みのお料理をご注文いただけます）

▼ドリンク飲み放題

席時間120分／ラストオーダー90分

＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/539378)

お肉だけじゃない！海のビアガーデンを楽しめるポイントを他にもご紹介★

定番のビールやサワーはもちろん、ハイボールやワイン、カクテルなど、豊富なアルコールメニューをご用意しています。さらにこの夏は、フローズンレモネードが飲み放題に登場。暑い季節にぴったりの爽やかな味わいで、夏気分を一層盛り上げます。

ソフトドリンクやノンアルコールカクテルも充実しており、お酒を飲まない方でも幅広くお楽しみいただけます。

写真はイメージです

春からご好評をいただいている、お子様にも人気のポップコーン食べ放題が、この夏さらにパワーアップしました。フレーバーの種類をより豊富にご用意し、味のバリエーションを楽しめる内容へと進化しています。

さらに、ポップコーンのフレーバーはそのまま楽しむだけでなく、お肉にかけて味の変化を楽しむことも可能。組み合わせ次第で楽しみ方が広がる、自由度の高い食体験となっています。

全プランに付いてくるミールチケット（フードホール内で使えるお食事券・お一人様1,000円分）を使って、クラフトチーズのピザや神戸ポークの手包み小籠包、老舗洋食やスイーツなど、多彩なメニューをお楽しみいただけます。六甲ビールや灘の日本酒など、神戸ならではの味わいもご用意。フードホール内の9ショップから、その日の気分に合わせて自由にお選びいただけます。

さらに今夏は、シェアしやすいメニューやBBQにぴったりの新メニューも登場し、より幅広い楽しみ方が可能になりました。

※ショートプランにはミールチケットは付きません

『TOOTH MART 海のビアガーデン2026 ～Summer～』-開催情報-

■開催期間：2026年6月24日（水）～８月31日（月） ※予定

■利用時間：11:00～22:00 （最終受付19:30）

■価格：3200円（税込）～

■場所：TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES

■住所：神戸市中央区新港町7番2号 神戸ポートミュージアム 1F

■WEB予約：【公式】TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES ネット予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014001304/25504)

TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

神戸発祥のブランド「TOOTH TOOTH」がセレクションする、神戸グルメやスイーツを味わえる9ショップが集う神戸最大級のフードホール！

『TOO SMART LIFESTYLE』をテーマに、“TOOTH TOOTH”が出逢った美味しいものを素敵に味付けして、人から人へ、 地域や世代を超えて、つないでいく架け橋となる“ハレノニチジョウの場”を、クリエイティブに発信していきます。

神戸市中央区新港町7番2号神戸ポートミュージアム 1F

>> 公式HP(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014001304/25504)

>> Instagram(https://www.instagram.com/toothmart_foodhallnightfes/)