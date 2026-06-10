【アマゾン37%OFFタイムセール】Android 16搭載「P11 Pro セット版」が初登場。11インチ大画面・48GB RAM・キーボード付きタブレットを18,900円で5日間限定販売

深圳市道格创想电子商务有限公司P11 Pro OFFタイムセール

P11 Pro販売チームは、Android 16を搭載した11インチタブレット「P11 Pro セット版」を、Amazonプラットフォーム限定価格として本日より5日間限定で特別販売いたします。通常価格29,900円（税込）のところ、期間限定で37%OFFの18,900円（税込）にて提供。数量限定・在庫限りのため、先着順での販売となります。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTNT16D5?th=1

キャンペーン概要

P11 Proイメージ図

通常価格：29,900円（税込）

Amazon限定価格：18,900円（税込）

割引率：37%OFF

キャンペーン期間：本日より5日間限定

販売形式：数量限定・在庫限り・先着順

対象商品：P11 Pro セット版 Android 16 タブレット

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTNT16D5?th=1

Android 16搭載。Gemini AI対応で、よりスマートなタブレット体験へ

P11 Proは、Android 16を搭載したタブレットです。日常的なアプリ操作、Web検索、動画視聴、SNS、オンライン学習、電子書籍、ビジネス資料の確認などを快適に行えます。

さらにGemini AIにも対応し、情報検索、文章作成、学習サポート、アイデア整理など、AI時代のスマートな使い方にもフィットします。Android 16 タブレット、AIタブレット、Gemini AI対応タブレットを求めるユーザーにとって、P11 Proは実用性と価格のバランスに優れた選択肢です。

11インチ大画面×2.4Kクラス高精細表示。90Hzでなめらかな映像体験

P11 Proは、11インチIPSディスプレイを採用。1920×1200のFHD+解像度により、動画、電子書籍、Webページ、資料、オンライン授業などを見やすく表示します。

また、90Hzの高リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや画面操作がなめらかで、一般的な60Hz画面と比べて快適な視覚体験を実現します。16:10の画面比率により、映画やドラマ、YouTube、Netflixなどの動画視聴だけでなく、横画面での作業にも適しています。

Widevine L1にも対応しているため、高画質ストリーミングを重視するユーザーにもおすすめです。

48GB RAM＋128GB ROM＋最大2TB拡張。アプリもデータも余裕を持って保存

P11 Proは、8GBの物理RAMに最大40GBの拡張メモリを組み合わせ、合計48GB RAMとして使用できます。複数アプリの切り替え、Web閲覧、動画再生、資料確認、学習アプリの利用など、日常使いに十分なパフォーマンスを発揮します。

ストレージは128GB ROMを搭載し、写真、動画、電子書籍、学習資料、ビジネスファイルなどを保存可能。さらにmicroSDカードにより最大2TBまで拡張できるため、容量不足が気になる方にも安心です。「大容量メモリ タブレット」「128GB タブレット」「2TB拡張 タブレット」「コスパ最強 Android タブレット」を探している方に適した仕様です。

8コアCPU T7250搭載。日常利用からエンタメまで快適

P11 Proは、UNISOC T7250オクタコアCPUを搭載。2基のArm Cortex-A75と6基のArm Cortex-A55を組み合わせた8コア構成により、動画視聴、Web検索、電子書籍、SNS、学習アプリ、オンライン会議などをスムーズに処理します。

GPUにはMali-G57を採用し、映像表示や軽いゲーム、動画再生にも対応。高性能タブレットを手頃な価格で求める方におすすめです。

8800mAh大容量バッテリー。Type-C充電・18W急速充電対応

P11 Proは、8800mAhの大容量バッテリーを搭載。自宅での動画視聴、外出先での学習、カフェでの作業、オンライン授業など、長時間の利用にも対応します。

充電端子は便利なType-Cポートを採用し、18W充電にも対応。日常使いしやすい設計となっています。大容量バッテリー タブレット、Type-C充電 タブレット、長時間使用 タブレットを探すユーザーにもおすすめです。

Wi-Fi 5・Bluetooth 5.0・GPS対応。家庭用にもビジネス用にも便利

通信面では、2.4GHz/5GHz Wi-Fiに対応したWi-Fi 5を搭載。動画視聴、オンライン授業、Web会議、アプリのダウンロードなどを安定して行えます。

Bluetooth 5.0にも対応しており、同梱のBluetoothキーボードやBluetoothマウスを接続すれば、ノートPCのような操作感で文書作成やメール返信が可能です。GPS、Beidou、GLONASS、Galileo、AGPSにも対応しており、位置情報を利用するアプリにも活用できます。

P11 Pro セット版は、Android 16、11インチ大画面、2.4Kクラス高精細ディスプレイ、90Hz高リフレッシュレート、48GB RAM、128GB ROM、最大2TB拡張、8800mAh大容量バッテリー、Gemini AI対応、さらにキーボード・マウス・ペン付きという充実仕様を備えた高コスパAndroidタブレットです。

通常価格29,900円（税込）から37%OFFの18,900円（税込）で購入できるAmazon限定キャンペーンは、在庫限り・数量限定の特別価格です。学習用、動画視聴用、仕事用、家庭用タブレットを検討している方は、この機会にぜひチェックしてみてください。