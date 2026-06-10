『やさしさパークタウン』POP UP STORE が西武渋谷店で開催！

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、西武渋谷店A館2階 イベントスペース にて 『やさしさパークタウン』POP UP STOREを2026年6月5日（金）～2026年7月8日（水）の期間で開催いたします。

やさしさパークタウン劇場 とは

やさしさパークタウン劇場とは、気分がうつの時に見るとちょっと元気が出るやさしさ百万点のへんてこ楽しいヨーチョーボ動画チャンネル、略して「やさパー」である。

このチャンネルでは「やさしさとは・・・」を追求している。

▼やさしさパークタウン公式Youtube

https://www.youtube.com/@y_parktown

▼やさしさパークタウン公式X

https://x.com/y_parktown

(C)やさしさパークタウン

新商品ラインナップ

●アイルビーばぶぅ むにゅぐるみマスコット

・パオくん 1,430円(税込)

・リスくん 1,320円(税込)

・謎ドッグ 1,320円(税込)

・ToDo無しキャット 1,320円(税込)

※アイルビーばぶぅ むにゅぐるみマスコットにつきましては6/13(土)から発売となります。



●トレーディングアクリルキーホルダー 880円(税込)

●アイルビーばぶぅ アクリルキーホルダー(全5種) 各880円(税込)



●ダイカットフェイスポーチ(全4種) 各1,980円(税込)

●ダイカットフェイスヘアゴム(全4種) 各1,430円(税込)

●トートバッグ(全2種) 各3,850円(税込)

●ミニ巾着(全5種) 各990円(税込)



その他、既存商品もお取り扱いがございます。

うれしい購入特典情報



ご購入 税込2,000円以上お買い上げで、1枚『やさしさパークタウン 記念きっぷ』がもらえるよ～！！

さらに！

ご購入 税込5,000円以上お買い上げ毎に、『やさしさパークタウン アクリルチャーム』をプレゼント～！！

※デザインは選べません。

※レジでの精算を分けることはできません。

※レシートの合算不可となります。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。

たのしい参加型イベントも！

＼みんなのばぶぅ！ 募集中!!／

やさしさパークタウンのみんなにメッセージを送って、みんなで一緒にLet’ｓ ばぶぅ！

充実したフォトスポット、会場限定映像も放映中！

POP UP STORE 情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/274_1_cc6427e62787418e5293f58f30468b03.jpg?v=202606110951 ]

<本件に関するお問い合わせ先>

会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F

事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売