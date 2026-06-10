「三重県菰野町」手ぶらで行ける“森のBBQリゾート”。大型キッズスペースやツリーハウスで遊んで、みえ黒毛和牛を味わう新アウトドア体験が登場

ニッカホーム株式会社

「TREE HOTEL NIKKA 菰野」は、三重県菰野町にて、家族や友人同士で楽しめる新しい「手ぶらBBQプラン」の提供を開始いたします。

当施設のテーマは、「子どもは遊ぶ。大人はくつろぐ。」

アウトドア・BBQの準備や片付けの手間をなくし、自然の中でゆっくりと過ごす時間そのものを楽しんでいただくことを目的としています。

会場にはツリーハウスを併設。子どもたちは秘密基地のような空間で遊び、また施設内に全天候型の超大型のキッズスペースもあり、大人はBBQや焚火を囲みながらゆったりとした時間を過ごすことができます。

ツリーハウス（夜間ライトアップ時）大型のジャングルジムやトランポリンも2台併設

さらに夜にはライトアップが灯り、お昼とは異なる幻想的な空間へと変化。家族旅行や週末のお出かけ、カップルでの利用にもおすすめのアウトドアスポットです。

BBQメニューには、三重県が誇るブランド牛の「みえ黒毛和牛」と大分県産の希少な「緋扇貝」を使用。

プレミアムプランBBQとツリーハウス体験（夜間ライトアップ時）

「みえ黒毛和牛」はきめ細かなサシと柔らかな肉質が特徴で、炭火で焼き上げることで旨みを存分に味わうことができ、また海鮮には、大分県産の「緋扇貝（ひおうぎがい）」を採用。色鮮やかな貝殻が特徴で、一般的なホタテと比べて貝柱の旨みが濃く、食べ応えのある味わいが魅力のお肉と海鮮の両方を楽しめる贅沢なBBQプレートになります。みえ黒毛和牛、緋扇貝、彩り豊かな野菜を豪華に盛り付けた特別な仕様。

思わず写真を撮りたくなる見た目にもこだわり、SNS映えするアウトドアグルメとしてもお楽しみいただけます。

自然に囲まれたロケーションやツリーハウス、夜のライトアップ空間とともに、非日常の時間を演出します。

BBQだけでは終わらない、「“家族時間”」を提案

近年、アウトドア人気の高まりとともに、「準備が大変」「小さな子どもがいるとゆっくりできない」といった声も増えています。

TREE HOTEL NIKKA菰野では、手ぶらで利用できるBBQと、子どもが楽しめるツリーハウス空間を組み合わせることで、家族全員がそれぞれの時間を楽しめる新しいアウトドア体験を提案します。

「自然の中で食べる美味しい料理」「子どもたちの笑顔」「焚火を囲むゆったりとした時間」

日常では味わえない特別な一日を、菰野町の自然の中でお楽しみください。



スタッフ一同心より皆様をお待ちしております。

ご予約・詳細はこちら :https://treehotelnikka.com/?gad_source=1&gad_campaignid=23587353965&gbraid=0AAAABC3W9KXK2oOtfyTXAsOai5Tg88wlh&gclid=Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxiTk3YDbdeej94VYbK95cnPNNvGRGOOvQ1vKQ6KpPMQCdNYyWwLO-EaAv0_EALw_wcB

Instagramアカウント

Instagramアカウント :https://www.instagram.com/tree_hotel_nikka/



■ 施設概要

施設名：TREE HOTEL NIKKA 菰野

開業日：2026年3月7日（土）

所在地：三重県三重郡菰野町音羽1541-17

公式サイト：https://www.treehotelnikka.com/

問い合わせ先：080-6625-8836

運営：ニッカホーム株式会社

体験コンテンツの紹介などを順次発信してまいります。