【COLLECTORS】ギアブランド『NOMANZ_GEAR』POP-UPキャラバン展開を6月12日よりスタート

株式会社ヌーヴ・エイNOMANZ_GEAR POP-UP by COLLECTORS

株式会社ヌーヴ・エイ（本社：東京都港区、代表取締役：田代 寛）が運営するバッグ・雑貨のセレクトショップ『COLLECTORS』にて、東京発のギアブランド『NOMANZ_GEAR/ノーマンズギア』のPOP-UPを開催。

2026年6月12日（金）、POP-UP第一弾としてCOLLECTORSアトレ吉祥寺店/町田東急ツインズ店/名古屋パルコ店の3店舗での開催を皮切りに、全国のCOLLECTORS店舗にて順次巡回いたします。

■POP-UP開催スケジュール（キャラバン情報）

※営業時間は館によって異なります。詳しくは下記ショップリストからご確認ください

※在庫状況、お問い合わせは各店のお電話または店頭にて受付いたします

＜第一弾＞2026年6月12日（金）- 6月30日（火）

・COLLECTORS アトレ吉祥寺店

・COLLECTORS 町田東急ツインズ店

・COLLECTORS 名古屋パルコ店

＜第二弾＞2026年7月10日（金）- 8月2日（日）

・COLLECTORS池袋パルコ店

・COLLECTORS仙台パルコ店

・COLLECTORS広島パルコ店

＜第三弾＞2026年8月7日（金）- 8月31日（月）

・COLLECTORS ラゾーナ川崎プラザ店

・COLLECTORS 青葉台東急スクエア店

・NOVELLO by collectors アルカキット錦糸町店

■【NOMANZ_GEAR】BRAND CONCEPT

COLLECTORS SHOP LIST :https://www.collectors-web.com/store/

誰でもない人たちによる、誰かのためのギア。

「誰がつくるか」ではなく「何をつくるか」にフォーカスしたブランドです。



【NOMANZ_GEAR】 は、一人のソフトウェアエンジニアによって立ち上げられました。

アパレルやデザインの専門家ではない―つまり「誰でもない」人だからこそ、常識にとらわれない発想と創造性を最大限に発揮できると信じています。 NOMANZ_GEAR の製品には、熱量の高いユーザーたちから寄せられる無数のフィードバックが反映されています。 匿名の「誰でもない人たち」による集合知こそが、創造の原動力です。

NOMANZ_GEAR 公式HP :https://nomanzgear.com/

「KEPLER」\9,900(税込)「DIRAC」\35,900(税込)~「PLANCK」\2,400(税込)~

今回のPOP-UPでは、「DIRAC」「KEPLER」「PLANCK」とNOMANZ_GEAR製品の全ラインナップを展開。普段はオンラインを中心に展開しているNOMANZ_GEARのプロダクトを、実際にご覧いただけるのは現時点でCOLLECTORSのみと大変貴重な機会となります。

「DIRAC」Cordura(R) Ballistic black color：\35,900(税込) / Dyneema(R)︎ black color：\65,900(税込)

注目アイテムは予約開始後わずか数日で初回生産分が完売した話題のバッグパック「DIRAC」。

14Lのスリムな姿から、拡張時の18Lというコンパクトなサイズ感まで、その日の気分や行き先の変化にしなやかに対応。

ちょっとしたお出かけも、一日中何かに没頭したい日も。使用者の選択肢と可能性を最大限に引き出すために作られた、NOMANZ_GEAR のフラッグシップモデルです。

素材の質感や機能性、ディテールなど拘りが詰まった製品を是非店頭でお確かめください。

■COLLECTORS(コレクターズ)

トレンド・機能性・デザイン性を兼ね備えた、全国に系列店含め11店舗を展開するバッグや雑貨のセレクトショップ。

バッグをメインに、財布や帽子、インナーウェア、ソックス、アクセサリーなど幅広いファッションアイテムを取り揃えています。

現在では、ユニセックスアイテムをラインナップに加え、リアルなライフスタイルにおすすめの「コモノのオシャレ」を提案しています。

公式サイト：https://www.collectors-web.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/collectors_press/

SHOP一覧：https://www.collectors-web.com/store/