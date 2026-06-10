Insta360 GO Ultraをインスタントカメラ風に楽しめる「PGYTECH GO Ultra FunCam ケースキット」発売

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド PGYTECH（ピージーワイテック）の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、Insta360 GO Ultra専用のインスタントカメラ風ケースとフォトプリンターを組み合わせた撮影アクセサリー「PGYTECH GO Ultra FunCam ケースキット（ゴー ウルトラ ファンカム） 」を2026年6月10日（水）21時より販売開始します。

PGYTECH GO Ultra FunCam ケースキット 概要

GO Ultra FunCam ケースキットは、Insta360 GO Ultra専用のインスタントカメラ風ケースとフォトプリンターを組み合わせた撮影アクセサリーです。ケース単体での撮影に加え、フォトプリンターと接続することで、撮影した写真をその場でプリントできます。フロントミラーによるセルフィー撮影、ボタン配置に合わせた精密設計、約1,670万色の広色域と300dpiの高精細プリント、自動ラミネート加工に対応し、日常の記録からイベント撮影まで幅広く活用できます。

ボタン配置に合わせた精密設計

レンズやマイク、各種センサーを妨げない設計で、装着したまま撮影を開始できます。

フロントミラーにより構図を確認

フロントミラーを搭載しているため、構図を確認しながらフレーミングができます。

印刷状況が分かる安心設計

リアルタイムのステータスインジケーターにより、印刷の進行状況を確認できます。スムーズな紙送りで紙詰まりを抑え、安定したプリント品質を実現します。印刷前にプレビューを確認できるため、不要な印刷や用紙の消費を抑えられます。

300dpiの高精細プリント

約1,670万色の広色域に対応し、実物に近い色再現を実現します。300dpiの高精細プリントで、大切な瞬間を鮮やかに残します。さらに、自動ラミネート加工により防塵性と耐退色性を備え、クリアな仕上がりを保ちます。

PGYTECH GO Ultra FunCam シリーズ 詳細／購入

●PGYTECH GO Ultra FunCam ケースキット

販売価格：税込22,000円

GO Ultra FunCam ケース本体に、リストストラップ、フォトプリンター、フォトペーパー10枚が付属するキットです。

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H25JKV57

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260519010/

●PGYTECH GO Ultra FunCam ケース

販売価格：税込4,840円

GO Ultra FunCam ケースとリストストラップが付属します。

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H25KW79M

・楽天市場

順次発売

●PGYTECH GO Ultra FunCam 専用フォトペーパー

販売価格：税込1,760円

フォトペーパー10枚入りが2セット付属します。

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H25B4QXS

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。Hasselblad、PGYTECH、HOBBYWINGなどのグローバルブランドについても、日本総代理店として国内展開を行っています。

［コーポレートサイト］

https://sekidocorp.com/

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

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