PRINCE VISION 全49ヶ所ジャック！ マシェバラオールスター駅名メドレーPV出演チャレンジ開催！ エントリーは6/22まで！

株式会社マシェバラ

東京都内49ヶ所に設置されている大型LEDビジョン通称【PRINCE VISION（プリンスビジョン）】にて、マシェバラオールスターと共に”プリンスビジョンが設置されている駅名メドレーPV”に出演するチャンス！



ひとりのチカラではなく、みんなのチカラで日本の首都、東京でPR！

●PRINCE VISION（プリンスビジョン）

東京都内に設置されている大型LEDビジョン

駅近・線路、幹線道路沿いに多く設置されているため、駅ホーム内や幹線道路から見えるなど視認性は抜群！なんと言っても、設置箇所は脅威の都内49ヶ所！！

※6/10現在のビジョン設置数は54面



JR中央線、西武新宿線沿いのビジョンが多数

杉並区、中野区、新宿区、豊島区、練馬区、渋谷区、西東京市と幅広いエリアに設置されている事が最大の魅力となっています。

●マシェバラオールスター駅名メドレーPV企画

放映開始時期:7月中旬～下旬予定

放映期間:2週間～1ヶ月

放送尺:90秒予定

【募集要項】

・マシェバラ公式ライバーの方

※本企画に応募いただき、書類選考を通過した方は公式ライバーとして参加可能です

※事務所の有無、活動歴、性別、年齢不問

・特典を獲得した場合、7月上旬に実施する撮影に参加できる方

撮影日程：7月9日（木）・10日（金）

予備日：7月13日（月）・14日（火）

最大1日参加、都内スタジオ予定（※遠方の方は要相談）

【スケジュール】

エントリー締切

6月22日（月）正午12:00

※審査期間開始後は途中エントリーとなります

審査期間

6月6日（土）7:00 ～6月30日（火）22:00

【審査内容】

ネット配信サービス「マシェバラ」で審査を行います。

審査詳細：https://www.mache.tv/event/princevnew/detail/

【各賞】

【55万ポイント達成】（先着6名）

【マシェバラ特別賞】（0～2名）

44万ポイントを達成した方の中から招待者を決定



以上6～8名は【PRINCE VISION（プリンスビジョン）】にて、マシェバラオールスターと共に”プリンスビジョンが設置されている駅名メドレーPV”に出演！



【22万ポイント達成】（達成者全員）

マシェバラeveryday ゲスト出演権（※出演日時別途設定、オンライン可）

マシェバラeveryday イベント詳細：https://www.mache.tv/event/every2021/detail/

【エントリーの流れ】

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_princevnew



参加希望のオーディション名は”駅名メドレー”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。



マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/